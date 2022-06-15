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На саміті в Мадриді союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги Україні для переходу ЗСУ на озброєння Альянсу, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що на саміті, який відбудеться в Мадриді 28-20 червня, союзники схвалять великий пакет допомоги для України.

Про це він повідомив на пресконференції в Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомагаючи Україні у довгостроковій перспективі перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО і покращити взаємосумісність із НАТО", - зазначив він.

Столтенберг уточнив, що цей комплексний пакет допомоги спрямований на "перехід всього обладнання від (стилю) радянської ери до сучасного обладнання відповідно до стандартів НАТО".

"Цей перехід потребує своєрідного передання знань, експертизи, що потім дасть змогу зробити цей досить серйозний крок для збройних сил - перейти від старих систем до сучасних. Це також значною мірою про взаємосумісність зі стандартами НАТО, взаємосумісність із країнами союзниками з НАТО", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО ввечері оголосить про виділення Україні нової військової допомоги, зокрема важкого озброєння та далекобійної артилерії, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Дуже вірний крок і необхідний для руху України в НАТО. Я думаю, що нам дуже потрібне НАТО, бо де НАТО там мир. І НАТО ми потрібні, бо це не мадяри з двома танками і купою лайна на всю організацію, що є троянським коником від московії, а боєспособна і хоробра армія, яка нарівні воює з набагато краще оснащеною і більшою армією орди.
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15.06.2022 13:38
+7
Найкраще буде килимові ядерні гуманітарні бомбардування ерефії
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15.06.2022 13:26
+7
А Рамштайн тогда зачем??? Все больше похоже на клоунаду...
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15.06.2022 13:28
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Найкраще буде килимові ядерні гуманітарні бомбардування ерефії
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15.06.2022 13:26 Відповісти
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15.06.2022 13:48 Відповісти
Украине нужны высокоточные ракеты и дроны
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15.06.2022 13:49 Відповісти
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15.06.2022 13:43 Відповісти
А Рамштайн тогда зачем??? Все больше похоже на клоунаду...
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15.06.2022 13:28 Відповісти
да да да Німеччина запропонує Україні менше реактивних систем залпового вогню, ніж обіцяла - ЗМІ

Мінетчина он вже не 4 обіцяє, а 3 потім виявиться шо 0
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15.06.2022 13:29 Відповісти
новые схватки горы по рождению мыши...
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15.06.2022 13:33 Відповісти
Куда бы ещё спрятаться, чтобы избежать реальной помощи Украине. Мадрид, Лиссабон, Пхеньян...
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15.06.2022 13:33 Відповісти
Все решат в Мадриде❗Это будет так же зрелищищно как коррида👍 Каждая страна будет оглашать длинный список оружия который они отправляют в Украину👍
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15.06.2022 14:18 Відповісти
Все в майбутноьму. Казав пан кожух дам.
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15.06.2022 13:35 Відповісти
Дуже вірний крок і необхідний для руху України в НАТО. Я думаю, що нам дуже потрібне НАТО, бо де НАТО там мир. І НАТО ми потрібні, бо це не мадяри з двома танками і купою лайна на всю організацію, що є троянським коником від московії, а боєспособна і хоробра армія, яка нарівні воює з набагато краще оснащеною і більшою армією орди.
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15.06.2022 13:38 Відповісти
техническамощь уже в пути....
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15.06.2022 13:39 Відповісти
А шольц с помощью в кадр не попал❗Плетется где то сзади
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15.06.2022 14:19 Відповісти
Британія з Польщею та Україною повинні створити новий Альянс...але не НАТО...яке провонялося что Мавзолєй чЛеніна...
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15.06.2022 13:39 Відповісти
Uwierzę kiedy zobaczę.
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15.06.2022 13:45 Відповісти
Почти вся тяжёлая военная техника намного эффективнее работает в комплексе с другой и передачей разведданных сверху. Так что нравится не нравится, а для перехода на натовский стандарт вооружения придётся учится.
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15.06.2022 13:51 Відповісти
УчитЬся не помешает .
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15.06.2022 14:29 Відповісти
Без прокурора САП ризик залишається що допомогу Заходу Зе влада просто випарить і сдимить
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15.06.2022 14:00 Відповісти
Проблеми не бачу - поступово війська першої лінії переводить на натівські зразки, а радянські передавать територіалам Так завжди робилося у арміях Європи - коли армія переходила на нові зразки, старі передавалися територіальним частинам
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15.06.2022 14:32 Відповісти
Чмольц гляадишь еще чевота паабещает !
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15.06.2022 15:46 Відповісти
Столтенберг то бездарний сикливий баран. На чолі НАТО має бути америкнський або британський генерал з великим досвідом організаторської і бойової роботи.
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15.06.2022 18:10 Відповісти
після трьох "рамштайнів" ,чергова порція брехливих обіцянок,особливо з уст купленого рашистом Столтенберга.
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16.06.2022 08:52 Відповісти
 
 