Столтенберг про членство Швеції та Фінляндії в НАТО: Коли саме це станеться, не можу сказати

Партнери з НАТО намагатимуться вирішити питання про членство Швеції та Фінляндії якнайшвидше, але точна дата вступу цих країн поки що невідома

Про це заявив сьогодні на пресконференції генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми намагаємося вирішити питання якнайшвидше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО в найкоротші терміни, але коли саме це станеться, я сказати не можу", - зазначив Столтенберг.

У вівторок прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про ризик, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичним.

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