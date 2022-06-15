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Столтенберг про членство Швеції та Фінляндії в НАТО: Коли саме це станеться, не можу сказати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,швеція,фінляндія

Партнери з НАТО намагатимуться вирішити питання про членство Швеції та Фінляндії якнайшвидше, але точна дата вступу цих країн поки що невідома

Про це заявив сьогодні на пресконференції генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми намагаємося вирішити питання якнайшвидше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО в найкоротші терміни, але коли саме це станеться, я сказати не можу", - зазначив Столтенберг.

У вівторок прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про ризик, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Що взагалі може цей слимак?
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15.06.2022 14:03
+2
Туреччину викинути, бо від них все одно сенсу майже немає, а Швецію та Фінляндію прийняти.
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15.06.2022 13:53
+2
Парадокс: країна-член NATO 45 років окуповує шматок іншої суверенної, визнаної всім світом країни (Кіпру), і всім пох.

Причому "президент" так званої "республіки північного Кіпру" проти турецьких військових баз на своїй території, але Туреччина їх не розформовує і війська не виводить.

Може NATO слід поставити Туреччині кілька питань з цього приводу?
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15.06.2022 13:57
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Туреччину викинути, бо від них все одно сенсу майже немає, а Швецію та Фінляндію прийняти.
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15.06.2022 13:53 Відповісти
ВЫ ПОДУМАЙТЕ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ..Турки сразу станут союзником России окончательно... они и
сейчас на два стула прыгают... а если выгнать то все приплыли... и по Украине точно кабзец будет..
Надо просто изменить Устанвые доркументы и НАТО и ЕС в вопросах голосования и убрать норму ВСЕ члены одностайно-- а не от количества присуствующих Большинство... как и следует прописать в уставах... о приеме новых членом порядок голосования за и против новые редакции..
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15.06.2022 14:09 Відповісти
Парадокс: країна-член NATO 45 років окуповує шматок іншої суверенної, визнаної всім світом країни (Кіпру), і всім пох.

Причому "президент" так званої "республіки північного Кіпру" проти турецьких військових баз на своїй території, але Туреччина їх не розформовує і війська не виводить.

Може NATO слід поставити Туреччині кілька питань з цього приводу?
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15.06.2022 13:57 Відповісти
Когда туркам укажите на выход (по причине не соответсвия стране - члену НАТО)!
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15.06.2022 14:00 Відповісти
Ах, ти падло, ти диви - яке воно. Чему удивляться. У Украины нет друзей. Нарід, та ЗСУ!
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15.06.2022 14:01 Відповісти
Вступят в военный союз Британия-Балтия-Польша- Украина,если очкошники Старой Европы будут динамить..
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15.06.2022 14:02 Відповісти
Турция не старая Европа.
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15.06.2022 14:04 Відповісти
Що взагалі може цей слимак?
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15.06.2022 14:03 Відповісти
КДБ дані передавати... міг...
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15.06.2022 14:06 Відповісти
Вибач, друже. просто перевіряю - чи мене не забанили
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15.06.2022 14:08 Відповісти
СтолтеХрг пособник Шольца!
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15.06.2022 14:14 Відповісти
Если финнов и шведов прокатят - может они согласятся на новый оборонный альянс? Украина, Польша, балтийские страны, Великобритания, Швеция, Финляндия - это было бы мощно. А то НАТО в современном его виде походу все - сборище импотентов.
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15.06.2022 14:23 Відповісти
Было бы очень неплохо!
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15.06.2022 16:04 Відповісти
А чому нема претензій до РФ , головного спонсора бойовиків курдів.
Головний бандюган росії-- дід Хасан - курд за національністтю,
процвіта на теренах росії. Підтримка зброєю та іншим, яка реакція Ердогана.
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15.06.2022 14:26 Відповісти
Удивительное отсутствие чувства истории у этого генсека.
К нему обратился президент Финляндии, страны, уже однажды вынужденной уступить часть своей территории советскому агрессору.
Он приехал искать защиты у могущественного блока НАТО, чтобы эта трагедия не повторилась вновь. И что же он слышит от генсека этой организации? Рассуждения на тему, сколько своей территории
Украина должна отдать российскому агрессору за то, чтобы тот на короткое время приостановил свои военные преступления.
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15.06.2022 14:39 Відповісти
Турция переименована...теперь это Тюркэ...ООН одобрила просьбу Эрдогана...Основатель современной Тюркє Кемаль Ататюрк лишь улібаєтся от счастья... и я тоже...
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15.06.2022 14:42 Відповісти
Тут фишка в другом... Дохлый ссср умудрился за 5 лет напасть на Финляндию три раза...30 ноября 1939г..25 июня 1941г..и 8 июля 1944 г...так расшифровал действия Сралина не я...А Марк Солонин...
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15.06.2022 14:48 Відповісти
пердоган це голова, вертит на турском кую усю нату и эвропу заодно
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15.06.2022 14:52 Відповісти
бесхребетный произвел ачередной пук-пук 1!!!
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15.06.2022 15:24 Відповісти
Бесполое ничтожество во главе нато.
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15.06.2022 16:02 Відповісти
А что ты вообще можешь, Стол?
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15.06.2022 16:49 Відповісти
На чолі НАТО має бути бойовий досвічений американський або британський генерал (бажано - негр) зі значним досвідом організаторської роботи і бойового досвіду. Столтенберги - то розмазня і сикуни.
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15.06.2022 18:04 Відповісти
 
 