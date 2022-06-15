Столтенберг про членство Швеції та Фінляндії в НАТО: Коли саме це станеться, не можу сказати
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Партнери з НАТО намагатимуться вирішити питання про членство Швеції та Фінляндії якнайшвидше, але точна дата вступу цих країн поки що невідома
Про це заявив сьогодні на пресконференції генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми намагаємося вирішити питання якнайшвидше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО в найкоротші терміни, але коли саме це станеться, я сказати не можу", - зазначив Столтенберг.
У вівторок прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про ризик, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.
Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичним.
Будь ласка, зачекайте...
сейчас на два стула прыгают... а если выгнать то все приплыли... и по Украине точно кабзец будет..
Надо просто изменить Устанвые доркументы и НАТО и ЕС в вопросах голосования и убрать норму ВСЕ члены одностайно-- а не от количества присуствующих Большинство... как и следует прописать в уставах... о приеме новых членом порядок голосования за и против новые редакции..
Причому "президент" так званої "республіки північного Кіпру" проти турецьких військових баз на своїй території, але Туреччина їх не розформовує і війська не виводить.
Може NATO слід поставити Туреччині кілька питань з цього приводу?
Головний бандюган росії-- дід Хасан - курд за національністтю,
процвіта на теренах росії. Підтримка зброєю та іншим, яка реакція Ердогана.
К нему обратился президент Финляндии, страны, уже однажды вынужденной уступить часть своей территории советскому агрессору.
Он приехал искать защиты у могущественного блока НАТО, чтобы эта трагедия не повторилась вновь. И что же он слышит от генсека этой организации? Рассуждения на тему, сколько своей территории
Украина должна отдать российскому агрессору за то, чтобы тот на короткое время приостановил свои военные преступления.