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Україна, РФ та Туреччина призначать представників для роботи щодо вивезення зерна з українських портів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,экспорт

Росія, Україна та Туреччина сформували канал екстреного зв'язку по лінії Міноборони РФ щодо вивезення зерна з українських портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на TRT.

"Москва, Київ та Анкара призначать представників у званні генералів для роботи каналу екстреного зв'язку з вивезення зерна з портів України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сподіваємось, Туреччина зможе допомогти у вивезенні зерна з України, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
"Украинская власть совсем тупая ?"

нет - власть не тупая.
Тупой мудрый нарид, посадивший её себе на шею и довольный успехами.
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15.06.2022 14:58
+17
Зеля виповняє Оманськи домовленності.
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15.06.2022 15:01
+16
Україна, РФ і Турки? Бджіли, ведмідь і пасічник створили робочу групу по відбору в бжіл меду?
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15.06.2022 14:56
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Ну рос змі це дійсно авторитетне джерело, де завжди пишуть правду
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15.06.2022 14:55 Відповісти
то же хотелось бы знать : а мы об этом знаем ? хотим ли мы общаться с врагами ?
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15.06.2022 15:31 Відповісти
зерно продавати треба ?
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15.06.2022 18:32 Відповісти
Украинская власть совсем тупая ? Оккупант разрушил все НПЗ - и теперь 40% топлива в Украине не хватает . И не будет хватать до конца войны , бо доставить нечем .
ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
‼️‼️‼️
ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️
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15.06.2022 14:56 Відповісти
"Украинская власть совсем тупая ?"

нет - власть не тупая.
Тупой мудрый нарид, посадивший её себе на шею и довольный успехами.
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15.06.2022 14:58 Відповісти
І це швендення по грблях триває всі 30 років Незалежності!!))
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15.06.2022 15:04 Відповісти
Украинцев там нет всі 30 років Незалежності!!))
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15.06.2022 16:38 Відповісти
Сегодня надо заставить власть думать БЫСТРО - ибо не зря Медведев говорит что Украину угробят
1. НЕТ ТОПЛИВА - НО ЕСТЬ ЗЕРНО
кто то в мире не хочет голодать ? А украинцам надо топливо . Пусть загоняют танкеры в Одессу , держат над Одессой закрытым небо и разгружаются . А за это забирают зерно
2. НЕ ХВАТАЕТ СНАРЯДОВ - делайте срочно совместные с соседями проекты - там есть мет комбинаты - лейте срочно корпуса снарядов , а в Украине их комплектуйте
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15.06.2022 15:16 Відповісти
я думав корпуси снарядів виточують ...
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15.06.2022 18:34 Відповісти
небо не закрите
пво та про недостатньо.
ракет більше 55км дальності не дають...
навіть зміїний не можемо накрити.
а може куй вам а не хліба???
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15.06.2022 16:08 Відповісти
валюта державі потрібна ?
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15.06.2022 18:35 Відповісти
Зеля виповняє Оманськи домовленності.
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15.06.2022 15:01 Відповісти
Кремлівський сценарій втілюється в життя!!))
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15.06.2022 15:06 Відповісти
Ну Вам же от этого не легче ??? Надо предлагать варианты выхода
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15.06.2022 15:17 Відповісти
Достатньо одної Туреччини, бо з рашею договорів не існує
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15.06.2022 14:56 Відповісти
І навіщо? Всі заяви міноборони рф будуть брехнею, як завжди, та і туркам я б не дуже довіряв
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15.06.2022 14:56 Відповісти
Україна, РФ і Турки? Бджіли, ведмідь і пасічник створили робочу групу по відбору в бжіл меду?
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15.06.2022 14:56 Відповісти
калумбийский крахмал срочно ввозить надо, тогда с реальностью в краине точно порядок буде
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15.06.2022 15:00 Відповісти
тобто маскаль буде охороняти конвой від самих себе і швидше за все буде керувати і супроводжувати, а анкара купувати на 25% дешевше , жесть.
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15.06.2022 15:01 Відповісти
Зеля поки боїться сказати всю правду за Одессу в цей схемі.
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15.06.2022 15:04 Відповісти
Чергова шняга від зеленої плісняви! Вже азовців визволили,на черзі зерно та метал!!!))
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15.06.2022 15:01 Відповісти
Чергова шняга від Зелі !
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15.06.2022 15:08 Відповісти
А ХТО ТУТ ЛОХ?
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15.06.2022 15:03 Відповісти
Вгадай с трьох разів
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15.06.2022 15:04 Відповісти
Я же не лох какойто, 42 рочки
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15.06.2022 15:05 Відповісти
"Пріз в студію!" (С)
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15.06.2022 15:14 Відповісти
Звісно Україна. Вона ж втрачає Одесу.
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15.06.2022 15:05 Відповісти
Це якийсь ********* цирк
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15.06.2022 15:09 Відповісти
Це кремлівський ляльковий балаган!!))
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15.06.2022 15:12 Відповісти
Зелені кремлівські гниди - Руки геть від Одеси!!,потвори мутовані!!))
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15.06.2022 15:11 Відповісти
НУ А ШО, ДАРМА БОНЕВТІК В ОМАНІ ДОМОВЛЯВСЯ З КРЕМЛЕМ ПРО СТВОРЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ, ГРОШИКИ ТРЕБА ВІДРОБЛЯТИ

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15.06.2022 15:14 Відповісти
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15.06.2022 15:15 Відповісти
І головна тут, звичайно ж, Кацапія. Вона вирішила натиснути на Україну, щоб спасти Світ від голодомору, який штучно створюють нацисти. Спасітєлі Міра! Носітєлі русскага дєрьма!
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15.06.2022 15:22 Відповісти
а, разве с пиратами договариваются...?
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15.06.2022 15:33 Відповісти
правильно Жданов питає: "А де ООН, чому мовчить, чому не дає мандат" ???
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15.06.2022 18:37 Відповісти
Все кто хочет покупать зерно - покупают его по предоплате в зернохранилище на территории Украины... Всё... Как они его будут вывозить, их проблемы.
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15.06.2022 20:11 Відповісти
 
 