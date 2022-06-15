Україна, РФ та Туреччина призначать представників для роботи щодо вивезення зерна з українських портів, - ЗМІ

Росія, Україна та Туреччина сформували канал екстреного зв'язку по лінії Міноборони РФ щодо вивезення зерна з українських портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на TRT.

"Москва, Київ та Анкара призначать представників у званні генералів для роботи каналу екстреного зв'язку з вивезення зерна з портів України", - йдеться в повідомленні.

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