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Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав сучасним російським "імперцям" про місце Московії на мапі за часів Великого князівства Литовського.
Відповідну карту він опублікував у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обговорюючи "імперські амбіції", погляньмо на Велике князівство Литовське (13-15 ст.). Не через "відновлення імперії", а для поширення духу свободи. Щось таки мало зберегтися в генах", - написав Лінкявічюс.
Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін порівняв себе з Петром І заявив, що на його долю теж випала історична місія – повертати території і зміцнювати імперію.
Топ коментарі
+61 Mykola Trofimenko
показати весь коментар15.06.2022 15:04
+58 Sophia-Maria Duglass
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+42 Ksenia VB
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На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов убить, предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем
В пользу версии литовского основания можно отнести самое первое письменное упоминание о поселении - относящееся к 1413 годуНо суть упоминания указывает на то, что к 1413 году поселение уже было развитым и широко известным торговым местом - то есть вероятна возможность того, что поселение было основано задолго до присоединения этих земель к Великому княжеству Литовскому - татарами или даже итальянцами
І останні вибори президента це дуже яскраво продемострували.
Чи це так - з подвохом ? Щоб всі бачили, що вони про нас думають ?
Украинские земли после этого аж до 17 века включительно попали под руку литовского князя, а затем польского короля. И только восстание Хмельницкого положило этому конец и... новое начало, долгую войну и переход под власть московского царя... Что там думать?
девятую земной суши.
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Крыс кремлевских в те времена никто не крестил ... Так що самозванці Мацковіі ніякі не православні...шарлатани Шарікови...
но первый прото-кацап - еще раньше, это вот это чмо из Залесья, бастард и полуполовец, за 70 лет до монголов ограбивший, сжегший Киев, укравший из-под Киева главную икону Руси, сейчас это чмо у *********, как водится, святой, а икона украденная - главная икона у москальськага сатаната РПЦ-КГБ.
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