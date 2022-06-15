УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5185 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
24 493 42
історія (1048) Литва (1534) Росія (47196) Лінкявічюс (178)

Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

линкявичюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав сучасним російським "імперцям" про місце Московії на мапі за часів Великого князівства Литовського.

Відповідну карту він опублікував у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обговорюючи "імперські амбіції", погляньмо на Велике князівство Литовське (13-15 ст.). Не через "відновлення імперії", а для поширення духу свободи. Щось таки мало зберегтися в генах", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін порівняв себе з Петром І заявив, що на його долю теж випала історична місія – повертати території і зміцнювати імперію.

Читайте: В Мелітополі окупанти нищать книги з історії України

Свобода - у генах: Лінкявічюс нагадав росіянам про їх місце на середньовічній карті 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+61
Навіть не натякає, а прямо каже, що треба московію повернути в її історичні болота
показати весь коментар
15.06.2022 15:04
+58
показати весь коментар
15.06.2022 15:09
+42
Бридкішого народцю ніж москалі ще світ не бачив.
показати весь коментар
15.06.2022 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
na shto eto on namekaet nigodnik ?
показати весь коментар
15.06.2022 15:00 Відповісти
Навіть не натякає, а прямо каже, що треба московію повернути в її історичні болота
показати весь коментар
15.06.2022 15:04 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 16:41 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 16:49 Відповісти
Коли вже він це підпише? Чекаємо на підпис
показати весь коментар
15.06.2022 18:36 Відповісти
Бридкішого народцю ніж москалі ще світ не бачив.
показати весь коментар
15.06.2022 15:02 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 15:09 Відповісти
На срусии живут кацапы (живодеры в переводе с тюркских языков). А так да, с автором согласен.
показати весь коментар
15.06.2022 15:41 Відповісти
В моем микроархиве есть пост на эту тему, которым я доводил до истерики репоедов на их сайтах до 21 года, пока не забанили на всех их сайтах А в архиве потому, что такой пост вызывал у репоедов истерику, то чтобы не набирать часто, я его сохранил. Вот он :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов убить, предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем
показати весь коментар
15.06.2022 15:51 Відповісти
a vot sobak-to obižatj ne stoit. Odna sobaka stoit sta kasapiv.
показати весь коментар
15.06.2022 17:35 Відповісти
Московія це експеримент сатани по створенню слухняних маріонеток для вбивства інших народів
показати весь коментар
15.06.2022 15:03 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 15:04 Відповісти
До речі, найбільший розквіт України саме тоді був. Наш зв"язок з литовцями зрозумілий. Навіть, в катівні Сандармоху єднались бандерівці і лісові брати.
показати весь коментар
15.06.2022 15:06 Відповісти
Согласно гипотезе польского исследователя Марьяна Дубецкого, жившего в Одессе в 1880-х годах, своё название Коцюбей ( хаджибей) получил от имени литовского магната Коцюбы-Якушинского (польск. Kocub Jakuszynski), который после присоединения этих земель к Великому княжеству Литовскому переселил сюда своих крестьян Версия основана на более поздних (середина XVI века) сведениях о потомке того предположительного шляхтича - Борисе Коцюбе.
В пользу версии литовского основания можно отнести самое первое письменное упоминание о поселении - относящееся к 1413 годуНо суть упоминания указывает на то, что к 1413 году поселение уже было развитым и широко известным торговым местом - то есть вероятна возможность того, что поселение было основано задолго до присоединения этих земель к Великому княжеству Литовскому - татарами или даже итальянцами
показати весь коментар
15.06.2022 15:08 Відповісти
Ой давайте не будемо про гени. Звідки ті гени взялися? Коли словʼяни були окуповані вікінгами? Чи може коли були окуповані монголами? Чи під гнітом Речі Посполитої? Чи потім під владою кацапів від рос імперії до срср?
І останні вибори президента це дуже яскраво продемострували.
показати весь коментар
15.06.2022 15:09 Відповісти
Ми вже 8 років (із них 3 місяці повномасштабної війни) воюємо із державою, яка в 28 разів більша, населення якої переважає нас чисельно у 3-4 рази і яка володіє ядерною зброєю. Справді, звідки б тим генам взятися.
показати весь коментар
15.06.2022 20:56 Відповісти
Де на карті пана міністра Україна ?
Чи це так - з подвохом ? Щоб всі бачили, що вони про нас думають ?
показати весь коментар
15.06.2022 15:13 Відповісти
Это карта 13-15 веков, после того, как по землям Киевской Руси прошлись монголы Батыя...
Украинские земли после этого аж до 17 века включительно попали под руку литовского князя, а затем польского короля. И только восстание Хмельницкого положило этому конец и... новое начало, долгую войну и переход под власть московского царя... Что там думать?
показати весь коментар
15.06.2022 15:25 Відповісти
Уж лучше бы не было этого восстания и остались бы под польским королем. Жили бы сейчас как люди.
показати весь коментар
15.06.2022 15:44 Відповісти
А там вибирать не приходилося! Тоді-б ми стали схожими на білорусів Бо ті були закріпачені ще в 15 столітті А у нас до закріпачення ще й покатоличення додавалося - бо в ВКЛ шляхта залишалася ще православною, а в Україні - приймала масово католицтво Крім того було і національне пригнічення - бо на вільних до того землях усідалися і захоплювали владу не свої - українські шляхтичі, а прийшлі - поляки
показати весь коментар
15.06.2022 16:25 Відповісти
Доповню. Після монгольської навали ще існувало Королівство Руське (13-14 століття - див. карту) як визнана європейська держава. Пізніше воно увійшло до складу Польщі та ВКЛ, проте як складова феодальної держави. У складі ВКЛ Князівство Руське взагалі почувалось напрочуд добре, оскільки у ВКЛ зберігався статус місцевої шляхти, мови та релігії. У 1410 р. українська аристократія (тодішня руська шляхта) навіть воювала як військо Князівства Руського разом із поляками та литовцями (і навіть татарами) проти Тевтонського ордену.

показати весь коментар
15.06.2022 16:23 Відповісти
На самом деле, место московитов...возле параши!
показати весь коментар
15.06.2022 15:21 Відповісти
Увы, там место их соседей, ибо московия и есть параша.
показати весь коментар
15.06.2022 15:29 Відповісти
паРаша- это раша, она же рашка-говняшка, она же эрэфия, она же азиопский Мордор на одну

девятую земной суши.

.
.
показати весь коментар
15.06.2022 15:32 Відповісти
Мацковию придумал Хан Менгу-Тимур...в 1272 году...внук Хана Батыя и церковь построил мусульманскую на Мацковии в 1274 году...
Крыс кремлевских в те времена никто не крестил ... Так що самозванці Мацковіі ніякі не православні...шарлатани Шарікови...
показати весь коментар
15.06.2022 15:26 Відповісти
Батый был лоялен к христианству , имел тесные связи с Византией. В Сарае в первой половине 13 века существовала Сарайская епархия, в конце 13 века перебралась в Москву ( сыграла большую роль в основании Московской Церкви, которая с 1441 по 1589 годы была в схизме - сектой никем не признанной в православном мире)
показати весь коментар
15.06.2022 19:04 Відповісти
паРаша-рассея - анти-Русь, выкидыш и продолжение Орды.

но первый прото-кацап - еще раньше, это вот это чмо из Залесья, бастард и полуполовец, за 70 лет до монголов ограбивший, сжегший Киев, укравший из-под Киева главную икону Руси, сейчас это чмо у *********, как водится, святой, а икона украденная - главная икона у москальськага сатаната РПЦ-КГБ.



.
показати весь коментар
15.06.2022 15:30 Відповісти
Чистокровный русский славянин
показати весь коментар
15.06.2022 15:46 Відповісти
рюзьге
показати весь коментар
15.06.2022 17:34 Відповісти
popravliu, Madam, - рюZZьгэ. Po mongol-ordynski kak to tak.
показати весь коментар
15.06.2022 17:41 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 15:31 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 15:36 Відповісти
Vsio verno pokazal,a to kacapi Litve kakije to sssr napominajet,kak bi Litvi i nebylo.Znali bi te vremena stob kacapi tak obnoglejet unictozyli vet polnostiu ix.
показати весь коментар
15.06.2022 15:40 Відповісти
deja, niekam pelkės nerūpėjo.
показати весь коментар
15.06.2022 17:42 Відповісти
а шо, хароша карта ,правильна
показати весь коментар
15.06.2022 15:43 Відповісти
Получил хорошие эмоции читая комментарии, спасибо!
показати весь коментар
15.06.2022 16:09 Відповісти
місце путлера і раші біля параші, доречі рифмується
показати весь коментар
15.06.2022 16:17 Відповісти
Ещё несколько лет назад это казалось фантастикой, но возможно в 21 веке случиться реставрация великого союзного государства ВКЛ и Речи Посполитой.
показати весь коментар
15.06.2022 16:29 Відповісти
Согласно анализу гаплогрупп( ДНК ) - украинцы, литовцы, поляки и белорусы - одной крови на генном уровне. О Литовском Княжестве корректнее говорить как о Русьско- Литовском Княжестве , так как 70 территории и около 70 населения составляли русьские( рутены, украинцы). Кодекс( устав) Русьско Литовского княжества написан на древнем летописном языке Украинцев( как и ,, Повесть Временных лет,,) ....Вильнюс основан в начале 14 века....
показати весь коментар
15.06.2022 19:13 Відповісти
 
 