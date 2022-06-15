Менш ніж за добу енергетики змогли повернути світло в 15 тисяч будинків в зоні бойових дій, - ДТЕК

Енергетики менш ніж за добу відновили електропостачання 28 населених пунктів на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Торецькому напрямках, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Донецькому регіоні, важка, особливо на півночі. Тривають постійні обстріли практично з усіх видів озброєнь. Незважаючи на це енергетики змогли відновити живлення у тому числі 28 населених пунктів на складних Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Торецькому напрямках, що постраждали від обстрілів напередодні", - йдеться в повідомленні.

За 14 червня енергетики змогли виконати відновлювальні роботи на обладнанні та лініях у 31 населеному пункті Донеччини. Це дало змогу поновити електроживлення 14 678 родин. Через бойові дії поки що без електроживлення 316 населених пунктів Донецької області.

Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 112 добу та разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло", - кажуть в ДТЕК.