"Метінвест" закликає Кабмін та ОП запровадити персональні санкції проти причетних до захоплення і продажу українського металу

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (ММК ім. Ілліча) Групи "Метінвест" звернувся до Кабінету міністрів та Офісу Президента України з проханням накласти персональні санкції на російських резидентів, які незаконно захоплюють і перепродають український метал. Відповідні листи від імені генерального директора ММК ім. Ілліча Тараса Шевченка вже надіслані до адресатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Метінвесту".

Від початку російського вторгнення в Маріуполі залишилося близько 145 тисяч тонн металопродукції ММК ім. Ілліча, з них понад 124 тисяч тонн - на території морського порту. Ця продукція призначалася для європейських підприємств, проте не була вивезена через війну.

Наприкінці травня 2022 року судно РМ-3 з продукцією ММК ім. Ілліча на борту попрямувало з порту Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно належить ТОВ "УК "Ріка-Море" (РФ), керівником і засновником якої є Геннадій Арустамов.

ММК ім. Ілліча вже звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення. Підприємство наголошує на відсутності будь-якої співпраці чи координації з представниками країни-агресора або її окупаційною адміністрацією, що причетна до вивезення металу до РФ.

ММК ім. Ілліча зауважує, що діяльність названих резидентів РФ загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України. Підприємство просить уряд та Офіс Президента України ввести санкції проти ТОВ "УК "Ріка-Море", відповідального за викрадення майна, його керівника, а також проти інших фізичних та юридичних осіб, які транспортують, вивантажують, продають або перепродають продукцію, викрадену в ММК ім. Ілліча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти "ДНР" відзвітували про відправку до РФ першого судна з вкраденим металом

Нагадається також, що наприкінці травня цього року "Метінвест" повідомив про високий ризик піратства з боку Російської Федерації та викрадення і незаконного вивезення з порту Маріуполя металургійної продукції, що належить Групі.

Зазначається, що "Метінвест" докладає всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.