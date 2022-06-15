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війна (56365) Маріуполь (2820) металургія (317) ММК ім. Ілліча (35) санкції (6840) крадіжка (527) Метінвест (243) Азовсталь (386)

"Метінвест" закликає Кабмін та ОП запровадити персональні санкції проти причетних до захоплення і продажу українського металу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метинвест

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (ММК ім. Ілліча) Групи "Метінвест" звернувся до Кабінету міністрів та Офісу Президента України з проханням накласти персональні санкції на російських резидентів, які незаконно захоплюють і перепродають український метал. Відповідні листи від імені генерального директора ММК ім. Ілліча Тараса Шевченка вже надіслані до адресатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Метінвесту".

Від початку російського вторгнення в Маріуполі залишилося близько 145 тисяч тонн металопродукції ММК ім. Ілліча, з них понад 124 тисяч тонн - на території морського порту. Ця продукція призначалася для європейських підприємств, проте не була вивезена через війну.

Наприкінці травня 2022 року судно РМ-3 з продукцією ММК ім. Ілліча на борту попрямувало з порту Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно належить ТОВ "УК "Ріка-Море" (РФ), керівником і засновником якої є Геннадій Арустамов.

ММК ім. Ілліча вже звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення. Підприємство наголошує на відсутності будь-якої співпраці чи координації з представниками країни-агресора або її окупаційною адміністрацією, що причетна до вивезення металу до РФ.

ММК ім. Ілліча зауважує, що діяльність названих резидентів РФ загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України. Підприємство просить уряд та Офіс Президента України ввести санкції проти ТОВ "УК "Ріка-Море", відповідального за викрадення майна, його керівника, а також проти інших фізичних та юридичних осіб, які транспортують, вивантажують, продають або перепродають продукцію, викрадену в ММК ім. Ілліча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти "ДНР" відзвітували про відправку до РФ першого судна з вкраденим металом

Нагадається також, що наприкінці травня цього року "Метінвест" повідомив про високий ризик піратства з боку Російської Федерації та викрадення і незаконного вивезення з порту Маріуполя металургійної продукції, що належить Групі.

Зазначається, що "Метінвест" докладає всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
ШИШКІН. Ранок в українському лісі
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15.06.2022 15:32
+4
Ахметка, а ты в гудок решительно погуди.
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15.06.2022 15:32
+4
То ти,Софіє мистецтвознавець,респект!!!))
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15.06.2022 15:41
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Про руду та вугілля - то ти, певно, *********. Руди й вугілля, за виключенням антрациту, його підприємства добувають достатньо. Руду ще й експортують. А щодо запчастин та обладнання питання стоїть так: 1) ти готовий був забеспечити ці підприємства запчастинами та обладнанням? 2) ти готовий був зупинити ці підприємства, враховуючи всі економічні та соціальні наслідки? 3) якщо дві відповіді - "ні", то якого путіна ти тут заходишся в істериці?
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15.06.2022 18:12 Відповісти
всмысле? как прибыль так себе, а проблемы налогоплательщики помогите. нет, дарагой, зараз неначаси. после бойцов АЗОВа, в очередь и не отвлекай
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15.06.2022 15:30 Відповісти
Ого! Це хто ж сюди завітав? Ти, певно, платиш податків більше, ніж підприємства Ахметова? А ну, знайди себе тут - https://opendatabot.ua/open/large-tax-payers
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15.06.2022 18:02 Відповісти
у ахметки видать подгорело. теперь будет знать. як вести дило с безбашенными наркоманами😂
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15.06.2022 15:32 Відповісти
І оце задля цього ти щойно зареєструвався на форумі?
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15.06.2022 18:14 Відповісти
ШИШКІН. Ранок в українському лісі
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15.06.2022 15:32 Відповісти
То ти,Софіє мистецтвознавець,респект!!!))
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15.06.2022 15:41 Відповісти


да, вспомнила что Ахметов практиковал в лес врагов отвозить 🤣🤣
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15.06.2022 15:45 Відповісти
Це ШЕДЕВР!!! РЕСПЕКТ!
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15.06.2022 16:32 Відповісти
Ахметка, а ты в гудок решительно погуди.
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15.06.2022 15:32 Відповісти
Дуже хтів Ахметка князем всія Даунбаса бути,от і гудів,як навіжений!!))
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15.06.2022 15:38 Відповісти
Як воно є...Такі шалені гроші бігли рікою,а Україна стогнала під гнітом тих брудних грошей. "Любіть Україну,як сонце любіть..."
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15.06.2022 15:47 Відповісти
Это гудят не сирены
Это гудит Гудок!
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15.06.2022 15:59 Відповісти
а ахметов годував сепарів 8 років.
і їм подобалося.
отримувати пенсію там і тут +гумдопомога від фонду ахметова.
а не це саме призвело до того що заваз твориться???
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15.06.2022 16:00 Відповісти
Він їх годував з дня нашоїї незалежності. І вигодував уродів.
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15.06.2022 16:30 Відповісти
с плана МАРШАЛА 50% бене и 50% гудку...лохов надо стричь..да беня??? твои слова??? КАВУ ПРИГЛАСИ МЕНЯ ПОПИТЬ..ГАНДОН ЖИДОВСКИЙ
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15.06.2022 21:34 Відповісти
ТАК ЖЕ ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ ГАНДОНУ БУТУСОВУ...юра как там видео с филатовым?? или ты бабки бени и хомчака от САСЫВАЕШ??
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15.06.2022 21:35 Відповісти
Кожен вижива як може.
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15.06.2022 22:42 Відповісти
 
 