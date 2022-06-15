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Путін і Сі Цзіньпін обговорили Україну: лідер Китаю не вважає РФ агресором

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився засудити дії Росії в Україні або визнати їх вторгненням. Він закликає до "вирішенням проблеми шляхом переговорів".

Телефонна розмова між Путіним та Сі Цзіньпіном тривала годину, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

президент Китаю відмовився засудити дії Росії в Україні або визнати їх вторгненням та "закликав до вирішенням проблеми шляхом переговорів".

Також Сі Цзіньпін сказав президенту Росії, що всі сторони повинні працювати над врегулюванням ситуації в Україні "відповідальною мірою", а також заявив, що Китай готовий допомогти вирішити проблему.

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"Кожна із зацікавлених сторін має займати відповідальну позицію, сприяючи правильному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий продовжити свою конструктивну роль", - заявив глава Китаю.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
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15.06.2022 15:36
+51
Такой же ушлепок как и ботоксный.
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15.06.2022 15:36
+42
Конечно, они же собираются отжать Тайвань, родственные души.
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15.06.2022 15:36
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Ви прослухали версію розмови лідерів КНР і козляндії , яку озвучили ******** , і яку перепостило брехливе - РБК . А як було насправді , не знає ніхто . . Треба почекати що скажуть самі китайці .
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15.06.2022 18:10 Відповісти
А китайці скажуть правду? Ні, тільки оголосять дуже велику стурбованість, навіть більше, ніж минулого разу! Це така ж брехлива нація, як і москалі.
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17.06.2022 09:21 Відповісти
Пошел нах этот винипух, скоро соратники вынесут его из партии ногами вперед
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15.06.2022 18:10 Відповісти
Я правильно понял, Ухани Китаю было мало?
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15.06.2022 18:21 Відповісти
Хер, я буду щось купляти з аліка тепер. І добре би було прибрати цю помийку з нашої країни. (я про доставку) нахер той китай зі їх пласмасою.
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15.06.2022 18:42 Відповісти
это естественно, ведь алиэкспресс в Украине больше не работает, уже больше трех месяцев.
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15.06.2022 22:25 Відповісти
А ми не вважаємо піня лідером
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15.06.2022 18:54 Відповісти
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