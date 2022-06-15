Путін і Сі Цзіньпін обговорили Україну: лідер Китаю не вважає РФ агресором
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився засудити дії Росії в Україні або визнати їх вторгненням. Він закликає до "вирішенням проблеми шляхом переговорів".
Телефонна розмова між Путіним та Сі Цзіньпіном тривала годину, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
президент Китаю відмовився засудити дії Росії в Україні або визнати їх вторгненням та "закликав до вирішенням проблеми шляхом переговорів".
Також Сі Цзіньпін сказав президенту Росії, що всі сторони повинні працювати над врегулюванням ситуації в Україні "відповідальною мірою", а також заявив, що Китай готовий допомогти вирішити проблему.
"Кожна із зацікавлених сторін має займати відповідальну позицію, сприяючи правильному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий продовжити свою конструктивну роль", - заявив глава Китаю.
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