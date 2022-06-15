Зеленський - чеським парламентарям: Російські танки треба зупинити, щоб вони не прийшли до Праги

Російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед обома палатами парламенту Чеської Республіки, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, коли Україна звертається до країн Європи по підтримку, ми виходимо саме з цього принципу, саме з тих слів, які стали однією з фундаментальних основ вашої історії: ми - з вами, будьте з нами.

"Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу, які пробують наступати на українські Харків, Миколаїв, Запоріжжя, мають бути зупинені й спалені або вигнані з території незалежної України. Щоб вони ніколи більше не змогли прийти ані в Прагу, ані в Остраву, ані у Брно, ані у Пльзень, ані в Карлові Вари, ані в будь-яке інше місто нашого континенту. Саме в Україні й саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи", - зауважив глава держави.

"Я дуже вдячний вашій державі, вашому народу за щедру допомогу в цій боротьбі. Чеська Республіка допомогла нам як зброєю – дуже серйозно й одразу, коли це стало потрібним; я дякую керівництву держави,– так і політично. Ви можете бути впевненими, що підтримали цим і себе – свою власну свободу, своє власне життя. І підтримка має зберігатися стільки, скільки необхідно для перемоги. Саме так має закінчитися це протистояння - перемогою", - продовжує Зеленський.

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"І нехай деякі політики десь там, у деяких державах, бояться можливості того, що свобода виграє, а тиранія програє, серед таких політиків немає ваших лідерів. Чеський народ прекрасно знає, чим завершуються компроміси за чужий рахунок і до чого призводять поступки тиранії, яка пропонує забрати лише нібито частину бажаної території, щоб удати, ніби агресія припинилася. Той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши тільки частину. Я закликаю вас і надалі разом з нами, не зупиняючись ні на мить, переконувати в цій простій істині всіх, хто досі не наважився чітко обрати сторону в цьому протистоянні, яке триває вже 112-й день", - додає український лідер.

За його словами, Україна має отримати все для перемоги.

"Сучасну й достатньо потужну зброю, щоб переважати російську армію. Фінансову підтримку, щоб мати ресурси проти Росії, чиї накопичення й доходи досі дуже значні – за сто днів цієї війни від 24 лютого й тільки на продажі енергоресурсів Росія заробила вже 93 мільярди євро. Також Україна має отримати фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб’є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме – твердження, ніби Європа не здатна до реального об’єднання й ніби Україна не потрібна Європі", - резюмує він.