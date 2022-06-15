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Зеленський - чеським парламентарям: Російські танки треба зупинити, щоб вони не прийшли до Праги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед обома палатами парламенту Чеської Республіки, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, коли Україна звертається до країн Європи по підтримку, ми виходимо саме з цього принципу, саме з тих слів, які стали однією з фундаментальних основ вашої історії: ми - з вами, будьте з нами.

"Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу, які пробують наступати на українські Харків, Миколаїв, Запоріжжя, мають бути зупинені й спалені або вигнані з території незалежної України. Щоб вони ніколи більше не змогли прийти ані в Прагу, ані в Остраву, ані у Брно, ані у Пльзень, ані в Карлові Вари, ані в будь-яке інше місто нашого континенту. Саме в Україні й саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи", - зауважив глава держави. 

"Я дуже вдячний вашій державі, вашому народу за щедру допомогу в цій боротьбі. Чеська Республіка допомогла нам як зброєю – дуже серйозно й одразу, коли це стало потрібним; я дякую керівництву держави,– так і політично. Ви можете бути впевненими, що підтримали цим і себе – свою власну свободу, своє власне життя. І підтримка має зберігатися стільки, скільки необхідно для перемоги. Саме так має закінчитися це протистояння - перемогою", - продовжує Зеленський. 

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"І нехай деякі політики десь там, у деяких державах, бояться можливості того, що свобода виграє, а тиранія програє, серед таких політиків немає ваших лідерів. Чеський народ прекрасно знає, чим завершуються компроміси за чужий рахунок і до чого призводять поступки тиранії, яка пропонує забрати лише нібито частину бажаної території, щоб удати, ніби агресія припинилася. Той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши тільки частину. Я закликаю вас і надалі разом з нами, не зупиняючись ні на мить, переконувати в цій простій істині всіх, хто досі не наважився чітко обрати сторону в цьому протистоянні, яке триває вже 112-й день", - додає український лідер.

За його словами, Україна має отримати все для перемоги.

"Сучасну й достатньо потужну зброю, щоб переважати російську армію. Фінансову підтримку, щоб мати ресурси проти Росії, чиї накопичення й доходи досі дуже значні – за сто днів цієї війни від 24 лютого й тільки на продажі енергоресурсів Росія заробила вже 93 мільярди євро. Також Україна має отримати фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб’є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме – твердження, ніби Європа не здатна до реального об’єднання й ніби Україна не потрібна Європі", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
По моему чехи сами могут поучить "нашего президента" как любить Украину.
Спасибо чешскому народу!!! Извините за нашего неЛоха.
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15.06.2022 15:55
+9
Долбанный клоун! 🤡
Он чехам - про Прагу! Полякам - про Варшаву! Немцам про - Берлин!
Скоро он будет марсианам про Марс рассказывать! Все уже давно все поняли! Кто-нибудь скажите ему, что это даже уже не смешно!
Еще месяц такой трепотни - его и его 95-ю команду будут гнать ото всюду ссаными тряпками!
Клоунятко, прикуси язык - ЗАДОЛБАЛ! 🤡
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15.06.2022 16:39
+8
А якого калібру асфальт випускали три роки? Чи сумісний він зі стандартами НАТО?
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15.06.2022 15:51
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То може асфальтом зупинемо?
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15.06.2022 15:49 Відповісти
Зв'язку гранат і вперед на танки,цинічне трепло!!!))
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15.06.2022 16:34 Відповісти
Та ні,танки поміж мільйона дерев заблукають,в них скінчиться пальне і зебіли їх голіруч пов'яжуть!!!))
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15.06.2022 16:46 Відповісти
Украинская власть совсем тупая ? Оккупант разрушил все НПЗ - и теперь 40% топлива в Украине не хватает . И не будет хватать до конца войны , бо доставить нечем .
ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
‼️‼️‼️
ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️
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15.06.2022 15:51 Відповісти
Зачем спрашивать об этом. Сама приналежность к ЗЕкоманде - это является 100% гарантии, что это стадо тупых баранов и врагов Украины. Вспомни, прошло, кажется неделя от избрания шута приписдентом, как эти ЗЕбанутые идиоты открыли уголовное дело на двоих подростков, которые с картонным плакатиком вышли на улицу в каком-то городе с призывом о обставке бубы криворожского. Мгновенно на детей было заведено уголовное дело и им дали срок. Условный. А тотальное преследование патриотов, закрытие всех програм оборонпрома, сдача Херсонской и Запорожской областей. В общем, список этих ЗЕбанутых врагов Украины огромен. И я надеюсь, что они за все ответят.
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15.06.2022 16:31 Відповісти
А якого калібру асфальт випускали три роки? Чи сумісний він зі стандартами НАТО?
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15.06.2022 15:51 Відповісти
eto mne kazhetsa ili ZEman kudi to prapal ?
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15.06.2022 15:54 Відповісти
По моему чехи сами могут поучить "нашего президента" как любить Украину.
Спасибо чешскому народу!!! Извините за нашего неЛоха.
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15.06.2022 15:55 Відповісти
Дермак стане грудью)))
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15.06.2022 15:55 Відповісти
"Вперед друзья,а мьі за вами!! Мьі грудью встанем,за вашими спинами!!))
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15.06.2022 16:37 Відповісти
ну це ж все таки верховний головнокомандувач-аж смішно-
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15.06.2022 15:56 Відповісти
Навряд чи дійдуть - чеські президенти не їздять на секретні зустрічі з Патрушевим.
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15.06.2022 15:58 Відповісти
Раніше думати, щоб танки не дійшли до Херсону, Маріуполя, було ніколи...
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15.06.2022 16:03 Відповісти
Для психологов тут поле не паханное.
Казалось бы, речь государственного мужа, Президента страны! А если он скажет, что 2+2=4?!
Работы очень много в масштабах всей страны.
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15.06.2022 16:05 Відповісти
Це вже не психологія,це патологична психіатрія і схоже,що медицина тут безсила!!))
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15.06.2022 16:40 Відповісти
Кацап, здесь водки нет )
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15.06.2022 16:26 Відповісти
Дурко! Припини істерію і не нагнітай паніку, Захід на таку дешеву сценку не купиться!
Ху*ло не піде в країни НАТО, бо там йому наваляють самі. На Україну рашисти поперли тому, що дії зеленої влади спрямовані на ослаблення держави справили враження "легкодоступної".
Тепер маємо війну і президент повинен перед Заходом вибачатися за наглість, просити зброю і дякувати за кожен набій, а не бикувати.
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15.06.2022 16:26 Відповісти
саме так
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15.06.2022 17:57 Відповісти
Школьное сочинение, выпускной класс, зачёт, может поступать в ВУЗ. У дочери, что ли, сдул?
Там, наверно, весь Чешский Парламент плакал, расстрогавшись. Може каку медальку за мир дадут.
Стыдоба какая, представитель нации с пламенной речью. Ну оно понятно, надо всё время мельтешить на экране, всем что то говорить, чтобы не забыли на выборах, кто главный победитель.
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15.06.2022 16:31 Відповісти
ото ж то євойная баба розказувала, що йому 9-річний син поради дає
а ми все думаємо, звідки цей потік маразму

господи, яке ганьбище((((
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15.06.2022 17:58 Відповісти
Долбанный клоун! 🤡
Он чехам - про Прагу! Полякам - про Варшаву! Немцам про - Берлин!
Скоро он будет марсианам про Марс рассказывать! Все уже давно все поняли! Кто-нибудь скажите ему, что это даже уже не смешно!
Еще месяц такой трепотни - его и его 95-ю команду будут гнать ото всюду ссаными тряпками!
Клоунятко, прикуси язык - ЗАДОЛБАЛ! 🤡
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15.06.2022 16:39 Відповісти
Кацаскіе танкі ми могли зупинити на перешийку як би ти там дороги не будував а окопи рив, шоневтік
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15.06.2022 17:01 Відповісти
Зате Люська ще той мотиватори.

Коли розказують про Арєстовічя, як про військового розвідника, то це навіть не смішно. Фальшована біографія, фальшива освіта, вигадані заслуги. Про це багато написали ті, хто детальніше розбиралися в його біографії та "подвигах".

Але я ніколи не відкидав, що він міг бути й справжнім розвідником, лише чиїм? Його діяльність і зараз, і раніше - це відверто підривна робота проти України. Але я тут зараз згадаю його взагалі дику заяву, що у випадку перемоги рф українська армія приєднається до рашистської та піде з нею воювати проти НАТО і ЄС. Перше питання в мене: він ще живий після цих слів? А чому б і ні? При кроті Єрмаку.

Але я про інше. Зараз точно не згадаю автора, але хтось із рашистських ідеологів у перші дні війни писав, що Київ, звісно, за 3 дні, а "до ЗСУ треба ставитися акуратно, не знищувати, бо вони будуть майбутніми союзниками". Маразм? Цілковитий маразм, але вони там на московії в це вірили й під це готувалися. А рашистська гнида арєстовічь просто на потоці підсвідомості бовкнув те, що планували його господарі. Ви собі можете уявити хоч одну країну в світі, яка б перемагала ворога, в той час, коли вся найвища влада цієї країни перенасичена ворожою агентурою, яка вже навіть і не криється.
https://t.me/Chornovil_official/6291

https://t.me/Chornovil_official/6290
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15.06.2022 18:50 Відповісти
Запугивание всей Европы российскими танками не лучший способ просьбы помощи и поддержки.
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15.06.2022 19:15 Відповісти
Это понятно любому адекватному человеку, с мозгами...
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15.06.2022 21:00 Відповісти
 
 