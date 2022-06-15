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Українські захисники з гелікоптерів вдарили по скупченню окупантів на Миколаївщині, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

ЗСУ продовжують нищити російських окупантів на південному напрямку.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці. Не маючи успіхів в просуванні вперед, системно відступаючи під нашими контрнаступальними діями на оборонні позиції, втрачаючи живу силу, запаси та техніку, обстрілює населені пункти з мирними мешканцями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовує системи залпового вогню.

Протягом ночі нанесено два удари РСЗВ "Смерч" по Апостоловому на Криворіжжі. Попередньо, внаслідок влучання в цивільну лікарню загинуло 3 та поранено 4 цивільні особи.

На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Читайте: Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранень зазнали 19 осіб, - ОВА

Тим часом наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносити авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються.

На Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колоборантами, а самі рашисти продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря без змін складу і задач продовжує злочинну місію з блокади судноплавства та погрожує ракетними ударами по всій території України", - йдеться у зведенні.

Також читайте: Окупанти обстріляли район ринку в Чорнобаївці, є загиблі та поранені, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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В совке был закон : больше трех не собираться, они его нарушили.
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15.06.2022 16:12 Відповісти
Згоден❗Кацы порушили свiй же гулагский закон☝
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15.06.2022 16:27 Відповісти
При андропове .
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15.06.2022 16:32 Відповісти
горите орки в огне и на земле и аду...
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15.06.2022 16:22 Відповісти
Неужели Снигуровку скоро будут освобождать )))
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15.06.2022 16:34 Відповісти
Спасибо чехам за Ми-24Д.
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15.06.2022 17:06 Відповісти
 
 