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Найкращий шлях зменшити обсяги продовольчої кризи - змусити Росію припинити агресію проти України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Головним джерелом продовольчої кризи та глобального зростання цін на продовольство є агресія Росії проти України, тому найкращий спосіб вирішення проблеми буде знайдений, якщо Росія зупинить війну проти України та розблокує морські транспортні шляхи.

Про це у Брюсселі під час пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тема експорту зерна з України є дуже критичною. Ми бачили сплеск цін на продовольство, і це лише свідчення глобальних наслідків війни. Це не спричинено санкціями з боку НАТО або Заходу проти Росії, це прямий наслідок російської війни проти України. Ми зараз бачимо, що Росія намагається поширювати наратив, що здорожчання зерна спричинене нашими санкціями. Це некоректно. Це викликане війною, і найкращий шлях зменшити обсяги кризи та вивезти зерно з України - щоб Росія зупинила збройну агресію проти України", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив: оскільки війна продовжується, союзники по НАТО, зокрема, з числа членів Європейського Союзу, намагаються допомагати Україні іншими шляхами через суходіл, але це дозволяє транспортування зерна у значно менших обсягах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємось, Туреччина зможе допомогти у вивезенні зерна з України, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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300 РЗСО и снарядов на месяц! Хватит болтать!
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15.06.2022 16:28 Відповісти
Столтенберг просто геній...
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15.06.2022 16:28 Відповісти
что то этого эльфа тут стало слишком много
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15.06.2022 16:29 Відповісти
Пі...бол звичайний, він добре знає що треба робити
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15.06.2022 16:31 Відповісти
Просто геній!
Ще нікому ця ідея не приходила в голову і от, нарешті її озвучив Столтенберг!
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15.06.2022 16:44 Відповісти
NO COMMENT
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15.06.2022 16:51 Відповісти
Краще так, ніж ніяк. Пізно краще, ніж пізДно.
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15.06.2022 16:56 Відповісти
Головним джерелом продовольчої кризи та глобального зростання цін на продовольство є агресія Росії проти України, тому найкращий спосіб вирішення проблеми буде знайдений, якщо Росія зупинить війну проти України та розблокує морські транспортні шляхи. -Столтенберг ідеш накуй за рашистським кораблем.Не зупинення війни, а деокупація України від рашиста ,до останнього метра окупованої української землі. Ідіть Ви всі накуй ,зупиняти окупацію України,заговорюючи зуби рашистській собаці , і знову продовжувати її ,вбиваючи український народ,
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15.06.2022 17:02 Відповісти
Ну реально... гений мысли !!!! Так давай...змушуй!!!!
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15.06.2022 21:00 Відповісти
 
 