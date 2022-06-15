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Щоб возити зерно, розміновувати Чорноморське узбережжя необов’язково, - голова МЗС Туреччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чавушоглу

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає. Безпечний маршрут для суден можна прокласти за напрямками, де немає мінної загрози.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як наголосив Чавушоглу у середу під час розмови з журналістами в Анкарі, очищення морської зони від мін відповідно до плану ООН може зайняти певний час.

"Райони перебування морських мін відомі. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дасть змогу суднам слідувати без будь-якої загрози. Українські катери слугуватимуть путівниками. Після входження суден у зону безпеки їх оглядатимуть", - сказав Чавушоглу.

Читайте: Україна, РФ та Туреччина призначать представників для роботи щодо вивезення зерна з українських портів, - ЗМІ

Також глава МЗС Туреччини назвав здійсненним план ООН з вивезення українського зерна.

"Ми очікуємо відповіді від Росії з цього питання. Туреччина підтримує цей план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати у Стамбулі зустріч із обговорення деталей", - сказав він.

Також читайте: Найкращий шлях зменшити обсяги продовольчої кризи - змусити Росію припинити агресію проти України, - Столтенберг

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що РФ і Туреччина досягли попередньої угоди, яка має забезпечити безпечне відновлення постачання українського зерна через порт Одеси.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
ага еще кацапам покажите где мины по фарватеру установлены а где нет
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15.06.2022 16:30
+17
Це так, якщо під виглядом надання коридору росія не планує захопити порти. Але на справді росії як раз зерно до лампочки, її цікавлять виключно міни які заважають військовим діям.
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15.06.2022 16:33
+14
Всё, где участвуют кацапы мутно.
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15.06.2022 16:32
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ага еще кацапам покажите где мины по фарватеру установлены а где нет
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15.06.2022 16:30 Відповісти
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии Минобороны по вывозу зерна из украинских портов - ТАСС. https://t.me/charter97_org/75736
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15.06.2022 17:34 Відповісти
все что пишет тасс - это ложь - в принципе и по умолчанию
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15.06.2022 18:05 Відповісти
тут касаби вбивають наших людей а тебе яничар сраний цікавить тільки зерно... а щоб курди тобі яйця полоскотали... і так добряче
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15.06.2022 21:39 Відповісти
Всё, где участвуют кацапы мутно.
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15.06.2022 16:32 Відповісти
а ще більше мутно і небезпечно для України і її народу ,де участь беруть рашистський окупант і його турецький посібник.Що це так, вказують окупація українського Криму в 2014 році і нинішня війна.І про окупацію Криму і про нинішню війну ,рашист мав завірення від турка-Ердогана ,що той ніяким чином не буде вмішуватися,а навпаки по мірі можливості відстоювати і свої і рашистські інтереси в Чорному морі.
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15.06.2022 16:56 Відповісти
Це так, якщо під виглядом надання коридору росія не планує захопити порти. Але на справді росії як раз зерно до лампочки, її цікавлять виключно міни які заважають військовим діям.
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15.06.2022 16:33 Відповісти
А турок договірняк з розкрадання зерна
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15.06.2022 16:44 Відповісти
А порты с земли никто не защищает, что их так просто захватить?
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15.06.2022 16:54 Відповісти
все це тхне...
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15.06.2022 16:33 Відповісти
будь-який створений безпечний шлях впродовж доби-двох буде використаний мордором для цілей, несумісних з мирним експортом зернових...
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15.06.2022 16:34 Відповісти
пнх
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15.06.2022 16:35 Відповісти
Хаха, чего не сделаешь ради 25 процентной скидки
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15.06.2022 16:36 Відповісти
НАСЧЕТ ЗЕРНА ВЫВОЗА ЕГО С УКРАИНЫ ПОРА КИЕВУ ЧЕТКО ДАТЬ ПОНЯТЬ.. К ЗЕРНУ И ЕГО ВЫВОЗУ БУДЕТ ТОГДА ПОСТАВЛЕН ВОПРОС ---КОГДА УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВСЕ ОГОВОРЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ НЕ ГДЕ ТО НА СКЛАДАХ или на бумагах в теории и где ток Новому Году.. а вчера еще...А В УКРАИНЕ НА ПОЛЕ БОЯ КАЗАРМАХ И СНАБЖЕННОЕ БОЕПРИПАСАМИ КОГДА В МОРСКИХ ПОРТАХ НЕБО БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТО КОНТРОЛЬ БУДЕТ АВИАЦИЯ НАТО И УКРАИНА ПВО НАШЕ И НАТО ПРОТИВОКАРАБЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ ЛОДКИ И МИНЫ ТОРПЕДЫ от подлодок России ОТ НАТО.... вот тогда приступим к вопросу вывоза зерна через морпорта Пивдений южный, Одесса и Черноморский... а + также речные порты.. Б-Днестровский и Измаильский и Рени порты.... зерно реально полностью вывозом сделать за полтора месяца максимум 2.. так что вопрос-- как скоро мы получим вооружение боеприпасы технику авиацию и так далее--- тем скорее голодные перестануть голодать... вот такая должна быть увязка..оружие -против зерна..... нет оружия - нет еды...
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15.06.2022 16:39 Відповісти
Правильно

Только почему-то все про голод говорят
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15.06.2022 17:07 Відповісти
Турецьким поплічникам кацапів нетурбуватися! Ніхто їх за переговорну площадку несприйматиме. Турція країна беззаконня
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15.06.2022 16:40 Відповісти
В принципе можно, но только с одним условием: в фарватере постоянно будут находиться 2 корабля НАТО, американский крейсер и британский эсминец.
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15.06.2022 16:40 Відповісти
Доки турки незаймуть правильну позицфю,ніякого зерна недавати. Жрати захочуть порозумнішають!!!
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15.06.2022 16:42 Відповісти
Ну звісно. І попісяти в принципі можна не знімаючи штани. )))
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15.06.2022 16:43 Відповісти
Після входження суден у зону безпеки їх оглядатимуть Джерело: https://censor.net/ua/n3348145


это как в донецкий аэропорт - будут шмонать со *********** ?
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15.06.2022 16:44 Відповісти
Украинская власть совсем тупая ? Оккупант разрушил все НПЗ - и теперь 40% топлива в Украине не хватает . И не будет хватать до конца войны , бо доставить нечем .
ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
‼️‼️‼️
ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️

может Алиев будет гонять танкеры с топливом в обмен на зерно ?
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15.06.2022 16:49 Відповісти
В чём он их гонять будет, в ванной?
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15.06.2022 16:55 Відповісти
не обязательно решать проблему зерна - решите проблему с флотом агрессора
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15.06.2022 16:49 Відповісти
Єрдоган забере 25% зерна за посередництво...
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15.06.2022 16:57 Відповісти
Обрали не лоха...аж 73%...тепер не Вийте ...коломойский вас нагодує... зернятком по самі вуха...
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15.06.2022 17:01 Відповісти
Як ви вже осточортіли з оцими бенями петлями вовами 73%на 25%, 0,7 на чекушку , все ніяк не поділите Україну . Стидоба
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15.06.2022 17:11 Відповісти
Янычар шото знает.....
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15.06.2022 17:23 Відповісти
Які три порти та хто оглядатиме? Якщо турки планують таким чином легалізувати вивіз українського зерна кацапами з портів окупованого Маріуполя чи Бердянська, та ще хочуть, щоб кацапи судна оглядали, тоді пішли вони візантійською ходою за кацапським кораблем
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15.06.2022 18:05 Відповісти
А я в тому навіть плюс бачу. Кацапські міни дрейфують, отже є хороший шанс для кацапокорит на отріцатєльноє всплитіє від своїх же мін)))
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15.06.2022 18:07 Відповісти
 
 