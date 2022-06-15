На тимчасово захопленій території перебувають близько 2 тис. засуджених і ув’язнених громадян України, - Мін’юст

На тимчасово захопленій російськими військовими території України перебуває близько 2 тисяч українських засуджених і ув’язнених.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"11 вязниць ми евакуювали, але ті установи, які потрапили під окупацію в перший, другий день війни, там, безумовно, технічно це було зробити неможливо з огляду на безліч міркувань. Тому у нас близько 2 тисяч ув’язнених і засуджених потрапили під окупацію", - сказав міністр.

За його словами, упродовж певного періоду зберігався контроль над пенітенціарними установами на тимчасово захопленій території.

"Там залишалися наші співробітники, наш менеджмент. Зараз ситуація змінилася. Зараз окупанти вирішили контролювати все, втручатися в операційну діяльність і усунули від виконання обов’язків тих, хто не захотів скоритися російській владі", - зазначив керівник Мін'юсту.

Він зауважив, що зараз контроль за цими установами втрачений, проте інформацію про них українська сторона отримує, і там "більш-менш нормально".

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"В окупантів це не пріоритет, і єдине, що зараз їх цікавить від пенітенціарної системи - це звільнити якомога більше тюрем з тим, щоб туди можна було запроторювати українських активістів. Це їм погано вдається поки що, але такі ідеї в них є", - зазначив Малюська.

Мін’юст намагатиметься евакуювати ув’язнених і засуджених з тимчасово захопленої території.

"Ми намагатимемося здійснити якийсь евакуаційний план навіть з окупації, будемо намагатися входити в перемовини. Поки що складно. Але, як показав приклад окупації попередніх періодів, нам вдавалося все ж таки досягти домовленостей, зокрема щодо евакуації жінок-ув’язнених з окупованих територій. Сподіваюся, що в цій ситуації така сама історія буде", - зауважив міністр юстиції.

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Раніше заступник міністра юстиції Олена Висоцька зазначала, що близько 4500 осіб евакуювали з близько 10 установ виконання покарань, розміщених неподалік від лінії фронту.