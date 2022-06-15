Україні потрібна зброя дальньої дії, броня та берегова оборона, - глава Пентагону Остін

Реактивні системи залпового вогню Himars значно збільшать можливості України в протистоянні російській агресії.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр Резніков і я були в тісному контакті щодо змін на полі бою. І ми працюємо в ногу, щоб задовольнити запит України на нові можливості, особливо її потребу в дальному вогні, броні та береговій обороні. Щоб допомогти Україні захиститися, Сполучені Штати надали їй гаубиці, Джавеліни, величезну кількість боєприпасів, БПЛА, гелікоптери Mі-17, радари протидії артилерії, тактичні машини та засоби радіоелектронної боротьби", - сказав він.

За словами міністра оборони, США разом із партнерами також навчають українських військових нових можливостей.

"І ми віддані зробити навіть більше. Ми надаємо захисникам України реактивні системи залпового вогню Himars, і це значно збільшить можливості України, особливо разом із наданням додаткових ракетних систем за стандартами НАТО від Великої Британії та інших наших союзників", - наголосив Остін.

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