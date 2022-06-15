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Україні потрібна зброя дальньої дії, броня та берегова оборона, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Реактивні системи залпового вогню Himars значно збільшать можливості України в протистоянні російській агресії.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр Резніков і я були в тісному контакті щодо змін на полі бою. І ми працюємо в ногу, щоб задовольнити запит України на нові можливості, особливо її потребу в дальному вогні, броні та береговій обороні. Щоб допомогти Україні захиститися, Сполучені Штати надали їй гаубиці, Джавеліни, величезну кількість боєприпасів, БПЛА, гелікоптери Mі-17, радари протидії артилерії, тактичні машини та засоби радіоелектронної боротьби", - сказав він.

За словами міністра оборони, США разом із партнерами також навчають українських військових нових можливостей.

"І ми віддані зробити навіть більше. Ми надаємо захисникам України реактивні системи залпового вогню Himars, і це значно збільшить можливості України, особливо разом із наданням додаткових ракетних систем за стандартами НАТО від Великої Британії та інших наших союзників", - наголосив Остін.

Читайте: Україна переживає вирішальний момент на полі бою, - Остін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
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15.06.2022 17:13
+14
Так поспішали за методичкою все написати, що перекласти прізвище забули.
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15.06.2022 17:19
+13
Слухай! А вам Пригожин доплачує за знання української мови? Я-б не платив - помилок багато!
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15.06.2022 17:33
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15.06.2022 17:13 Відповісти
Зеленский знав про вторгнення, тому була побудована тероборона, яка спасла Київ, Чернігів, Харків, Суми, Миколаїв.

А ось Байден, ненадав Україні до війни артилерію, ПВО, літаки. Які могли взагалі недопустити навіть початку війни.
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15.06.2022 17:17 Відповісти
Так поспішали за методичкою все написати, що перекласти прізвище забули.
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15.06.2022 17:19 Відповісти
Слухай! А вам Пригожин доплачує за знання української мови? Я-б не платив - помилок багато!
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15.06.2022 17:33 Відповісти
так им теперь и не платят - трудности с международными переводами, и такие ****** пишут сюда просто по инерции, иначе им кажется, что без этого их жалкое существование вообще теряет смысл.
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15.06.2022 17:52 Відповісти
Платити таким оленям нема сенсу: гугл-транслейтор - штука безкоштовна, і "перли" з його перекладів нікуди не поділися. Тому кацапопітеки як палилися, так і далі паляться на "підлозі країни" та "цибулі Робін Гуда".

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15.06.2022 19:19 Відповісти
Реально знав,тому був розмінован Чонгар,була послаблен північний кордон!!!))
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15.06.2022 17:39 Відповісти
Тарас Чорновіл | Я Зеленського не звинувачую, я його підозрюю, є питання.
https://www.youtube.com/watch?v=fm1UOXNsGZs
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15.06.2022 18:12 Відповісти
Шо?
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15.06.2022 17:57 Відповісти
Самый сок 2

Зеленский по поводу предупреждений Байдена о войне: "Было бы справедливо слушать меня как украинского лидера заранее".

То есть Байден должен был увидеть мир в глазах путина и готовиться к шашлыкам на "день победы"?
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15.06.2022 17:38 Відповісти
А ось це шедеврально. Заготовка під кожного хазяїна.
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15.06.2022 17:42 Відповісти
консультант юріка єнакієвського та радник глави Адміністрації януковича сергія льовочкіна слизький міщутка подоляк писав: «...президент Янукович (несподівано) рельєфно і відверто міркував про ... недосконалість нинішньої державної інфраструктури в Україні... Президент, всупереч поширеній PR-думці, дуже навіть добре розуміє хвороби тієї країни, якою він керує. Розуміє і пропонує вести діалог саме про це. Про стратегію лікування. Про ключові ініціативи, які дозволять це лікування почати. Несподівано? Звичайно».
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15.06.2022 18:08 Відповісти
я скоро буду выть на луну или еще куда, когда в очередной раз прочту от западных товарищей о том какого и сколько Украине нужно оружия..., зачем эти бесконечные размышления - или поставляйте или поставляйте...
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15.06.2022 17:15 Відповісти
na kremliovskie zviozdi povoj....
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15.06.2022 17:19 Відповісти
А ти задавався питанням, чому нас "лідор **********" замість виділення бюджета на армію будує дороги
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15.06.2022 17:21 Відповісти
А если но зуда хочется поразмышлять❓И почесать некому❓ Толерантность ☝
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15.06.2022 17:21 Відповісти
Молись, що щось дають, французи дали "Цезарі", яка дуже єфективна в бою, а тобі все мало.
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15.06.2022 17:23 Відповісти
Непогана штука Я так думаю - вони використовуються для контрбатарейної боротьби, враховуючи їх маневреність, мобільність та дальність стрільби
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15.06.2022 17:37 Відповісти
Вовка та они дали и Канада дала и ВСУ могут ними пользоваться и все ОК- но их катастрофически мало.
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15.06.2022 17:42 Відповісти
Респект євроатлантичним друзям!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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15.06.2022 17:33 Відповісти
Замість "вити на луну" на форумах, є інший надійний метод проти стресу, викликаного всеосяжною зрадою: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
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15.06.2022 17:46 Відповісти
Hanka Panyanka

Недолуга любителька "выть на луну" та кидати тупі пред'яви найбільшим нашим поимічникам,
не знаєш, чи прикидаєшся, яка країна нам поставила більше всього зброї, причому перша поставка була ще в грудні 2021?
А про те, щоб поставити сотні одиниць важкої зброї, ремкомплекти до неї, десятки, або сотні тисяч снарядів треба час і не маленький, бо такі речі літаками не навозишся, не доходить?
А те, що ніяка нормальна країна не тримає на складах надто багато не потрібної зброї, і частину того, що нам необхідно треба ще виготовити, теж не здогадуєшся?
Навіщо це дебільне нескінченне скавчання, нічього робити - випий валєр'яночки, ляж поспи, може пройде.
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15.06.2022 21:40 Відповісти
и в конце добавил:только не стреляйте по **********.
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15.06.2022 17:19 Відповісти
Мабудь має Українське коріння)) Козак!
Залишилось наміри, підкріпити діями, але здається, що буде все Ок. Почали сприймати нові реалії. Це добре
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15.06.2022 17:21 Відповісти
По обличчю видно, що не кацап. Його б воля, уже давно б на місці кремля були руїни. Але вирішують інші.
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15.06.2022 17:25 Відповісти
США навіть не вміють запускати ракети з землі типу Гарпунів, у них деградація сухопутних сил в пользу авіації.

В США навіть немає ППО сухопутних військ, які потрібні Україні для прикриття свого наступу, у них деградація сухопутних сил в пользу авіації.

США просто перекос в пользу авіації...І це всі знали 8 років. І яку допомогу наші просять?
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15.06.2022 17:22 Відповісти
Потужну❗
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15.06.2022 17:24 Відповісти
Система Гимарс крутая...но в ней масса прибамбасов ...от 70 до 300 км...какую зарядишь по Мавзолєю путлера та и полетит в Светлое рюZZkae прошлое... як там співали во времена Сралина...нужна паБеда...мы за ценой не постоим...
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15.06.2022 17:27 Відповісти
Що ти мелеш?! Від кордону України до Москви найкоротша відстань 491 км Село Люте
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15.06.2022 17:39 Відповісти
Вот иммено. Сегодня поставили кассеты 70 км а завтра в зависимости от ситуации 300км!!!! 5 мин. и они заменены!!!
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15.06.2022 17:44 Відповісти
Дякуємо за розуміння, підтримку та допомогу, Сер.
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15.06.2022 17:35 Відповісти
Главное - Украине нужен Президент, а не бородатое хрипящее пучеглазое недоразумение - повелитель асфальта!
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15.06.2022 17:40 Відповісти
А кто и когда его будет выбирать? Черепенко дан для того чтобы немножко думать ,а не только волосяной покров носить!!!! Не?
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15.06.2022 17:47 Відповісти
Не лише асфальта,а мільйон дерев,це що х.. собачий!!!))
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15.06.2022 17:47 Відповісти
- Куме! А чого не видно того мільйону дерев на яких зелені торік піарилися?
- Та у них як завжди : почали піариться а потім їх розпиляли!
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15.06.2022 18:30 Відповісти
*** вам, я живой
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15.06.2022 17:46 Відповісти
Какого хрена я не сдох. Самому интересно
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15.06.2022 17:57 Відповісти
нема сил вже це чути "потрібна", хлопці гинуть... розродіться вже, ще не напилися крові Української? світова політика, ігрища..."сохраніть ліцо".... без нас сраку свою втратите, та піздно буде
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15.06.2022 18:27 Відповісти
 
 