Україні потрібна зброя дальньої дії, броня та берегова оборона, - глава Пентагону Остін
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Реактивні системи залпового вогню Himars значно збільшать можливості України в протистоянні російській агресії.
Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністр Резніков і я були в тісному контакті щодо змін на полі бою. І ми працюємо в ногу, щоб задовольнити запит України на нові можливості, особливо її потребу в дальному вогні, броні та береговій обороні. Щоб допомогти Україні захиститися, Сполучені Штати надали їй гаубиці, Джавеліни, величезну кількість боєприпасів, БПЛА, гелікоптери Mі-17, радари протидії артилерії, тактичні машини та засоби радіоелектронної боротьби", - сказав він.
За словами міністра оборони, США разом із партнерами також навчають українських військових нових можливостей.
"І ми віддані зробити навіть більше. Ми надаємо захисникам України реактивні системи залпового вогню Himars, і це значно збільшить можливості України, особливо разом із наданням додаткових ракетних систем за стандартами НАТО від Великої Британії та інших наших союзників", - наголосив Остін.
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А ось Байден, ненадав Україні до війни артилерію, ПВО, літаки. Які могли взагалі недопустити навіть початку війни.
https://www.youtube.com/watch?v=fm1UOXNsGZs
Зеленский по поводу предупреждений Байдена о войне: "Было бы справедливо слушать меня как украинского лидера заранее".
То есть Байден должен был увидеть мир в глазах путина и готовиться к шашлыкам на "день победы"?
Недолуга любителька "выть на луну" та кидати тупі пред'яви найбільшим нашим поимічникам,
не знаєш, чи прикидаєшся, яка країна нам поставила більше всього зброї, причому перша поставка була ще в грудні 2021?
А про те, щоб поставити сотні одиниць важкої зброї, ремкомплекти до неї, десятки, або сотні тисяч снарядів треба час і не маленький, бо такі речі літаками не навозишся, не доходить?
А те, що ніяка нормальна країна не тримає на складах надто багато не потрібної зброї, і частину того, що нам необхідно треба ще виготовити, теж не здогадуєшся?
Навіщо це дебільне нескінченне скавчання, нічього робити - випий валєр'яночки, ляж поспи, може пройде.
Залишилось наміри, підкріпити діями, але здається, що буде все Ок. Почали сприймати нові реалії. Це добре
В США навіть немає ППО сухопутних військ, які потрібні Україні для прикриття свого наступу, у них деградація сухопутних сил в пользу авіації.
США просто перекос в пользу авіації...І це всі знали 8 років. І яку допомогу наші просять?
- Та у них як завжди : почали піариться а потім їх розпиляли!