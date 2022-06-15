65% населення Німеччини, Нідерландів і Франції підтримують статус кандидата для України, - опитування

Жителі Франції, Німеччини та Нідерландів переважно виступають за надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опитування, замовлене Центром "Нова Європа".

З-поміж тих, хто визначився зі своєю позицією, надання Україні кандидатства підтримують 68% німців, 65% французів і 65% нідерландців, натомість 32% жителів Німеччини і по 35% - Франції та Нідерландів виступають проти.

Загалом же у Німеччині 46% виступають за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, а 22% - проти, ще 25% не визначились зі своєю позицією, а 7% не змогли відповісти на запитання.

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У Франції підтримують кандидатський статус України 42% респондентів, 24% не підтримують, 26% не визначилися з відповіддю і ще 9% відповіли, що не знають.

А в Нідерландах 45% опитаних підтримують кандидатство України, 24% - висловлюються проти, 21% не зміг обрати відповідь, а ще 10% - не знають.

Опитування було проведене компанією Kantar з 9 по 13 червня 2022 року на замовлення Центру "Нова Європа" та за підтримки Празького центру громадянського суспільства. Вибірка становить 1048 громадян Німеччини, 1050 громадян Франції та 1037 громадян Нідерландів.

Зазначимо, що це перше подібне опитування напередодні оприлюднення висновку Європейської комісії щодо надання Україні.