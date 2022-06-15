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65% населення Німеччини, Нідерландів і Франції підтримують статус кандидата для України, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

єс,євросоюз

Жителі Франції, Німеччини та Нідерландів переважно виступають за надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опитування, замовлене Центром "Нова Європа".

З-поміж тих, хто визначився зі своєю позицією, надання Україні кандидатства підтримують 68% німців, 65% французів і 65% нідерландців, натомість 32% жителів Німеччини і по 35% - Франції та Нідерландів виступають проти.

Загалом же у Німеччині 46% виступають за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, а 22% - проти, ще 25% не визначились зі своєю позицією, а 7% не змогли відповісти на запитання.

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У Франції підтримують кандидатський статус України 42% респондентів, 24% не підтримують, 26% не визначилися з відповіддю і ще 9% відповіли, що не знають.

А в Нідерландах 45% опитаних підтримують кандидатство України, 24% - висловлюються проти, 21% не зміг обрати відповідь, а ще 10% - не знають.

65% населення Німеччини, Нідерландів і Франції підтримують статус кандидата для України, - опитування 01

Опитування було проведене компанією Kantar з 9 по 13 червня 2022 року на замовлення Центру "Нова Європа" та за підтримки Празького центру громадянського суспільства. Вибірка становить 1048 громадян Німеччини, 1050 громадян Франції та 1037 громадян Нідерландів.

Зазначимо, що це перше подібне опитування напередодні оприлюднення висновку Європейської комісії щодо надання Україні.
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Топ коментарі
+8
Доброго дня, друзі! Ми з України, з Києва. Не буде ніяких сенсацій. Звичайна, щоденна, буденна робота.
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15.06.2022 17:25
+7
Дякуємо всім, хто підтримує Україну.
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15.06.2022 17:31
+5
Украина це европа❗Точка.
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15.06.2022 17:27
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Проти лише в Угорщині, та й то щось близько 49/51%.
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15.06.2022 17:22 Відповісти
Украина це европа❗Точка.
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15.06.2022 17:27 Відповісти
Плюсую. Тільки Європа - теж з великої букви пишеться.
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16.06.2022 11:46 Відповісти
Якби Угорщина справді переймалась угорцями України, то вона була б і за статус кандидата, і за Україну в НАТО.
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15.06.2022 17:36 Відповісти
Зрадофіли, це зрада чи ще нє?
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15.06.2022 17:28 Відповісти
oni v stupore. vse idet ne po planu *****. *********** pahnet
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15.06.2022 17:34 Відповісти
Уж простые немцы помнят полмиллионный зброд нищебродов оккупантов почти 50 лет после войны.
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15.06.2022 17:28 Відповісти
Не помнят. Тридцать три года будет в этом году объединению, двадцать семь - с момента вывода войск. У поколения, что было детьми, уже свои дети выросли.

На самом деле здесь у людей есть ощущение, что за словами о демократии должно что-то больше балабольства.
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15.06.2022 17:34 Відповісти
Дякуємо всім, хто підтримує Україну.
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15.06.2022 17:31 Відповісти
Нарисовать цифирь можно от фонаря...типа лукашеску стал президентом с 80% голосов...путлер аж 75%...зелемойским аж 73%...дали...
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15.06.2022 17:34 Відповісти
Население Европы всячески нас поддерживает, а вот их правители как-то не очень. Деньгами и всем , кроме оружия помогают, но для нас важно на данном этапе оружие, особенно немецкое, оно лучшее почти по всем параметрам. Но благодаря бубе и п.ослу в ФРГ Мельнику мы его не получаем.
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15.06.2022 17:57 Відповісти
але там шольци,рютте з усякими макронами-орбанами, я цього лайна позбутися
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15.06.2022 18:40 Відповісти
А от їхні лідери хитрі та облесливі і схоже на думку населення їм начхати.
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15.06.2022 18:57 Відповісти
 
 