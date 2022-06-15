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"Удар під дих цілому поколінню": Спогади друзів київського активіста Романа Ратушного, який загинув в бою проти російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ратушний

Новина про загибель розвідника 93-ї бригади Холодний Яр 24-річного активіста Романа Ратушного шокувала багатьох киян.

Про це йдеться в матеріалі НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Роман загинув 9 червня під час виконання бойового завдання під Ізюмом, відомо про це стало лише 14 червня.

Київський урбаніст Віталій Селик познайомився з Ратушним, коли той ще був дитиною. Його мати, українська поетеса Світлана Поваляєва, приходила з двома своїми синами на київські літературно-поетичні вечори. За його словами, 16-річний Ратушний з першої ночі перебував на Євромайдані, коли у центрі міста збиралося ще небагато людей. Згодом він опинився серед тих молодих людей та студентів, яких у ніч на 30 листопада жорстоко побив Беркут.

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Пізніше Роман зайнявся захистом Протасового Яру - зеленої зони у Солом’янскому районі Києва. Також Ратушний був одним із співорганізаторів торішнього Маршу за Київ. Тоді столичні активісти із різних локацій об'єдналися, щоб показати, що у місті є громада, яка хоче його захищати і розвивати.

І навіть коли Ратушний пішов на війну, він узяв із собою патч із гербом Києва. "Воюючи на Сході, він захищав наше місто і там", - наголосив Селик.

Євген Черепня, близький друг загиблого, який зараз перебуває у лавах ЗСУ, познайомився із Романом лише минулого року, коли тривав суд над активістом Сергієм Стерненком.

Повернувшись з Одеси, активісти пішли зі стихійною акцією на Банкову. За участь у ній у березні 2021-го Печерський райсуд відправив Ратушного під домашній арешт. Той же вважав цей запобіжний захід спробою зупинити боротьбу проти забудови Протасового Яру. Під домашнім арештом активіст перебував місяць.

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"Він, напевно, мав найкращі чесноти, притаманні людині. Але я хочу відзначити його рішучість, принциповість і незламність", - каже про Ратушного Черепня. Адже які б обставини з ним не траплялися, як на нього б не намагалися тиснути, очільник Захистимо Протасів Яр завжди виходив із ситуації дуже гідно.

Ратушний не любив вихвалятися своїми діями у мирні часи, і так само вчиняв після 24 лютого. "Він воював не в Тік-Тоці чи інстаграмі, а справді виконував важкі бойові задачі. За що б він не брався, він робив це щиро і намагався віддати самого себе", - додав Черепня.

Арткритик Анна Калугер описує одну зі своїх зустрічей із Ратушним, коли їй було 18 років, а йому - 17: "Вбивчо красивий хлопець в костюмі, із запонками, в ідеально підібраній краватці під сорочку, сидить біля Могилянки, красиво курить і читає Kyiv Post". Вона вважає загиблого людиною, яка відповідала діями за кожне своє слово, за кожне "Слава Україні", за усе. "Втратити одного такого Рому - це просто удар під дих цілому поколінню", - додає Калугер.

Читайте: Загинув у бою з росіянами київський активіст Роман Ратушний

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Дякуємо , зе ! Дякуємо !- це я до того , що в мене купа знайомих які до цього часу готові зелену гниду в с.аку цілувати . Це поза межами мого розуміння .
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15.06.2022 17:43
+11
Удар под дых Украине -это зекрыса,которая ,в войну ,вообще не занималась обороной страны,а воровала на " больших стройках"...не прибедняйтесь .
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15.06.2022 18:03
+7
😰 всі горюють за цим хлопцем. і за іншими теж. це генофонд нації вбивають, а всяке біосміття залишається живе((.
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15.06.2022 17:47
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Загинуло багато, загине іще більше.
Помітно зникають бійці із соцмереж..
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15.06.2022 17:29 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !- це я до того , що в мене купа знайомих які до цього часу готові зелену гниду в с.аку цілувати . Це поза межами мого розуміння .
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15.06.2022 17:43 Відповісти
Пояснюю, це може бути "Стокгольмський синдром", або просто недоумкуватість. Друге не виліковне.
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15.06.2022 18:58 Відповісти
Це може бути елементарне небажання оцінити себе тверезо. Бо доведеться визнати, що ти не такий розумний, як думав, а звичайний лох, якого розвів бабломойський-мертвячук разом натахою сосійчук з г+г та жидковським "слугою урода".
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15.06.2022 19:17 Відповісти
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15.06.2022 19:20 Відповісти
Запад не торопится соответствовать своим заявлениям с военными поставками, а в случае с Шольцем, так этот мудак просто работает на Уйла!
Вот где удар под дых Украине. Предательство.
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15.06.2022 17:46 Відповісти
Удар под дых Украине -это зекрыса,которая ,в войну ,вообще не занималась обороной страны,а воровала на " больших стройках"...не прибедняйтесь .
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15.06.2022 18:03 Відповісти
А ви знаєте що там було ?
Багато говорите, але ніхто не рахував.
Склади підірвав ворог. А хто продовжував роззброювати державу ? Він не ворог ?
Клістрони хто з ППО повитягав ?
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15.06.2022 18:52 Відповісти
😰 всі горюють за цим хлопцем. і за іншими теж. це генофонд нації вбивають, а всяке біосміття залишається живе((.
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15.06.2022 17:47 Відповісти
Нація давно мала зрозуміти, що владу необхідно віддати молоді. В державних кабінетах не повинно бути осіб старше 35 років. У України немає часу ходити 40 років по пустелі. Виключення це армія до 45 років і Верховний та Конституційний Суди з 35 до 45 років. Всі держслужбовці з 25 до 35 років. І пенсія з 60 років у всіх однакова від держави - солідарна, а не прокуроська, суддівська, депутатська та інші види утримання ******** паразитів на тілі Держави.
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15.06.2022 19:43 Відповісти
 
 