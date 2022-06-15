"Удар під дих цілому поколінню": Спогади друзів київського активіста Романа Ратушного, який загинув в бою проти російських окупантів

Новина про загибель розвідника 93-ї бригади Холодний Яр 24-річного активіста Романа Ратушного шокувала багатьох киян.

Про це йдеться в матеріалі НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Роман загинув 9 червня під час виконання бойового завдання під Ізюмом, відомо про це стало лише 14 червня.

Київський урбаніст Віталій Селик познайомився з Ратушним, коли той ще був дитиною. Його мати, українська поетеса Світлана Поваляєва, приходила з двома своїми синами на київські літературно-поетичні вечори. За його словами, 16-річний Ратушний з першої ночі перебував на Євромайдані, коли у центрі міста збиралося ще небагато людей. Згодом він опинився серед тих молодих людей та студентів, яких у ніч на 30 листопада жорстоко побив Беркут.

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Пізніше Роман зайнявся захистом Протасового Яру - зеленої зони у Солом’янскому районі Києва. Також Ратушний був одним із співорганізаторів торішнього Маршу за Київ. Тоді столичні активісти із різних локацій об'єдналися, щоб показати, що у місті є громада, яка хоче його захищати і розвивати.

І навіть коли Ратушний пішов на війну, він узяв із собою патч із гербом Києва. "Воюючи на Сході, він захищав наше місто і там", - наголосив Селик.

Євген Черепня, близький друг загиблого, який зараз перебуває у лавах ЗСУ, познайомився із Романом лише минулого року, коли тривав суд над активістом Сергієм Стерненком.

Повернувшись з Одеси, активісти пішли зі стихійною акцією на Банкову. За участь у ній у березні 2021-го Печерський райсуд відправив Ратушного під домашній арешт. Той же вважав цей запобіжний захід спробою зупинити боротьбу проти забудови Протасового Яру. Під домашнім арештом активіст перебував місяць.

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"Він, напевно, мав найкращі чесноти, притаманні людині. Але я хочу відзначити його рішучість, принциповість і незламність", - каже про Ратушного Черепня. Адже які б обставини з ним не траплялися, як на нього б не намагалися тиснути, очільник Захистимо Протасів Яр завжди виходив із ситуації дуже гідно.

Ратушний не любив вихвалятися своїми діями у мирні часи, і так само вчиняв після 24 лютого. "Він воював не в Тік-Тоці чи інстаграмі, а справді виконував важкі бойові задачі. За що б він не брався, він робив це щиро і намагався віддати самого себе", - додав Черепня.

Арткритик Анна Калугер описує одну зі своїх зустрічей із Ратушним, коли їй було 18 років, а йому - 17: "Вбивчо красивий хлопець в костюмі, із запонками, в ідеально підібраній краватці під сорочку, сидить біля Могилянки, красиво курить і читає Kyiv Post". Вона вважає загиблого людиною, яка відповідала діями за кожне своє слово, за кожне "Слава Україні", за усе. "Втратити одного такого Рому - це просто удар під дих цілому поколінню", - додає Калугер.

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