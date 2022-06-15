Албанія, Чорногорія та Північна Македонія ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили спільну заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Про це він заявив під час брифінгу із прем'єрами Албанії та Чорногорії, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний усім за ухвалення спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. ... Наші країни мають бути повноправними членами ЄС і ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а лише посилюють можливості одна одної", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні.

"Сьомий санкційний пакет має бути таким же відчутним для держави-агресора, як і шість попередніх разом узятих", - сказав він.

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