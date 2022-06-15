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Албанія (59) Македонія (86) Чорногорія (152) членство в ЄС (930)

Албанія, Чорногорія та Північна Македонія ухвалили заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський, прем'єри Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили спільну заяву на підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Про це він заявив під час брифінгу із прем'єрами Албанії та Чорногорії, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний усім за ухвалення спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. ... Наші країни мають бути повноправними членами ЄС і ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а лише посилюють можливості одна одної", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні.

"Сьомий санкційний пакет має бути таким же відчутним для держави-агресора, як і шість попередніх разом узятих", - сказав він.

Також дивіться: Зеленський зустрівся з прем‘єрами Албанії та Чорногорії. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Хорошо. Но это не основные игроки на поле.
В ЕС хватает удивительных стран с удивительными лидерами.
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15.06.2022 18:20 Відповісти
Все будет Ок❗Сейчас не на часi выеживатся всяким шапокляк👍
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15.06.2022 18:30 Відповісти
це відповідь на той аргумент, що давати зараз кандидата на вступ до в ЄС для України буде несправедливо по відношенню до тих, хто на те членство вже чекає, тобто балканські країни.
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15.06.2022 18:50 Відповісти
Дуже перепрошую, але з яких пір албанія, македонія і чорногорія стали членами ЄС?!!
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15.06.2022 18:21 Відповісти
Це не твоя заслуга, клоун ти недалекий!
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15.06.2022 18:24 Відповісти
Шутка из Ютьюба...
КВНщик победил КГБиста...
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15.06.2022 18:29 Відповісти
Они даже не члены ЕС...(так - типа кандидаты...) НО при этом твою мать все являются членами НАТО... А нам надо еще незнамо что сделать чтобы стать хотя бы "кандидатом в доктора" к НАТО.. Через себя что ли перекувырнутся???
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15.06.2022 18:42 Відповісти
Албанія, Чорногорія та Північна Македонія члены НАТО, так что их заявки рассмотрят скорее всего положительно. Так что толпой ворваться в ворота ЕС не получится. Самым серьезным шагом к готовности ко вступлению в ЕС станет выдача американскому правосудию бородатой бабушки зеледента, которая сейчас уверенно сидит "на потоках" бюджета Украины.
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15.06.2022 18:45 Відповісти
Почему Блинкин не озвучивает "главное" требование США , стесняется или коррумпирован Беней? 😃
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15.06.2022 19:03 Відповісти
 
 