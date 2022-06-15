УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11027 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 170 9
армія РФ (13467) війна (56365) розвідка (3618) перехоплення (328)

Рашисти про лікування після поранення: "Не лечат них#я, вообще всем до п#зды ", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України рашисти обговорюють відсутність лікування у військових госпіталях РФ після поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР у фейсбуці.

Окупанти обговорюють зникнення свого товариша та доходять висновку, що він, імовірно, мертвий:

"200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупантів проблеми з комплектуванням підрозділів: "Тут 150 человек отказников. Кто второй раз захочет в такую жопу, бл#", - перехоплення ГУР. АУДIО

Інший співрозмовник каже, що "зараз так буде всюди". Розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший:

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…"

Читайте: Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бежали не в тот лес.

А там настал ******.
показати весь коментар
15.06.2022 18:25 Відповісти
При Бурбі ГУР лапав диверсантів, а зараз переважно перехоплює розмови...
показати весь коментар
15.06.2022 18:31 Відповісти
Це не перехоплення і близько. Згодовують людям порожняки.
показати весь коментар
15.06.2022 18:33 Відповісти
Профіль

Саша Паш

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.04.2022
показати весь коментар
15.06.2022 21:48 Відповісти
Хто ці перехоплення липові вічно вигадує? Вже не смішно навіть.
показати весь коментар
15.06.2022 18:32 Відповісти
Профіль

Саша Паш

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.04.2022
показати весь коментар
15.06.2022 23:02 Відповісти
Офицеров везут в военно-медицинскую типа академию им.Кирова в питер...остальных Шариковых куда придецца...
Кажуть шо Бурятов подохло более 5000...
Брешуть...столько дохляков из Бурятии было 2 недели назад...
показати весь коментар
15.06.2022 18:37 Відповісти
Сегодня ВСУ завалили полковника росгвардии Постнова...земля Стекловатой ублюдку...
показати весь коментар
15.06.2022 18:46 Відповісти
не постный день получился.
показати весь коментар
15.06.2022 23:03 Відповісти
 
 