Рашисти про лікування після поранення: "Не лечат них#я, вообще всем до п#зды ", - перехоплення ГУР. АУДIО

У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України рашисти обговорюють відсутність лікування у військових госпіталях РФ після поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР у фейсбуці.

Окупанти обговорюють зникнення свого товариша та доходять висновку, що він, імовірно, мертвий:

"200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупантів проблеми з комплектуванням підрозділів: "Тут 150 человек отказников. Кто второй раз захочет в такую жопу, бл#", - перехоплення ГУР. АУДIО

Інший співрозмовник каже, що "зараз так буде всюди". Розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший:

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…"

Читайте: Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО