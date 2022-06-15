Країни Західних Балкан відновлять окремі житлові будинки в Ірпені, - прем'єр-міністр Албанії Рама

Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиалнням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу в Києві у середу прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Ми могли побачити на власні очі Ірпінь, Бородянку. Я радий, що ви погодилися з нашою пропозицією об'єднати наші зусилля та побудувати від наших країн квартал або окремі будинки в Ірпені", - сказав він, звертаючись до Зеленського.

"Ми хочемо балканським чином без зайвої бюрократії зробити це", - сказав прем'єр Албанії.

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