Країни Західних Балкан відновлять окремі житлові будинки в Ірпені, - прем'єр-міністр Албанії Рама
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Країни Західних Балкан відновлять житлові будинки в Ірпені.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиалнням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу в Києві у середу прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.
"Ми могли побачити на власні очі Ірпінь, Бородянку. Я радий, що ви погодилися з нашою пропозицією об'єднати наші зусилля та побудувати від наших країн квартал або окремі будинки в Ірпені", - сказав він, звертаючись до Зеленського.
"Ми хочемо балканським чином без зайвої бюрократії зробити це", - сказав прем'єр Албанії.
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Dima30
показати весь коментар15.06.2022 18:58 Відповісти Мені подобається 0
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