Гауляйтер Аксьонов визнав, що Росія продає українське зерно, завезене до окупованого Криму
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Росія продає українське зерно, яке російські військові вивозять до окупованого Криму із захоплених частин Херсонської і Запорізької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, заявив російський голова Криму Сергій Аксьонов.
"Зерно зі звільнених (окупованих) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", – заявив Аксьонов.
Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Російська влада підтверджувала, що вивозить українське зерно в Росію і окупований Крим.
Топ коментарі
+8 Саша Паш
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+8 Andrey Shevchenko f5154a7a
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+7 Chaban Yuriy
показати весь коментар15.06.2022 18:47
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Будь ласка, зачекайте...
- Мы здесь навсегда!
- А зачем тогда вы вывозите зерно, троллейбусы и комбайны?
- Мы не знаем, как долго это навсегда продлится.
Вель путин показал - красть МОЖНО! Так тем более можно брать плату за ворованное! Натурой, так сказать.
Димон ведмедев не обдурил рабZeянское быдло... цап-царап казав колись КГБшный мудак...
Зашибись у гоблина логика - спистить зерно, и заявить, что это самообеспечение.
Из этого напрашивается вывод, что оркам у себя в скрепностане можно тоже всё подряд пистить, что хреново лежит, в том числе и магазинах, заявляя, что это самообеспечение.
Хотя мне кажется, что у них это давно узаконено. Но только для тех, кто в фаворе у властей. Остальным за это - срок. Но лохторат не ропщет, наоборот даже этому аплодирует.