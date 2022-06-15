УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10484 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 474 13
зерно (1232) Аксьонов (192)

Гауляйтер Аксьонов визнав, що Росія продає українське зерно, завезене до окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,крим

Росія продає українське зерно, яке російські військові вивозять до окупованого Криму із захоплених частин Херсонської і Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, заявив російський голова Криму Сергій Аксьонов.

"Зерно зі звільнених (окупованих) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном", – заявив Аксьонов.

Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Російська влада підтверджувала, що вивозить українське зерно в Росію і окупований Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Да зеля, знатно ти всіх Українців макнув в лайно. Тобі цього не забудуть.
показати весь коментар
15.06.2022 18:44
+8
"Ми самі себе забезпечуємо зерном" - так и гопник в подворотне сам себя обеспечивает кошельком и мобилой
показати весь коментар
15.06.2022 18:59
+7
Це ж треба, Зєля напав на Україну і краде українське зерно!
показати весь коментар
15.06.2022 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да зеля, знатно ти всіх Українців макнув в лайно. Тобі цього не забудуть.
показати весь коментар
15.06.2022 18:44 Відповісти
Це ж треба, Зєля напав на Україну і краде українське зерно!
показати весь коментар
15.06.2022 18:47 Відповісти
Хто розмінував Чонгар ?
показати весь коментар
15.06.2022 18:55 Відповісти
Гуго Карлович ™ @JoN_TM

- Мы здесь навсегда!
- А зачем тогда вы вывозите зерно, троллейбусы и комбайны?
- Мы не знаем, как долго это навсегда продлится.
показати весь коментар
15.06.2022 19:05 Відповісти
ти кремлівський троль?
показати весь коментар
15.06.2022 18:52 Відповісти
Вспоминается классика от вовы гундяева:расия никогда не ворует и ни на кого не нападает первой.
показати весь коментар
15.06.2022 18:55 Відповісти
Когда россияне воруют Украинское Зерно, он забыли, что их газо- и нефте-проводы проходят по территории Украины и зимой мы возьмем плату за украденное - газом и нефтью. По очень хорошим ценам, и с процентами.
Вель путин показал - красть МОЖНО! Так тем более можно брать плату за ворованное! Натурой, так сказать.
показати весь коментар
15.06.2022 18:55 Відповісти
а для чого чекати зими? Газосховища у нас хіба заповнені? Та ї оплату за газ потрібно в Україні відмінити до закінчення війни, а далі продовжувати роздавати безкоштовний газ як населенню так і підприємствам до повної виплати репарацій. Залишиться тільки оплата за транспортування, адже трубопроводи потрібно підтримувати.
показати весь коментар
15.06.2022 19:23 Відповісти
"Ми самі себе забезпечуємо зерном" - так и гопник в подворотне сам себя обеспечивает кошельком и мобилой
показати весь коментар
15.06.2022 18:59 Відповісти
Для крыма просто денег сейчас нет..но вы держитесь там и дрочите...скоро появяцца...
Димон ведмедев не обдурил рабZeянское быдло... цап-царап казав колись КГБшный мудак...
показати весь коментар
15.06.2022 19:11 Відповісти
Газ та нафта йде по трубопровідам - невже ніззя цим тварюкам "взаимозачьот" зробити. За крадіжки торішнього зерна, озимого нами посадженого та стиглих полів, які вони обстрілюють запальними снарядами.
показати весь коментар
15.06.2022 19:17 Відповісти
"Зерно с освобожденных (оккупированных) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - заявил Аксенов".

Зашибись у гоблина логика - спистить зерно, и заявить, что это самообеспечение.
Из этого напрашивается вывод, что оркам у себя в скрепностане можно тоже всё подряд пистить, что хреново лежит, в том числе и магазинах, заявляя, что это самообеспечение.
Хотя мне кажется, что у них это давно узаконено. Но только для тех, кто в фаворе у властей. Остальным за это - срок. Но лохторат не ропщет, наоборот даже этому аплодирует.
показати весь коментар
15.06.2022 20:02 Відповісти
Аксёнову что, трахать некого ? Поклонская уехала, совсем плох стал.
показати весь коментар
15.06.2022 22:16 Відповісти
 
 