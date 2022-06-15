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Байден оголосив про виділення Україні $1 млрд безпекової допомоги та $225 млн додаткової гуманітарної

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання Україні додаткової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білий Дім.

Байден заявив: "Сьогодні вранці я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити жорстоку і триваючу війну Росії проти України. Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає її демократію та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії.

Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі. . Ми також обговорили сьогодні в Брюсселі зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських Збройних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують новий пакет військової допомоги Україні з ракетами Harpoon, - Bloomberg

Ми також залишаємось відданими підтримці українського народу, чиє життя було розірвано цією війною. Сьогодні я також оголошую про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів, щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності.

Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет зброї від США для України буде обсягом $1 млрд, - Reuters

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Только не давайте без контроля - а то вся помощь окажется в офшорах Коломойского - Зеленского - Ермака
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15.06.2022 19:53
+28
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15.06.2022 19:52
+22
Пожалуйста Байден, не давайте денег асфальтоукладчику, а то не будет ни денег ни дорог!
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15.06.2022 19:52
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Дід я сподіваюсь що це не будуть літні футболки, бронежилети, шоломи, генератори і морозильні камери
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15.06.2022 19:51 Відповісти
Дякуємо! Ой русня палати буде...
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15.06.2022 19:51 Відповісти
Пожалуйста Байден, не давайте денег асфальтоукладчику, а то не будет ни денег ни дорог!
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15.06.2022 19:52 Відповісти
а кому давати? тобі?
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15.06.2022 20:26 Відповісти
Військовим.
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15.06.2022 20:42 Відповісти
Дешевий популізм.
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16.06.2022 08:07 Відповісти
То зьомі на жрачку, бо змарнів трохи.
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15.06.2022 22:16 Відповісти
А у вас крім зеленокрадів варіантів немає?
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16.06.2022 08:19 Відповісти
Реєстрація: 16 травня 2022
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16.06.2022 03:15 Відповісти
Я на Цензорі писав ще в ті часи коли і реєстрації не було! Втямив?
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16.06.2022 08:21 Відповісти
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15.06.2022 19:52 Відповісти
Только не давайте без контроля - а то вся помощь окажется в офшорах Коломойского - Зеленского - Ермака
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15.06.2022 19:53 Відповісти
про танки или бмп что-то есть ?
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15.06.2022 19:56 Відповісти
Кто нибудь знает, это в рамках лен-лиза, или сверху?
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15.06.2022 19:59 Відповісти
Лендлиз з Жовтня піде коли вступить в силу новий фінансовий рік
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15.06.2022 20:01 Відповісти
Фішка в тому , що ленд -ліз не має ніякого відношення до фінансового року. Але ж має якось держава Україна або держава США пояснити чому ленд -ліз підписано, але він не працює. Украінці мають також знати, що лен-ліз -це згода Конгрессу США на будь які витрати що ПРЕЗИДЕНТ буде ініціювати. Повторюю: ПРЕЗИДЕНТ БУДЕ ІНІЦІЮВАТИ. То де ленд-ліз, пане Байден?
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15.06.2022 21:52 Відповісти
не несите чепуху!
ленд-лиз привязан к финансовому году, а до октября нам выделили 40 лярдов, не пропадем!
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15.06.2022 22:54 Відповісти
Вы легко внушаемы, вам сказали , а вы поверили. А проверять не пробовали?"Порядок доставки предметов обороны. Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу настоящего Закона Президент устанавливает ускоренный порядок доставки любых предметов обороны, переданных в аренду или в аренду Правительству Украины по договору, заключенному в соответствии с подраздел (а), чтобы обеспечить своевременную доставку статьи этому правительству." https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine_Democracy_Defense_Lend-Lease_Act_of_2022 Ну а 40 лярдов -это раное, из них только 6-военная помощь, И сумму эту растянут аж до осени. Вот и Байден с администрацией подумали " Не пропадут. Но и не победят"
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16.06.2022 03:17 Відповісти
s verhu budet krishka groba dlia *****
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15.06.2022 20:01 Відповісти
Дякуємо союзникам!
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15.06.2022 20:00 Відповісти
Дякуємо всім за підтримку України...
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15.06.2022 20:02 Відповісти
надеюсь, Байден не забыл напомнить Зеленскому и К°, какие в США тюремные сроки за кражу государственных денег.
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15.06.2022 20:05 Відповісти
Байден: даємо $1 млрд допомоги
Кал Мойскій: ААААААА! ХАЧЮХАЧЮХАЧЮХАЧЮ!!!!!
Байден: а в рило?
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15.06.2022 20:56 Відповісти
2 гарпуна и более 300 тысяч 155 мм снарядов и 18 гаубиц.
Сначала подумал, что за ерунда такая. Потом подумал и пожалуй на 1 млрд, да еще в такое тяжелое время, это много стоит для Украины. Норм.
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15.06.2022 20:11 Відповісти
Не 300, а 30к. І все це аж в серпні...
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16.06.2022 00:53 Відповісти
Одна фігня - команда голобородьок.
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15.06.2022 20:16 Відповісти
дякуємо народу Америки
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15.06.2022 20:16 Відповісти
Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що в новому пакеті безпекової допомоги від США вартістю один мільярд доларів будуть ********** для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.

Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
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15.06.2022 20:40 Відповісти
Коли ж він буде не оголошувати , а надавати?!
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15.06.2022 21:13 Відповісти
А шо такоє? У вас там в Америці багато прильотів?
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15.06.2022 23:14 Відповісти
Судячи із вашої реакціі у вас прильотів немає. Чи є? То якої холєри видрючуєтесь?
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16.06.2022 03:21 Відповісти
Дякуэмо презеденту Байдену, та американському народу за вашу допомогу!
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15.06.2022 21:45 Відповісти
з такими маштабами домомоги війну не виграти,трильйон доларів на афганістан відвалили і толку мало було....,але і зате дякуємо,подареному коню в зуби не заглядують.
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15.06.2022 22:45 Відповісти
Цікаво, а зелена погань вже закрила справи проти Байдена і Порошенка?
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16.06.2022 08:22 Відповісти
Коли Порох купував ШВЛи, маски etc, бо зелені проїбали підготовку до пандемії, слуги народу відкривали на нього десятки проваджень.

Зараз Порох купує авто, броніки та інше необхідне для армії - вони його мочать по всіх каналах.

Захід нам поставляє зброю - вони мочать захід і періодично гавкають
на Байдена 😠
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16.06.2022 08:31 Відповісти
 
 