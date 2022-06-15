Байден оголосив про виділення Україні $1 млрд безпекової допомоги та $225 млн додаткової гуманітарної
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання Україні додаткової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білий Дім.
Байден заявив: "Сьогодні вранці я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити жорстоку і триваючу війну Росії проти України. Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає її демократію та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії.
Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі. . Ми також обговорили сьогодні в Брюсселі зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських Збройних сил.
Ми також залишаємось відданими підтримці українського народу, чиє життя було розірвано цією війною. Сьогодні я також оголошую про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів, щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності.
Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу".
Будь ласка, зачекайте...
ленд-лиз привязан к финансовому году, а до октября нам выделили 40 лярдов, не пропадем!
Кал Мойскій: ААААААА! ХАЧЮХАЧЮХАЧЮХАЧЮ!!!!!
Байден: а в рило?
Сначала подумал, что за ерунда такая. Потом подумал и пожалуй на 1 млрд, да еще в такое тяжелое время, это много стоит для Украины. Норм.
Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.
Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
Зараз Порох купує авто, броніки та інше необхідне для армії - вони його мочать по всіх каналах.
Захід нам поставляє зброю - вони мочать захід і періодично гавкають
на Байдена 😠