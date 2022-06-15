Байден оголосив про виділення Україні $1 млрд безпекової допомоги та $225 млн додаткової гуманітарної

Президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання Україні додаткової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білий Дім.

Байден заявив: "Сьогодні вранці я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити жорстоку і триваючу війну Росії проти України. Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає її демократію та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії.

Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі. . Ми також обговорили сьогодні в Брюсселі зусилля міністра Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських Збройних сил.

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Ми також залишаємось відданими підтримці українського народу, чиє життя було розірвано цією війною. Сьогодні я також оголошую про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів, щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності.

Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу".

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