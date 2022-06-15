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Росія зацікавлена в досягненні політико-дипломатичних домовленостей, але переговори заморожені українською стороною, - Патрушев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії. Проте перемовини між Москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною", - заявив Патрушев на засіданні високих представників країн БРІКС.

За словами секретаря російського Радбезу, перемовини між Україною й Росією заморозили через наполяганні представників США й Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поставлені Путіним цілі будуть виконані, Росія не женеться за строками, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+59
А він *** в бєлки відєл?
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15.06.2022 19:54
+42
Це той патрушев щоб був в Омані разом з нашим найвеличнішим.
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15.06.2022 19:59
+41
В Омані Зеля на зустрічі з Патрушовим обіцяв йому здати всю країну, але наш народ посилає нах Моніку з його оманськими домовленостями 👍
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15.06.2022 19:57
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Войска отвел с Украины, и еще раз попросил
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15.06.2022 20:42 Відповісти
ядро вернуть...восстановить...и пох на всё...!!!
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15.06.2022 20:43 Відповісти
Одного разу у Будапешті щось підписували а потім у Мінську теж щось, вистачить з варварами щось підписувати!
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15.06.2022 20:44 Відповісти
ссыться гнида? скоро он сраться начнет...
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15.06.2022 20:44 Відповісти
Розуміють , що потім будуть їуй сосать вместе с придурком димоном
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15.06.2022 20:46 Відповісти
Ой...хто всрався? Невістка !!!
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15.06.2022 20:47 Відповісти
Давай за поребрік і на острові тузла підписуємо угоду при участі великої сімки!!!
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15.06.2022 20:54 Відповісти
А ОПа їм в унісон своїми чорноротими арестоПадлякамиДермаками кричить, нет ************, мАлА Артилерии. Хочуть морозити десь пасередине. тільки потрібно якось українців вмовити, а далі знову ОБСЕ, роки підготовки і новий напад.
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15.06.2022 20:56 Відповісти
Привезуть РСЗО - тоді почнем переговори!
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15.06.2022 21:08 Відповісти
Які домовленності з неадекватами!
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15.06.2022 21:14 Відповісти
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15.06.2022 21:15 Відповісти
Після першого залпу РСЗВ стане трішки легше. Потерпи патрушев
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15.06.2022 21:22 Відповісти
Видно що щось в Кацапії не те...видать ху№ло кінець близько....Кажуть в комі ..
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15.06.2022 21:31 Відповісти
В Коми АССР он!
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15.06.2022 21:52 Відповісти
скоро будет еще дальше
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15.06.2022 23:33 Відповісти
Если Путин умрет, Кремль может взять паузу на несколько дней, но потом обязательно об этом сообщит. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"Я давно наблюдаю за подобными сообщениями. У меня есть информация о том, что он болен раком. Но я вижу, что такие сообщения - либо о коме, либо о других проблемах со здоровьем - появляются накануне публичного выступления Путина. 17 июня Путин должен появиться на питерском экономическом форуме с системным выступлением", - заметил он.
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15.06.2022 21:35 Відповісти
агрессору понадобилась срочная передышка для перегруппировки, зализывания ран и подготовки к новым атакам.
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15.06.2022 21:46 Відповісти
Сученок - патрушонок встрепенулся!
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15.06.2022 21:51 Відповісти
Как можно переговоры с хунтобендорохвашистами вести? Или уже все? Теперь суверенная Украина?
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15.06.2022 21:55 Відповісти
Вон с Украины , москаль некрасивый ... Только после вывода всех фашистских войск !
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15.06.2022 21:55 Відповісти
Патрубок, іди *****!
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15.06.2022 22:15 Відповісти
Яка чудова новина! Означає, що рашисти програють нарешті! Україна перемагає!!! А вам , суки зелені, навіть думати забороняємо про переговори!!!
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15.06.2022 22:20 Відповісти
Свисни в ***, товаріСЧ !
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15.06.2022 22:23 Відповісти
Росія зацікавлена в переговорах на рахунок капітуляції України... ПНХ уроди.
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15.06.2022 22:52 Відповісти
БУ-ГА-ГА . Розморозимо десь у Воронежі. Там і поговоримо
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15.06.2022 23:11 Відповісти
К ****** матери со всей территории Украины , репарации за ущерб, всех путлеровцев в Гаагу, после этого будем договариваться, что мы у рашки в качестве компенсации забираем (например Кубань). Вот в таком ключе… понятно Патрушев? С вами фашистами по другому никак нельзя
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15.06.2022 23:24 Відповісти
Слуги каломыйского, если рашисты заёрзали (может плешивый гитлер правда в коме) и рулит Патрушев, то не вздумайте идти не на какие уступки рашистам. А то мы вас знаем - сейчас начнутся заявы агрохимий и ермаков о поступках фашистам…. Не вздумайте!!!
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15.06.2022 23:29 Відповісти
ножками засучили сучьоніши
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15.06.2022 23:42 Відповісти
Когда ЗСУ выкинет кацапов с Украинской земли, вопрос о переговорах отпадет сам собой. Только бы сваты не мешали победить.
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15.06.2022 23:55 Відповісти
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16.06.2022 00:22 Відповісти
Починають видихатися. Добра новина.
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16.06.2022 02:31 Відповісти
***** відразу, казламорді, вас тока двухсотити в Україні,
от і всі перемовини.
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16.06.2022 08:35 Відповісти
РОССИЯ УБИЛА ДАЖЕ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ !!!
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16.06.2022 08:53 Відповісти
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16.06.2022 12:08 Відповісти
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