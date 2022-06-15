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Росія зацікавлена в досягненні політико-дипломатичних домовленостей, але переговори заморожені українською стороною, - Патрушев
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії. Проте перемовини між Москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною", - заявив Патрушев на засіданні високих представників країн БРІКС.
За словами секретаря російського Радбезу, перемовини між Україною й Росією заморозили через наполяганні представників США й Великої Британії.
Топ коментарі
+59 Lopik Kocur
показати весь коментар15.06.2022 19:54
+42 ПравдаЛюбка
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+41 Right Right 2d264255
показати весь коментар15.06.2022 19:57
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"Я давно наблюдаю за подобными сообщениями. У меня есть информация о том, что он болен раком. Но я вижу, что такие сообщения - либо о коме, либо о других проблемах со здоровьем - появляются накануне публичного выступления Путина. 17 июня Путин должен появиться на питерском экономическом форуме с системным выступлением", - заметил он.
от і всі перемовини.