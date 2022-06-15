У Польщі заявили, що на будівництво елеваторів біля українського кордону піде до чотирьох місяців
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Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що на будівництво тимчасових елеваторів на кордоні з Україною для вивезення зерна піде від трьох до чотирьох місяців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ковальчик написав у фейсбуці.
Він зазначив, що анонсована напередодні заява президента США Джо Байдена про намір побудувати тимчасові зерносховища на польсько-українському кордоні є "вкрай цікавою ідеєю", але її втілення потребує розробки багатьох практичних питань і конкретних рішень.
"Йдеться, зокрема, про розташування, розмір, допоміжну інфраструктуру, джерела фінансування, питання власності та багато інших проблем", – зазначив Ковальчик.
На думку польського міністра, елеватори мають бути там, де закінчується широка українська колія. "Тоді буде легше перевантажувати зерно і тим самим збільшити вантажопідйомність".
Він також зазначив, що наразі Польща може забезпечити вивезення приблизно 1,5 мільйона тонн зерна з України на місяць, тоді як потреба Києва становить близько п’яти мільйонів.
"При цьому слід зазначити, що реалізація такого виду інвестицій займає близько трьох-чотирьох місяців", – додав Ковальчик.
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аж Пороха пригадав , бо без нього ніяк 😠
Я далеко не його поціновувач, але саме при "Пороху" в Україні знов розквітло сільське господарство, а у фермерів з'явились "Катепіллар", "ДжонДір", "Кахн", "Либхерт" та багато інших! Такі чудові трактори, що навть заклинівші танки тягли в полон!!! Останній час навіть білоруської гидоти було не знайти...
Якщо у когось виникли запитання до українських "ХТЗ", то задавайте його власнику - пророссійському бізнесмену Александру Владіленовичу Ярославському! (Плювати на його по батькові, ср***ний ленінец!) Ярославький сам винен.
******* зерносховища та термінали в Україні почали будувати десь в 2016 році, тех при Порошенко. На щастя встигли закінчити до виборів 2019 року!