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У Польщі заявили, що на будівництво елеваторів біля українського кордону піде до чотирьох місяців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,вагон,експорт,елеватор

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що на будівництво тимчасових елеваторів на кордоні з Україною для вивезення зерна піде від трьох до чотирьох місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ковальчик написав у фейсбуці.

Він зазначив, що анонсована напередодні заява президента США Джо Байдена про намір побудувати тимчасові зерносховища на польсько-українському кордоні є "вкрай цікавою ідеєю", але її втілення потребує розробки багатьох практичних питань і конкретних рішень.

"Йдеться, зокрема, про розташування, розмір, допоміжну інфраструктуру, джерела фінансування, питання власності та багато інших проблем", – зазначив Ковальчик.

На думку польського міністра, елеватори мають бути там, де закінчується широка українська колія. "Тоді буде легше перевантажувати зерно і тим самим збільшити вантажопідйомність".

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Він також зазначив, що наразі Польща може забезпечити вивезення приблизно 1,5 мільйона тонн зерна з України на місяць, тоді як потреба Києва становить близько п’яти мільйонів.

"При цьому слід зазначити, що реалізація такого виду інвестицій займає близько трьох-чотирьох місяців", – додав Ковальчик.

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та це фігня чому їх ще при Пороху не побудували от де питання болюче
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15.06.2022 20:13 Відповісти
Ти знову в штани всрався, а тобі все Порох винен?
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15.06.2022 20:44 Відповісти
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15.06.2022 20:23 Відповісти
При Порошенко в нас було їх достатньо , а наразі ми птребуємо додаткових тому , що недавно кацапи знищили наші елеватори , невже не зрозуміло , що
аж Пороха пригадав , бо без нього ніяк 😠
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15.06.2022 20:25 Відповісти
Антикацапоелеватори
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15.06.2022 20:38 Відповісти
Де подівся коментар придурка з претензіями до Порошенка?

Я далеко не його поціновувач, але саме при "Пороху" в Україні знов розквітло сільське господарство, а у фермерів з'явились "Катепіллар", "ДжонДір", "Кахн", "Либхерт" та багато інших! Такі чудові трактори, що навть заклинівші танки тягли в полон!!! Останній час навіть білоруської гидоти було не знайти...

Якщо у когось виникли запитання до українських "ХТЗ", то задавайте його власнику - пророссійському бізнесмену Александру Владіленовичу Ярославському! (Плювати на його по батькові, ср***ний ленінец!) Ярославький сам винен.

******* зерносховища та термінали в Україні почали будувати десь в 2016 році, тех при Порошенко. На щастя встигли закінчити до виборів 2019 року!
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15.06.2022 20:54 Відповісти
нормальна тема якщо не балакати а робити. Той же НІБУЛОН будував елеватор за якісь пару місяців. Правда замовляв його складові в Європі не знаю за скільки. Навіть якщо до збирання ранніх зернових не встигнуть, то до великих потоків кукурудзи і соняшникового шроту, або й готових комбікормів встигнуть запросто.
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15.06.2022 22:54 Відповісти
 
 