Зеленський нагородив 7 військових частин Повітряних Сил ЗСУ відзнакою "За мужність та відвагу"

15 червня указом президента України 7 військових частин ЗСУ нагороджено почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Нагороджені такі військові частини Повітряних Сил Збройних Сил України:

- 40 бригада тактичної авіації;

- 831 бригада тактичної авіації;

- 96 зенітна ракетна Київська бригада;

- 160 зенітна ракетна Одеська бригада;

- 11 зенітний ракетний полк;

- 223 зенітний ракетний полк імені Українських Січових Стрільців;

- 14 радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького.

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Зазаначається, що почесну відзнаку вручають підрозділам за бойові звитяги виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань.

Коли підрозділ отримує відзнаку "За мужність та відвагу" до трубки верхівки древка Бойового прапора відповідної військової частини прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом. Стрічка є невідʼємною частиною Бойового прапора.