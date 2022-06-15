Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС, - ЗМІ
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Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер, 16 червня здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Financial Times, якому це повідомили високопоставлені європейські дипломати та чиновники.
Офіційно візит не був підтверджений, хоч про нього писали ЗМІ.
Візит відбудеться напередодні надання оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. За словами чиновників, обізнаних із питанням, Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови, що вона проведе низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.
Втім, країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід визначити контрольний список реформ перед наступним кроком на шляху до ЄС - офіційним відкриттям переговорів про вступ.
Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну необхідний для збору достатньої підтримки для варіанта надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде надано на більш пізньому етапі.
Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України. За даними Politico, Єврокомісія планує у своєму висновку рекомендувати надати Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Volynianyn 6
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Реєстрація: 13.06.2022
Чтобы спасти Путину лицо.
Новина с полтавщини !
Що прислали
Набули чинності нові тарифи «Полтаватеплоенерго» - послуги у середньому подорожчали на 30%
Це означає:
Перше ,влада в умовах війни в кожну квитанцію всунула + 500-650 грн до існуючої оплати просто с фонаря.При тому що компенсації в кожному регіони робила влада і люди за це не платили ремонти і все інше.Тобто влада грубо порушила законодавство в умовах війни мало того що скинула це на людей так і грубо порушила закон про подорожчання тарифів !
Друге ГОЛОВНЕ !
ВЛАДА ПОЛТАВИ ВИСТАВИЛА ПРЕЗИДЕНТА ВІДВЕРТИМ БРЕХУНОМ!
Який казав що не будуть тарифи зростати.Тобто влада Полтава відверто начхала на президента !
Родичі кажуть Полтава вся в шоці !!!
а Шольц отказывается отбирать у раши газовый бизнес в Германии - зато преться отобрать у Украины Херсон и Запорожье
если хотят СДАВАТЬ ХЕРСОН -то Зе и депутатов вон из власти ‼️‼️‼️
Зерно...статус и Эрдоган в Анкаре..ждут Буратину и путлера в итоге...
переговорам на условиях росии. В плоть до сдачи территории на момент
переговоров.