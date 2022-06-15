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Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер, 16 червня здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Financial Times, якому це повідомили високопоставлені європейські дипломати та чиновники.

Офіційно візит не був підтверджений, хоч про нього писали ЗМІ.

Візит відбудеться напередодні надання оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. За словами чиновників, обізнаних із питанням, Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови, що вона проведе низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Також читайте: Драгі, Шольц та Макрон планують спільний візит до Києва 16 червня, - La Stampa

Втім, країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід визначити контрольний список реформ перед наступним кроком на шляху до ЄС - офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну необхідний для збору достатньої підтримки для варіанта надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде надано на більш пізньому етапі.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України. За даними Politico, Єврокомісія планує у своєму висновку рекомендувати надати Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц має намір у червні відвідати Україну разом з Макроном і Драгі, - Bild

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
ніяких теріторіальних поступок заради ЕС
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15.06.2022 20:47
+15
Приедут торговаться - СДАЧА ТЕРРИТОРИЙ ЗА КАНДИДАТСТВО В ЕС
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15.06.2022 20:50
+12
********** консервы будут шантажировать капитуляцией в обмен на непонятный статус пениса в ЕС. Реально же после капитуляции нас никуда вообще не возьмут. Именно этого ***** и требует
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15.06.2022 20:51
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ніяких теріторіальних поступок заради ЕС
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15.06.2022 20:47 Відповісти
А чому в Англії сидите? Ідіть на фронт і відвойовуйте території.
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15.06.2022 20:50 Відповісти
Вы смотрю вдруг на Цензор забрались
Volynianyn 6

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Реєстрація: 13.06.2022
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15.06.2022 20:56 Відповісти
Я ваші коменти уже 5 років тут бачу, не переживайте.
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15.06.2022 21:01 Відповісти
А я и не переживаю - я констатирую факт
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15.06.2022 21:12 Відповісти
Софійко! Ця пригожинська гнида тут товчеться вже давно Його деактивують, а він спливає під "схожим" ніком - щоб не починать "з нуля"
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15.06.2022 21:25 Відповісти
У мене перший аккаунт 5 років був. А з початком війни адміни просто подуріли, блокують і блокують. Де ж та свобода слова?
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15.06.2022 21:44 Відповісти
Знаєм, знаєм! Я тобі ще стосовно першого варіанту твого ніку писав, що у вас на "Лахті" , у Пригожина, "з "фантазією слабувато" І знання етнографії "шкандибає" Бо не знаєте, як правильно в Україні називають жителів Волині
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16.06.2022 05:59 Відповісти
А вам там добре в Словаччині бути патріоткою? Зручно, так?
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15.06.2022 21:45 Відповісти
Шольц это шольц☝
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15.06.2022 20:48 Відповісти
Три европейские ванючки приедут уговаривать Зеленского сдаться.
Чтобы спасти Путину лицо.
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15.06.2022 20:50 Відповісти
Путин сдох . - британская разведка
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15.06.2022 20:51 Відповісти
Приедут торговаться - СДАЧА ТЕРРИТОРИЙ ЗА КАНДИДАТСТВО В ЕС
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15.06.2022 20:50 Відповісти
дуже може бути
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15.06.2022 20:52 Відповісти
Кандидатство в ЕС-мощная штука! Турция уже 23 года как кандидат.
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15.06.2022 20:53 Відповісти
Не за счёт херсонской и Запорожской области
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15.06.2022 20:55 Відповісти
А я не проти.
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15.06.2022 21:25 Відповісти
********** консервы будут шантажировать капитуляцией в обмен на непонятный статус пениса в ЕС. Реально же после капитуляции нас никуда вообще не возьмут. Именно этого ***** и требует
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15.06.2022 20:51 Відповісти
Сьогодні звінок с родичів с Полтави.
Новина с полтавщини !
Що прислали

Набули чинності нові тарифи «Полтаватеплоенерго» - послуги у середньому подорожчали на 30%

Це означає:
Перше ,влада в умовах війни в кожну квитанцію всунула + 500-650 грн до існуючої оплати просто с фонаря.При тому що компенсації в кожному регіони робила влада і люди за це не платили ремонти і все інше.Тобто влада грубо порушила законодавство в умовах війни мало того що скинула це на людей так і грубо порушила закон про подорожчання тарифів !

Друге ГОЛОВНЕ !
ВЛАДА ПОЛТАВИ ВИСТАВИЛА ПРЕЗИДЕНТА ВІДВЕРТИМ БРЕХУНОМ!
Який казав що не будуть тарифи зростати.Тобто влада Полтава відверто начхала на президента !

Родичі кажуть Полтава вся в шоці !!!
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15.06.2022 20:52 Відповісти
tovarich, vi zabili napisat "vsio propalo !!!!"
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15.06.2022 21:09 Відповісти
А родичі не були в шоці, коли клоуна обирали презом?
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15.06.2022 21:49 Відповісти
а фіг його знає, ще хто на кого начхав. Випадків, коли Президент говорив одне, а потім виявлялося щось абсолютно протилежне, було достатньо.
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15.06.2022 23:11 Відповісти
Эти три бздуна хотят дружить с хутиным - пусть отдают ему Баварию , Прованс, Сардинию ‼️‼️
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15.06.2022 20:54 Відповісти
Идея может быть такая, мы вам туманную перспективу членства в ЕС, а вы с Путиным соглашеньице заключите, в результате Германия, Франция и Италия восстанавливают отношения с РФ и получают свои барыши, а Украине можно лет 50 рассказывать о перспективах и ценностях.
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15.06.2022 21:00 Відповісти
Хитрожопые ‼️‼️‼️
а Шольц отказывается отбирать у раши газовый бизнес в Германии - зато преться отобрать у Украины Херсон и Запорожье
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15.06.2022 21:10 Відповісти
три любителя покалякать с ******.
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15.06.2022 21:02 Відповісти
Херсон - это украинские арбузы , самые вкусные
если хотят СДАВАТЬ ХЕРСОН -то Зе и депутатов вон из власти ‼️‼️‼️

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15.06.2022 21:07 Відповісти
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15.06.2022 21:08 Відповісти
Намагатимуться в останню мить сторгувати свої гнилі уміратварєнійа в обмін на кандидатство
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15.06.2022 21:08 Відповісти
напевно будуть шантажувати Україну - кандидатство в обмін на договорняк з путлєром
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15.06.2022 21:09 Відповісти
Ці три "вершники *****" може не розуміють: НАВІТЬ ЯКЩО Б ЯКИЙСЬ ТАМ ДЄБІЛ ПРИ ВЛАДІ раптом з якогось переляку підписав би якийсь там договірняк назустріч *********** "хатєлкам"- Україна, її народ НІКОЛИ І НІЗАЩО не приймуть таку ганьбу!!! 🤬 Не за те було віддано стільки життів НАЙКРАЩИХ СИНІВ ТА ДОНЬОК💛💙 України🇺🇦 - шоб потім здати її на поталу орді! Якщо ті три ************* приблуди хочуть виставити ТАКУ ціну за якесь галіме кандидатство - хай краще відсмокчуть один в одного чи вжахнуться гуртом в дупло "на брудершафт"!!🖕 Українська Незалежність та територіальна цілісність БЕЗЦІННА!🇺🇦 Бо ми зараз за те мусимо платити найвищу ціну з усіх можливих - ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ!!!
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15.06.2022 21:17 Відповісти
тут не надо быть гением, что бы догадаться о чем будет речь. сдача территорий, вывоз хлеба, прием пары сотни тысяч загорелых хлопцев из северной африки. взамен филькина грамота о кандидатстве в евроколхозе и премия мира зеле.
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15.06.2022 21:17 Відповісти
Будуть шантажувати кандидатством
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15.06.2022 21:18 Відповісти
а може не треба. Що , ми їх запрошували *?
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15.06.2022 21:23 Відповісти
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15.06.2022 21:27 Відповісти
Падох максім ну і х.. с нім
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15.06.2022 21:45 Відповісти
А не послать їх на х... !
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15.06.2022 21:44 Відповісти
Три Штирлица путлера приедут на банкет...
Зерно...статус и Эрдоган в Анкаре..ждут Буратину и путлера в итоге...
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15.06.2022 21:54 Відповісти
Х...лу лицо сохранять, втроем убеждать будут и лапки сложить, побежать в МСК на поклон , а то без нефти и газа им херово, цены растут. *****, ничее не меняеться в Европе, как было каждый сам по себе, так и осталось.
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15.06.2022 22:05 Відповісти
Не хватает только мадьяра , и весь " пропутинский блок" - антиукраинского направления в сборе. Цель- склонить Украину к
переговорам на условиях росии. В плоть до сдачи территории на момент
переговоров.
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15.06.2022 22:38 Відповісти
Венгрия сильно палиться, перед США и Британией не удобненько будет )
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15.06.2022 22:42 Відповісти
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15.06.2022 23:36 Відповісти
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16.06.2022 00:24 Відповісти
едут убалтывать на минск 99
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16.06.2022 08:03 Відповісти
 
 