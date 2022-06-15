Влада планує скоротити держапарат в 3 рази за рахунок цифровізації, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У верхівці виконавчої влади існує проєкт кардинального скорочення державного апарату.
Як інформує Цензор.НЕТ, у розпорядженні ZN.UA опинилася презентація проєкту "Уряд у смартфоні", в якій йдеться про революційні новації у сфері державного управління.
Документ датований 14 червня і ще може бути змінено.
Йдеться про безпрецедентне скорочення держапарату. Пропозиція у тому, щоб залишити замість 238 тисяч лише 65 тисяч службовців, зменшивши при цьому майже вдвічі витрати бюджету на заробітну плату чиновникам — із 46 млрд 500 млн грн до 26 млрд грн відповідно. Що привабливо, але навряд чи раціонально.
Основою скорочення називають цифровізацію. Кількість користувачів програми "Дія" справді вражає – 17,5 мільйонів людей. Але слід враховувати й інші факти. Десятки мільйонів громадян не охоплено цифровізацією. Масштабно зайшли до цифрового надання найчастіше "нові" послуги (а саме ковід-сертифікат, єПідтримка, ВПО). Але ще немає результату в 50-75% послуг, що надаються онлайн.
І найвідоміше у "Дії" — цифрові документи — це насамперед комфорт, тобто додатковий "сервіс". Але щоб отримати паспорт, зареєструвати шлюб, смерть, нерухомість, землю, транспортний засіб, отримати посвідчення водія тощо — людині потрібне обслуговування чиновника. Тому різке скорочення матиме наслідком територіальне віддалення послуг, зменшення годин прийому, збільшення черг та часу на вирішення справ, корупційні ризики.
"На наше переконання, в умовах війни кардинально "зменшувати державу" небезпечно. У нас багато і старих проблем (саме тому волонтери забезпечують армію), і нових. Тому треба ставити за мету більш ефективне використання людських ресурсів, а не спробу заощадити на їхньому вивільненні. Кваліфікований персонал — найцінніше, що є у нас в органах влади. Водночас він роками вимивався владними командами виключно за принципом "держслужба для своїх". Навіть після успішної реформи 2015 року", - коментують автори статті, експерти Центру політики-правових рішень Ігор Коліушко та Віктор Тимощук у матеріалі "Чому різке скорочення держапарату — не реформа, а великий ризик".
За їхніми словами, ефективність та якість персоналу дійсно треба постійно покращувати. Але для складної системи підходить лише еволюційний шлях. Зрештою, зараз відбувається "природне" скорочення, адже частина службовців перемістилися за кордон, у інші громади або з інших причин не зможуть продовжити роботу. Скорочення не має бути самоціллю.
Будь ласка, зачекайте...
До 1991 гос аппарат был 50 000 человек на 50 млн. человек.
По-моему можно и ещё уменьшить.
Героям Слава!!! Слава Украина!!!
Знаєте, що відбулося після перемоги нарідного презЕдента?
Сокращение штата не должно быть самоцелью
Сокращать надо ФУНКЦИИ. А сокращение штата к нему уже приложится как само собой.
Просто сократить людей - если их работу переложить на оставшихся и она будет неподъемной, остальные просто разбегутся и бизнес встанет - некому будет выдавать те же самые разрешительные документы.
Дилетанты при власти - самое ужасное что можно пожелать стране.
Неужели после клоуна в кресле президента это еще не ясно?
а право підпису?
а порішать?
цеж основна стаття доходу чинуш.
Пройшла адмін.-тер. реформа. Зараз у областях замість 15-30 районів, 5-10.
Навіть якщо героїзмом та в супереч бажанням ЗЕ-шобли Українці переможуть оркостан навряд чи бубочка скасує військовий стан, але скоріш за все він і надалі буде робити все щоб від нас відвернулись партнери і війна затягнулась на десятиріччя, адже під "військовим станом" так зручно концентрувати владу у своїх руках до повної узурпації, розправлятися з опозицією, затуляти рота незгодним (бо не на часі) та перетворювати Україну на поліцейську державу по типу раша 2.0
Україна- 603 628 км². Населення- 44 130 000 осіб. 450 депутатів.
Проблема не в кількості депутатів, а в їх якості.
Плісняве моностадо- антиукраїнське збіговисько корупціонерів- дуполизів.
- общипивача гусей - гетьманцева
- вредителя автомобилистам - найема
- ермака
- верещук
- Марченко - глупца ,не разбирающегося в экономике
- убрать дур : Безмозглую и Третьякову
балаболы..
1 000 000 000 - 1 млрд
P.S. Хочу нагадати що три роки тому ОП взагалі не було і якось обходилися , мало того що обходилися так і грошей на порядок менше ішло
Усі мамочки з дітьми повиїзджали. Зараз повернулися і пішли у пільгові і щорічні відпустки.
Літо ! Народ ... літо ... треба відпочивати ... блін ...
Премій ніяких немає, звичайно.
Патріоти, які мають можливість, ЗП частково переросподіляють на різні допомоги співробітникам, ЗСУ, відновлення, іншу благодійність.
Адже судячи по інфографіці найбільшому скороченню підлягають чинуші районного рівня, за ними обласного, тобто ті які ближче всього до людей.
Медична реформа вас порадувала?
А ця буде набагато веселіша.
ВСІ ОРГАНИ ДЕРЖАПАРАТУ СКОРОТИТИ ВТРИЧІ.
митниця
податкові
видача документів про народження, про смерть, про спадщину
паспортів.
оформлення пенсій.
оформлення соціальних виплат та гарантій
ще стопіццот документів, які необхідно за життя людини.
та в нас тільки нв те щоб обліковувати потерпілих від війни треба створювати окремий орган держвлади
бо всім потерпілим влада обіцяла відшкодувань.
вітаю, шановні.
все для людини.
Максимальна економія. А там пару років чи навіть десяток і замість операторів буде відповідати ші що здешевить все ще більше та зробить все ще ефективніше бо люди помиляються і туплять.