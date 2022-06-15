Влада планує скоротити держапарат в 3 рази за рахунок цифровізації, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

У верхівці виконавчої влади існує проєкт кардинального скорочення державного апарату.

Як інформує Цензор.НЕТ, у розпорядженні ZN.UA опинилася презентація проєкту "Уряд у смартфоні", в якій йдеться про революційні новації у сфері державного управління.

Документ датований 14 червня і ще може бути змінено.

Йдеться про безпрецедентне скорочення держапарату. Пропозиція у тому, щоб залишити замість 238 тисяч лише 65 тисяч службовців, зменшивши при цьому майже вдвічі витрати бюджету на заробітну плату чиновникам — із 46 млрд 500 млн грн до 26 млрд грн відповідно. Що привабливо, але навряд чи раціонально.

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Основою скорочення називають цифровізацію. Кількість користувачів програми "Дія" справді вражає – 17,5 мільйонів людей. Але слід враховувати й інші факти. Десятки мільйонів громадян не охоплено цифровізацією. Масштабно зайшли до цифрового надання найчастіше "нові" послуги (а саме ковід-сертифікат, єПідтримка, ВПО). Але ще немає результату в 50-75% послуг, що надаються онлайн.

І найвідоміше у "Дії" — цифрові документи — це насамперед комфорт, тобто додатковий "сервіс". Але щоб отримати паспорт, зареєструвати шлюб, смерть, нерухомість, землю, транспортний засіб, отримати посвідчення водія тощо — людині потрібне обслуговування чиновника. Тому різке скорочення матиме наслідком територіальне віддалення послуг, зменшення годин прийому, збільшення черг та часу на вирішення справ, корупційні ризики.

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"На наше переконання, в умовах війни кардинально "зменшувати державу" небезпечно. У нас багато і старих проблем (саме тому волонтери забезпечують армію), і нових. Тому треба ставити за мету більш ефективне використання людських ресурсів, а не спробу заощадити на їхньому вивільненні. Кваліфікований персонал — найцінніше, що є у нас в органах влади. Водночас він роками вимивався владними командами виключно за принципом "держслужба для своїх". Навіть після успішної реформи 2015 року", - коментують автори статті, експерти Центру політики-правових рішень Ігор Коліушко та Віктор Тимощук у матеріалі "Чому різке скорочення держапарату — не реформа, а великий ризик".

За їхніми словами, ефективність та якість персоналу дійсно треба постійно покращувати. Але для складної системи підходить лише еволюційний шлях. Зрештою, зараз відбувається "природне" скорочення, адже частина службовців перемістилися за кордон, у інші громади або з інших причин не зможуть продовжити роботу. Скорочення не має бути самоціллю.

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