На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, це майже як Перша світова війна, - Міллі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міллі констатував, що зараз бойові дії тривають на території Луганської та Донецької областей, зокрема й навколо Сєвєродонецька. "Наразі це місто на три чверті захоплене росіянами, але українці борються вулиця за вулицею, будинок за будинком, і це не завершена справа. На війні немає неминучих ситуацій, але є багато поворотів. Я не сказав би, що це неминуче", - пояснив генерал свою думку.
Разом із тим Міллі визнав, що кількісна перевага в плані артилерії та живої сили на боці росіян.
"Але росіяни також мають багато проблем – у них є проблеми в командуванні та контролі, логістиці, моральні проблеми, проблеми лідерства та багато інших. Українці ведуть героїчний бій. На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, з дуже тяжкою затяжною війною, це майже як Перша світова війна. І росіяни зазнають значних втрат", - описав ситуацію голова Об'єднаного комітету штабів армії США.
Генерал Міллі, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна вистояти у цій війні, втрачаючи на день до 100 убитими, сказав:
"Оцінка втрат у війні завжди надзвичайно складна. Може зайняти місяці і навіть роки, щоб отримати точну цифру втрат. У ЗМІ ви бачите повідомлення, що Україна втрачає 100 убитими і 300 пораненими на день.Я б сказав, що це приблизно наша оцінка.
Чи можуть вони витримати?Для України це (війна, яку веде РФ) загроза існуванню.Вони борються за життя своєї країни. Ваші можливості витримати страждання, ваші можливості витримати втрати прямо пропорційні тому, що ви хочете отримати. Якщо це – виживання твоєї країни – тоді ви витримаєте. І поки є керівництво та засоби для ведення бою – Україна продовжуватиме боротися".
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«Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке». https://www.radiosvoboda.org/a/news-marchenko-kerchenskyi-mist/31899558.html
Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов. Бывший разведчик выстрелил себе в голову из наградного пистолета.
По его мнению, столица Украины падет за три дня. Об этом Милли сообщил во время закрытых слушаний в Конгрессе, передает Fox News со ссылкой на источники.
Как заявил генерал, полномасштабное вторжение России на Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и может стоить 15 000 смертей украинских военнослужащих и 4 000 российских военнослужащих
да, бої запеклі, наші Воїни вже вкрили себе славою, але в тисячу разів менш інтенсивні
Кажуть щось не те буркнув на фюрера путлєра...