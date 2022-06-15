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На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, це майже як Перша світова війна, - Міллі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міллі,остін

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міллі констатував, що зараз бойові дії тривають на території Луганської та Донецької областей, зокрема й навколо Сєвєродонецька. "Наразі це місто на три чверті захоплене росіянами, але українці борються вулиця за вулицею, будинок за будинком, і це не завершена справа. На війні немає неминучих ситуацій, але є багато поворотів. Я не сказав би, що це неминуче", - пояснив генерал свою думку.

Разом із тим Міллі визнав, що кількісна перевага в плані артилерії та живої сили на боці росіян.

"Але росіяни також мають багато проблем – у них є проблеми в командуванні та контролі, логістиці, моральні проблеми, проблеми лідерства та багато інших. Українці ведуть героїчний бій. На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, з дуже тяжкою затяжною війною, це майже як Перша світова війна. І росіяни зазнають значних втрат", - описав ситуацію голова Об'єднаного комітету штабів армії США.

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Генерал Міллі, відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна вистояти у цій війні, втрачаючи на день до 100 убитими, сказав:

"Оцінка втрат у війні завжди надзвичайно складна. Може зайняти місяці і навіть роки, щоб отримати точну цифру втрат. У ЗМІ ви бачите повідомлення, що Україна втрачає 100 убитими і 300 пораненими на день.Я б сказав, що це приблизно наша оцінка.

Чи можуть вони витримати?Для України це (війна, яку веде РФ) загроза існуванню.Вони борються за життя своєї країни. Ваші можливості витримати страждання, ваші можливості витримати втрати прямо пропорційні тому, що ви хочете отримати. Якщо це – виживання твоєї країни – тоді ви витримаєте. І поки є керівництво та засоби для ведення бою – Україна продовжуватиме боротися".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:
«Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке». https://www.radiosvoboda.org/a/news-marchenko-kerchenskyi-mist/31899558.html
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15.06.2022 21:43
+11
А нам то що до населення? нам вигнаті кацапів і флот їх з Криму треба, з населеням розмова коротка - не подобається, продав майно, поїхав на сахалін
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15.06.2022 21:47
+8
вони там всі підараси, тому гетеросексуалізм для них неприродній
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15.06.2022 22:16
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Це той мудило, що казав Київ за три дні?
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15.06.2022 21:43 Відповісти
tot samij. iz kremlia. vmesto triox dnej uze 3 mesiaca za cheku beriot
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15.06.2022 21:54 Відповісти
Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:
«Так, це сто відсотків. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке». https://www.radiosvoboda.org/a/news-marchenko-kerchenskyi-mist/31899558.html
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15.06.2022 21:43 Відповісти
А нам то що до населення? нам вигнаті кацапів і флот їх з Криму треба, з населеням розмова коротка - не подобається, продав майно, поїхав на сахалін
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15.06.2022 21:47 Відповісти
а в ета врємя... - В Москве застрелился генерал-майор СВР в отставке

Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов. Бывший разведчик выстрелил себе в голову из наградного пистолета.
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15.06.2022 21:46 Відповісти
Блин - 90 лет! Два дня неуспешных походов в туалет и могут быть причиной. А может быть несбыточные мечты по утрам в постели... Вот и дотянулся мужик до пистолета, чтобы поставить точку...
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16.06.2022 08:55 Відповісти
в луганду пришла бяда откуда не ждали...
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15.06.2022 21:48 Відповісти
Правильно, бабы только для русских(бурятов) освободителей. А лугандонским мужикам остаётся крепкая мужская дружба.
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15.06.2022 22:00 Відповісти
За ГЕТЕРОСЕКСУАЛІЗМ? Нічого не наплутали часом?)))
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15.06.2022 22:02 Відповісти
вони там всі підараси, тому гетеросексуалізм для них неприродній
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15.06.2022 22:16 Відповісти
І ЩО? не розбираються ордловці у видах сексуалізму...Там все скрєпно-на бутилку і крапка.
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15.06.2022 22:11 Відповісти
Будучи патриотом ДыНыРы/ЛыНыРы - ты просто обязан быть 3,14d@raсом. (Не путать с геями).
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16.06.2022 03:23 Відповісти
6.02.2022 Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Марк Милли не согласился с прогнозами западных СМИ, что в случае «вторжения России в Украину» Киев падет за два дня.

По его мнению, столица Украины падет за три дня. Об этом Милли сообщил во время закрытых слушаний в Конгрессе, передает Fox News со ссылкой на источники.

Как заявил генерал, полномасштабное вторжение России на Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и может стоить 15 000 смертей украинских военнослужащих и 4 000 российских военнослужащих
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15.06.2022 21:51 Відповісти
накаркав
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15.06.2022 22:12 Відповісти
У USA очень хорошо с космической разведкой, но очень х-во с человеческой, потому что они даже сейчас не понимают - противник не люди, єто зло, которое должно бьіть уничтожено по маркеру "руские".
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15.06.2022 23:07 Відповісти
Верденська м'ясорубка - 2
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15.06.2022 21:56 Відповісти
Волыньская резня бензопилой-8
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15.06.2022 22:47 Відповісти
почитай про Верден і "не болтай ерундой !"

да, бої запеклі, наші Воїни вже вкрили себе славою, але в тисячу разів менш інтенсивні
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15.06.2022 23:06 Відповісти
На мацковии внезапно застрелился генерал,-майор СВР (служба внешней разведки рабZeи) Лев Соцков...
Кажуть щось не те буркнув на фюрера путлєра...
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15.06.2022 22:05 Відповісти
Внєзапно став харошим рузьгє.
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15.06.2022 22:13 Відповісти
....кацапи повільно просуваються до третьої світової війни, бо плани у них як німців в першу світову.
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15.06.2022 22:38 Відповісти
По факту вона вже йде...будьмо реалістами
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16.06.2022 05:35 Відповісти
 
 