Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
"На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав Зеленський.
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