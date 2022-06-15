Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав Зеленський.

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