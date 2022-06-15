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Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Сподіваюсь Борис провів з цим мувімейкером виховну бесіду щодо завтрашнього візиту трьох недоумків к ЄС, щоб ніяких територіальних поступок в обмін на статус кандидата.
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15.06.2022 21:56 Відповісти
o.... novost dlia kremliovskix bladei i botov *****.. chas soberutsa posrat
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15.06.2022 22:00 Відповісти
після вчорашніх в'ю Zелі німцям та данцям сьогодні знову від Бориса прилетіло. Шкода, що тільки віртуально.
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15.06.2022 22:01 Відповісти
Тут одне запитання: про що говорити українському Борису з какаяразніца Вавой?
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15.06.2022 22:03 Відповісти
О, це дуже добре
А то останнім часом загострилось заглянути в очко маньяку
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15.06.2022 22:21 Відповісти
Борис, ти наша надія, як Бог і ЗСУ!
🇬🇧🇺🇦🔱💪
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15.06.2022 22:37 Відповісти
Хай тримає Джонсона на гучному зв'язку, коли/якщо пуйлолюбительська трійця сахранятєлєй літса завтра таки припереться з візитом до Києва
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15.06.2022 22:38 Відповісти
 
 