На східному напрямку 15 червня знищено 34 окупанти, 3 артсистеми, 3 одиниці бронетехніки, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначється: "Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34; БМП – 1; БТР – 1; МТЛБ – 1; СПГ – 1; артилерійських систем – 3; АТТ – 2; склад з б/п – 2".

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