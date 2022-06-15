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На східному напрямку 15 червня знищено 34 окупанти, 3 артсистеми, 3 одиниці бронетехніки, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначється: "Сьогодні, 15 червня, наші воїни знищили: особового складу – 34; БМП – 1; БТР – 1; МТЛБ – 1; СПГ – 1; артилерійських систем – 3; АТТ – 2; склад з б/п – 2".

Також читайте: На східному напрямку протягом 14 червня знищено 73 окупанти, 2 танки, 6 одиниць бронетехнікуи, 5 артсистем, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Мало ваты будет
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15.06.2022 23:21 Відповісти
Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼

Молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.06.2022 23:24 Відповісти
 
 