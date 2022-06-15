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Байден (2322) Зеленський (17428) США (14465)

Зеленський подякував Байдену за підтримку у війні з РФ: "Це буде наша спільна перемога"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Відбулася чергова телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джозефом Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором", – наголосив Зеленський й подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки нашої країни.

Під час розмови глава Української держави повідомив про останні події на передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії. Було наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у межах формату "Рамштайн".

Співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден оголосив про виділення Україні $1 млрд безпекової допомоги та $225 млн додаткової гуманітарної

"Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні", – зазначив Зеленський. Президент України окремо подякував Байдену за рішення виділити 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню нашої країни, яке постраждало від російської агресії.

"Ми маємо перемогти в цій війні та повернути наші окуповані території. Це буде наша спільна перемога", – наголосив  Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
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15.06.2022 22:31
+14
боневтік в котрий раз всрався я так розумію що атака на Київ з метою усунути його від влади була нежданчиком попри домовленості з раисією здати південь без бою і тепер йому немає сенсу тримати лице бо включився банальний режим виживання заради влади....гидота на крові патріотів
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15.06.2022 22:35
+11
Вчера же на того же Байдена наезжал, обвиняя в "непревентивных санкциях".
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15.06.2022 22:28
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Та ні, просто різні завгоспи пишуть йому тексти - спочатку Подоляк а потім Єрмак.
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15.06.2022 22:39 Відповісти
Я бы предположил, что тут текст скорее от Кулебы.
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15.06.2022 22:43 Відповісти
Вчера же на того же Байдена наезжал, обвиняя в "непревентивных санкциях".
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15.06.2022 22:28 Відповісти
Почулось чи він сказав "перемога"?
Хоча завтра буде говорити вже зовсім інше...
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15.06.2022 22:28 Відповісти
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15.06.2022 22:31 Відповісти
если сегодня вы не знаете ответ на вопрос: кто помог улизнуть вагнеровцам, кто разминировал чонгар, кто не создал оборонительных рубежей, зная откуда будет наступать враг, и не предприняли мер для нейтрализации этих угроз, никакая военная помощь и никакое супер-пупер оружие вам не поможет.
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16.06.2022 00:32 Відповісти
Ответ мы знаем: Ермак, Форшмак, и дальше по списку тех, кто крутится в офисе вокруг Зеленского. Другое дело, что этих людей из офиса не удалили. Пока что. Война помогает разворошить весь кремлёвский муравейник, всю кучмовскую госвертикаль.
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16.06.2022 01:44 Відповісти
боневтік в котрий раз всрався я так розумію що атака на Київ з метою усунути його від влади була нежданчиком попри домовленості з раисією здати південь без бою і тепер йому немає сенсу тримати лице бо включився банальний режим виживання заради влади....гидота на крові патріотів
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15.06.2022 22:35 Відповісти
може у боневтіка сцанича двійник є? сам він наче нормуль все каже, а ось його двійник - якесь ****** падло, всіх звинувачує, критикує, ображається, кричить "Байден, чому ми не в НАТО?", "Нам ніхто не дає зброю!" і т.д.
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15.06.2022 22:40 Відповісти
Этот 🤡 то же будет победителем?
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15.06.2022 22:40 Відповісти
Джонсон, потім Байден - маю надію, що немає за що хвилюватися
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15.06.2022 22:41 Відповісти
Не Твоя ! А то як - «Ми» жулька каліка на бориспільській трасі
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15.06.2022 22:42 Відповісти
"я и трактор" сказала блоха
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15.06.2022 22:53 Відповісти
А ти до чого? За збудовані дороги для от крима і до Маріуполя вже нагороду отримав? Американці тільки все устаканеться ,зразу зіллють всю правду про фсбешних кротів .
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15.06.2022 23:22 Відповісти
А що ж сталося - невже в мізках відбулось прояснення? Та чи надовго?
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15.06.2022 23:22 Відповісти
Коли Коломойського передадуть в США бо там Лазаренко один сумує чи ще не отримали запит.
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15.06.2022 23:26 Відповісти
Як там Деркач себе чухає?
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15.06.2022 23:37 Відповісти
Ну наконец-то нормальные слова начал говорить, а не херню с наездами на американцев
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15.06.2022 23:42 Відповісти
"подякував Байдену за підтримку у війні з РФ"
Искажение смысла с умыслом.
Правильно будет: поблагодарил за поддержку против агрессии россиян
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16.06.2022 00:03 Відповісти
Украина не нападала на РФ. Если говорит о войне с РФ то нужно уточнять кто агрессор и оккупант.
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16.06.2022 00:08 Відповісти
Зечмо, вже на Байдена всякий бруд не валиш?
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16.06.2022 00:10 Відповісти
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16.06.2022 00:27 Відповісти
Щось згадались слова Бєні; -"Зєлєнскій ето наша с Аваковим пабєда".
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16.06.2022 00:40 Відповісти
К Бене не сегодня-завтра в дверь позвонят.
Его ждёт дядюшка Сэм и тётушка Фемида.
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16.06.2022 01:47 Відповісти
ЗЕ ОПЯТЬ СОШЕЛ СО СЦЕНЫ. ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ НЕ ПОДНИМАЙСЯ НА НЕЕ И НЕ ГРУБИ ДРУЗЬЯМ . НЕ НАДО ПЕРЕГОВОРОВ , ВСТРЕЧ С ВРАГОМ . БУДЬ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ И ВСУ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 06:58 Відповісти
купить кловану нормального телефона, я таких апаратів вже років двадцять не бачив.
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16.06.2022 08:48 Відповісти
 
 