Учасники групи "Рамштайн" виявили дуже потужну готовність підтримувати Україну стільки, скільки треба, - Остін

Коаліція з майже 50 країн, які провели сьогодні у Брюсселі зустріч у форматі "Рамштайн-3", надаватимуть Україні військову допомогу в боротьбі проти агресії РФ так довго, як це буде необхідно

.Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками чергової зустрічі Контактної групи з оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ

"Одна з речей, що я виніс із цієї конференції, є рішучість усіх учасників... Це були міністри з країн по всьому світу, не лише союзники по НАТО. Вони виявили дуже потужну готовність сконцентруватися та об’єднати зусилля, щоб ця боротьба (України – ред.) отримала додаткові спроможності. Йдеться про готовність працювати з країнами-партнерами або використовувати свій промисловий потенціал. Тож ми будемо зосереджені на цьому завданні так довго, скільки це буде необхідним. Зобов’язання від країн, які ми почули сьогодні, були дуже обнадійливими", - наголосив керівник військового відомства США.

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