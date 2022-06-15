Протягом 15 червня у Донецькій області вбитий 1 мирний житель і ще 10 зазнали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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На Донеччині у середу ворожі війська вбили одного мирного жителя, ще 10 людей дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 15 червня росіяни вбили одного мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних на Донеччині дістали поранень", - написав Кириленко.
За його словами, у Костянтинівці медичну допомогу отримали три особи, поранені у Луганській області.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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