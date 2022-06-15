УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12000 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 590 9
війна (56365) сховище (132) школа (1824) Горбачов Сергій (27)

Лише 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес, - освітній омбудсмен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,козырь

Перевірка 13,7 тис. закладів загальної середньої освіти показала, що лише 8% з них мають обладнані укриття.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує Цензор.НЕТ.

Лише 1100 з 13700 шкіл мають необхідні укриття, а також ту чи іншу ступінь захисної споруди.

"Тобто лиш 8 % шкіл мають укриття, що дозволить розпочати очний освітній процес", - наголосив Горбачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В більшій частині України навчальний рік має розпочатись в режимі офлайн, - Шмигаль

Нагадуємо, у МОН заявили, що навчання розпочнеться з 1 вересня лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами. Але остаточне рішення щодо формату ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я понимаю ,школы должны быть обеспечены бомбоубежищем. Да согласен, отчасти. А может всё таки стоит потрясти депутатов, президентов всех бывших без исключения и пусть сложатся и купят ПВО не одно, которое будет защищать всех граждан и в первую очередь школы, детсады и роддомы. Вы же продали 22 тысячи танков, что оставались от совка на чёрный рынок ближнего востока. Так вот и купите ПВО, бабки у вас есть ,за 30 лет накрали и правнукам останется ещё вашим. Давайте раскашеливайтесь подонки.
показати весь коментар
15.06.2022 23:23 Відповісти
Начитався про "желєзний купол" ? (( Буває (( Твоя ППО у випадку школи - як протизаплідні засоби у випадку з проституткою - совість ніби і чиста , а от із здоров"ям як - х.з. ((
показати весь коментар
15.06.2022 23:59 Відповісти
А шкарлетам аби щось бовкнути (про заняття в школах). Омбудсмену респект за розкриття справжньої картини.
показати весь коментар
15.06.2022 23:26 Відповісти
Дурня повна.
1. Школа для кацапів буде ціль №1.
2. В ті бомбосховища всеодно вся школа не влізе.
3. Великий відсоток як учнів так і вчителів звалили світ заочі.
Тому не бачу ніякого сенсу робити очне навчання.
показати весь коментар
16.06.2022 00:23 Відповісти
Що робити дітям з особливими потребами?????
показати весь коментар
16.06.2022 09:38 Відповісти
Не знаю. Я не міністр освіти. А шо ви пропонуєте? Заради дітей з особливими потребами загнати всіх дітей в школи, тим самим наражаючи їх на небезпеку?
показати весь коментар
16.06.2022 10:28 Відповісти
Підвал під школою - це не бомбосховище, а могила. За сигналом тривоги 20-30 класів по двох сходах спускатимуться в підвал 10-20 хвилин. А якщо тривога в кінці навчального дня і висить 1-2 години, то дітям що, ночувати у школі? Питань до МОН більше, ніж відповідей
показати весь коментар
16.06.2022 06:50 Відповісти
Єдиний шанс розпочати навчання, зробити демілітарізовану зону в Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій та Ростовській областях рф та прикордонних областях рб, а для цього потрібні дальнобійні ракети, хочаб до 300 км. Ось тоді і можна думати про навчання. Тількі наступальна зброя для допоможе розпочати навчальний рик та забезпечити мир не тількі в Україні а й у Європі, а можливо навіть у світі.
показати весь коментар
16.06.2022 09:42 Відповісти
 
 