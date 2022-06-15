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Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання чергового сигналу щодо постійної оборонної підтримки України.

"Є, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною. У рамках "Рамштайну" Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції у Копенгагені. Попередньо залучено 14 держав", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми - оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні", - повідомив Зеленський. Він також очікує збільшення підтримки після третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Провів сьогодні важливу розмову із президентом Америки Джо Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашої оборони - новий пакет підтримки на мільярд доларів. Це берегова оборона, артилерія, сучасні ракетні системи. Чекатимемо", - сказав також президент.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
разовые акции это не выход. У нас война на годы и решения должны быть системными. Нужно прекращать мыслить пиар акциями, донорскими конференциями, волонтерами, концертами 95 квартала.
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15.06.2022 23:26
+3
Ну ніяк не може клоун щоб не пропіаритись.
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15.06.2022 23:27
+2
Если вы про Зеленского то он на это не способен.
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15.06.2022 23:27
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разовые акции это не выход. У нас война на годы и решения должны быть системными. Нужно прекращать мыслить пиар акциями, донорскими конференциями, волонтерами, концертами 95 квартала.
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15.06.2022 23:26 Відповісти
Если вы про Зеленского то он на это не способен.
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15.06.2022 23:27 Відповісти
У нас война с залесьем уже 800 лет.
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16.06.2022 07:48 Відповісти
Ну ніяк не може клоун щоб не пропіаритись.
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15.06.2022 23:27 Відповісти
у него выхода нет, кто то должен говорить,
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15.06.2022 23:31 Відповісти
Як гарні новини, так він завжди на передньому плані, а коли не дуже, так він зникає наче його і нема.
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15.06.2022 23:50 Відповісти
Ху.ловська технологія,все норм-царь,стало х.йово-МІД.
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16.06.2022 00:05 Відповісти
Наживатись (а він робить піар як його заслуга ) на гомунітарці ві інших - протизаконно
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16.06.2022 00:17 Відповісти
А чего не в декабре? Я так понимаю Запад не очень хочет чтобы Украина разбила росийских нацистов и закончила войну. В пользу этой версии говорит мизерные поставки и затягивание предоставления нам вооружения. Предлогаю с зерном тоже не спешить помогать Западу. Тем более что как бы нам не понадобилось это зерно, в связи с усложнением а по многим позициям полная остановка поставок продукции в Украину. Так что потребление зерновых в Украине может увеличиться и на много.
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15.06.2022 23:45 Відповісти
Серпень ... це мабуть жарт
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16.06.2022 00:18 Відповісти
 
 