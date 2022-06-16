Двоє американських добровольців потрапили у полон до росіян під Харковом, - The Telegraph
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Двоє колишніх американських військових потрапили в полон під час бойових дій з російськими агресорами в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph.
За словами товаришів, які воювали разом з ними, вони потрапили в полон під час запеклого бою на північний схід від Харкова минулого тижня.
39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Хюїн служили добровольцями в підрозділі регулярної української армії. Вважається, що вони перші американські військовослужбовці, які опинилися російськими військовополоненими.
Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, у тому числі трьох британців - Ейдена Асліна, Шона Піннера та Ендрю Хілла.
Топ коментарі
+36 Rino Rino
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v etu kanalizaciju moskovii tolko dermo techet
Фу, яке гидотне і кострубате речення.
Українець так не напише.
"Мы были на задании и все превратилось в безумие из-за неверных разведданных" Это бывшие американские морпехи. Пишут что их было 10. Неизвестно скольким удалось уйти. Возможно Байден уже участвует в войне с помощью "ихтамнетов". Это неплохая новость для Украины.