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Двоє американських добровольців потрапили у полон до росіян під Харковом, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,друк,хюїн

Двоє колишніх американських військових потрапили в полон під час бойових дій з російськими агресорами в Україні.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph.

За словами товаришів, які воювали разом з ними, вони потрапили в полон під час запеклого бою на північний схід від Харкова минулого тижня.

39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Хюїн служили добровольцями в підрозділі регулярної української армії. Вважається, що вони перші американські військовослужбовці, які опинилися російськими військовополоненими.

Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, у тому числі трьох британців - Ейдена Асліна, Шона Піннера та Ендрю Хілла.

Також читайте: У бою з російськими окупантами загинув доброволець із Франції

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
за нас американці, британці воюють, а за кацапів Хезбола, Хамас, Ігіл, сирійські раби тощо.
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15.06.2022 23:57
+35
Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, ...

Фу, яке гидотне і кострубате речення.
Українець так не напише.
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16.06.2022 00:13
+25
Оце ********* заверещить.
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15.06.2022 23:53
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Оце ********* заверещить.
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15.06.2022 23:53 Відповісти
за нас американці, британці воюють, а за кацапів Хезбола, Хамас, Ігіл, сирійські раби тощо.
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15.06.2022 23:57 Відповісти
imenno
v etu kanalizaciju moskovii tolko dermo techet
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16.06.2022 00:01 Відповісти
Це погана новина 😕
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16.06.2022 00:03 Відповісти
Нічого такого. Це - війна.
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16.06.2022 00:28 Відповісти
Прикро що так сталося але це війна, сподіваюсь влада прикладе зусиль щоб звільнити з полону цих людей не забуваючи про інших полонених.
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16.06.2022 00:05 Відповісти
Хотілось би побачити американське "своїх не кидаємо" не тільки у фільмах...
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16.06.2022 05:18 Відповісти
Не ссы в труссы,хитрожопый паренек ,только волос с головы пленного упадет, месть будет страшной ,не одна 1000 свинособак получат бесплатный билет на концерт кобзДона
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16.06.2022 15:21 Відповісти
Зараз вгадаю. "Прєкратітє накачівать Украину оружієм,і тагда мі вам іх вєрньом". Обмін 1до1 малоефективний,тому що ***** начхати на своїх "ванєк". Хіба що якогось кацапського хєнєрала захопити.
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16.06.2022 00:05 Відповісти
У него этих генералов тысячи!
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16.06.2022 07:43 Відповісти
Да не стесняйся уже,говори 100500
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16.06.2022 15:23 Відповісти
Вони приєднаються до все більшої кількості західних військових-добровольців, захоплених російськими військами, ...

Фу, яке гидотне і кострубате речення.
Українець так не напише.
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16.06.2022 00:13 Відповісти
А цього писаря у школі мало вчили ...
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16.06.2022 00:51 Відповісти
Он в школе не учился.
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16.06.2022 07:45 Відповісти
Как пить дать - приговорят к смертной казни. Будут вечно орать - мы воюем против американцев. Но Америка ценит своих граждан как никто другой.
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16.06.2022 00:17 Відповісти
Сумніваюсь. В Америці багато кацапських резидентів, дітей, лоббістів...
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16.06.2022 00:28 Відповісти
Кацапи відмовились від смертної кари ще в 90 х роках, ввели мараторій на смертну кару щоб прийняли у Раду Європи. Закони поки не поміняли.
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16.06.2022 00:51 Відповісти
Так их лугандон приговорит.
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16.06.2022 01:10 Відповісти
Засцють, бо томагавки можуть прилетіти по лугандонії, і американці скажуть рашці: "так ви ж тут ні до чого, чи не так?".
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16.06.2022 06:31 Відповісти
Коли говориш про кацапню не говори про закони. Кацап про закони згадує тільки тоді коли його б'ють
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16.06.2022 06:39 Відповісти
Те ж саме з міжнародним правом.
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16.06.2022 08:51 Відповісти
вот ты жук навозник,еще трешься тут
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16.06.2022 15:32 Відповісти
Хріново, хоча кацапи як свині верещать про смертну кару, але розуміють що їм дупи без наркоза підривають на Заході за таке, тому вони про це верещать щоб поторгуватися. Три британці і два американці, кацапи будуть за них щось виторговувати. Не забуваємо що інститут заручників і викупу взявся у Заліссі (Володимир Суздальска земля) під владою Золотої Орди.
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16.06.2022 00:49 Відповісти
Пишаюся тим хто воює за нас, разом з тим всіх потрібно визволяти як умога щвидше
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16.06.2022 01:11 Відповісти
Героям слава!Дуже прикро це чути.
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16.06.2022 05:19 Відповісти
Невже і цих ляльковий суд лугандонії наважиться засудити до страти? Дуже сумніваються, бо як казав класик у ***** скоріше ботокс потече... 🙂
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16.06.2022 06:34 Відповісти
Приблизительно 60% территории Запорожской области находится под оккупацией. рашисты сейчас набирают добровольцев для борьбы с ЗСУ - уже изъявили желание около 200 "добровольцев" воевать против Украины. И, как же обращаться с ними в случае попадания этих тварей в плен к ЗСУ? Что скажет верх. гл. ком. и сивоха - это же наши люди, понять и простить. Уверен, что именно такие голосовали за опзж, наш край, шария...
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16.06.2022 07:08 Відповісти
Взагалі, поводитись, як з усіма військовополоненими, за одним виключенням - після припинення воєнних дій, звичайні полонені, якщо вони не вчинили воєнних злочинів, відправляються на батьківщину, а ці будуть відбувати термін за державну зраду, як мінімум.
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16.06.2022 10:12 Відповісти
"We were out on a mission and the whole thing went absolutely crazy, with bad intel"

"Мы были на задании и все превратилось в безумие из-за неверных разведданных" Это бывшие американские морпехи. Пишут что их было 10. Неизвестно скольким удалось уйти. Возможно Байден уже участвует в войне с помощью "ихтамнетов". Это неплохая новость для Украины.
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16.06.2022 07:45 Відповісти
Да что за хрень ты несешь ,хитрожопый рашистский паренек?
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16.06.2022 15:35 Відповісти
та цэ **** микрофон проглотит от обсуждения
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16.06.2022 07:53 Відповісти
Склалось таке враження, що ці бійці, які потрапили в полон, тримались якось особняком і про них згадали їхні командири і товариші лише після закінчення бою. То нафіга було взагалі їх пускати на передній край, якщо немає належного злогодження і взаємовиручки? Це буде научкою на майбутнє: треба всіх таких англомовних хлопців вивести в другу чи третю лінію або передислокувати їх в інтербатальйон.
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16.06.2022 08:30 Відповісти
Шановний, *такі враження*свої залиш при собі ,інфи точної не знаєш , аби бла-бла-бла...
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16.06.2022 15:39 Відповісти
"Мы были на задании и все превратилось в безумие из-за неверных разведданных" - ну орбитальной и космической разведки и поддержки с космоса у нас нет.Звиняйте хлопці, така у нас паскудна війна.
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16.06.2022 09:44 Відповісти
 
 