Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у довгостроковій підтримці України, - Джонсон
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Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у підтримці України.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Саміти G7 і НАТО наприкінці цього місяця дадуть змогу продемонструвати єдність Заходу та його рішучість підтримувати Україну у довгостроковій перспективі", - написав Джонсон у твіттері.
Він зазначив, що у телефонній розмові у середу ввечері з українським лідером Володимиром Зеленським підтвердив повну підтримку Великої Британії до перемоги України.
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"все це пусті балачки"
Пусті та туповаті дописи у тебе.
Нагадати, що Штати почали нам безоплатно поставляти зброю ще в другій половині грудня 2021, а Британія в січні 2022, а які країни нам поставили найбільший обсяг зброї та фінансової підтримки?
Здогадуєшся, скільки ВЖЕ поставили зброї США та Британія, а що ніяка нормальна країна не тримає на складах великі запаси, непотрібні їм, ******** зброї (бо це великі фінансові витратия, які лягають мертвим вантажем на будь-яку економіку), а для виготовлення зброї та її трансопртування не літаками (бо не все можна і дорого) потрібний час, а ще час потрібен на навчання, а на освоєння ракетних систем не один тиждень?
З твого дописа виходить, що це США та Британія винні в тому, що "ми втрачаємо сотні найкращих людей" (хоча далеко не кожен день прямо сотні), а не паРашка та )(уйло.
Типова совкова психологіяз частковою підміною понять, причин та наслідків та що нам хтось, щось і весь час винин.
"Захід не хоче поразки кацапні, все інше лицемірство."
Вмикай хоть інколи мізки, навіщо в такому випадку вони витратили ВЖЕ десятки млрд. $?
Так що припиняй своє недолуге скиглення та займись чимось іншим, якщо не можеш нічього адекватного написати.