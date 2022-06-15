УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11515 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
2 688 12
G-7 (706) Велика Британія (3665) НАТО (5130) Джонсон Борис (532)

Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у довгостроковій підтримці України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у підтримці України.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саміти G7 і НАТО наприкінці цього місяця дадуть змогу продемонструвати єдність Заходу та його рішучість підтримувати Україну у довгостроковій перспективі", - написав Джонсон у твіттері.

Він зазначив, що у телефонній розмові у середу ввечері з українським лідером Володимиром Зеленським підтвердив повну підтримку Великої Британії до перемоги України.

Також читайте: Британія розглядає відправку Україні більшої кількості протикорабельних ракет, - Воллес

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Джонсонюк бандерівець.
показати весь коментар
15.06.2022 23:58
+7
Респект Джонсону!
показати весь коментар
16.06.2022 00:08
+5
Дякуємо, пане Джонсон.
показати весь коментар
16.06.2022 00:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джонсонюк бандерівець.
показати весь коментар
15.06.2022 23:58 Відповісти
Респект Джонсону!
показати весь коментар
16.06.2022 00:08 Відповісти
Дякуємо, пане Джонсон.
показати весь коментар
16.06.2022 00:11 Відповісти
Враховуючи кількість, і темпи передавання озброєння, все це пусті балачки, в той час коли кожного дня ми втрачаємо сотні найкращих людей.
показати весь коментар
16.06.2022 00:11 Відповісти
Самі просрали власну обороноздатність,а винен як завжди сусід Джонсон!!!)))
показати весь коментар
16.06.2022 00:18 Відповісти
Ніхто Джонсона не звинувачує, просто вже зрозуміло, що Захід не хоче поразки кацапні, все інше лицемірство.
показати весь коментар
16.06.2022 00:26 Відповісти
Захід великий і різномонітний,тому не варто всіх під один грібенець!! Якби захід не допомогав Україна вже булаби на нулі,тому треба щиро дякувати за безцінну допомогу,яка рятує Україну та українців!!!))
показати весь коментар
16.06.2022 00:34 Відповісти
Andrii Shevchenko

"все це пусті балачки"

Пусті та туповаті дописи у тебе.
Нагадати, що Штати почали нам безоплатно поставляти зброю ще в другій половині грудня 2021, а Британія в січні 2022, а які країни нам поставили найбільший обсяг зброї та фінансової підтримки?
Здогадуєшся, скільки ВЖЕ поставили зброї США та Британія, а що ніяка нормальна країна не тримає на складах великі запаси, непотрібні їм, ******** зброї (бо це великі фінансові витратия, які лягають мертвим вантажем на будь-яку економіку), а для виготовлення зброї та її трансопртування не літаками (бо не все можна і дорого) потрібний час, а ще час потрібен на навчання, а на освоєння ракетних систем не один тиждень?

З твого дописа виходить, що це США та Британія винні в тому, що "ми втрачаємо сотні найкращих людей" (хоча далеко не кожен день прямо сотні), а не паРашка та )(уйло.
Типова совкова психологіяз частковою підміною понять, причин та наслідків та що нам хтось, щось і весь час винин.

"Захід не хоче поразки кацапні, все інше лицемірство."
Вмикай хоть інколи мізки, навіщо в такому випадку вони витратили ВЖЕ десятки млрд. $?

Так що припиняй своє недолуге скиглення та займись чимось іншим, якщо не можеш нічього адекватного написати.
показати весь коментар
16.06.2022 08:10 Відповісти
Респект та щира подяка !! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
показати весь коментар
16.06.2022 00:14 Відповісти
Єдність НАТО тільки в відсутності допомоги нам!
показати весь коментар
16.06.2022 00:21 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2022 00:28 Відповісти
наш чел,и пивасик опять же любит
показати весь коментар
16.06.2022 07:31 Відповісти
 
 