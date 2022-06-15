В ООН вивчають факти примусової депортації українських дітей Донбасу до Росії, - Бачелет

Управління Верховного комісара з прав людини вивчає повідомлення про насильну депортацію дітей з дитячих будинків на окупованих територіях Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ООН.

Таку заяву в середу на засіданні Ради з прав людини в Женеві зробила Верховний комісар з прав людини Мішель Бачелет.

"Ми стурбовані ймовірними планами російської влади дозволити переміщення дітей з України в сім'ї в рф, що, схоже, не передбачають кроки з возз'єднання родин і не враховують інтереси дитини", - сказала вона, зазначивши, що УВКПЛ не має даних про кількість викрадених дітей.

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За даними ЮНІСЕФ, до російського вторгнення 24 лютого загалом у дитячих будинках, інтернатах та інших установах України перебувало понад 91 тисяча дітей.

Відповідно до заяви ЮНІСЕФ, Росія "може змінити чинне законодавство, щоб полегшити прискорене усиновлення" сиріт з України.

На пресконференції в Києві в середу члени комісії Ради з прав людини, що розслідує російські звірства в Україні, заявили, що "на тимчасово окупованих територіях зникла значна кількість дітей, особливо з дитячих установ".

Водночас поки що важко встановити, куди вони були вивезені, зазначила одна з трьох членів комісії Жасмінка Джумхур.

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