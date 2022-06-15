УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11515 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 597 8
депортація (632) діти (4402) Донбас (21733) Бачелет Мішель (13)

В ООН вивчають факти примусової депортації українських дітей Донбасу до Росії, - Бачелет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти,маріуполь

Управління Верховного комісара з прав людини вивчає повідомлення про насильну депортацію дітей з дитячих будинків на окупованих територіях Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ООН.

Таку заяву в середу на засіданні Ради з прав людини в Женеві зробила Верховний комісар з прав людини Мішель Бачелет.

"Ми стурбовані ймовірними планами російської влади дозволити переміщення дітей з України в сім'ї в рф, що, схоже, не передбачають кроки з возз'єднання родин і не враховують інтереси дитини", - сказала вона, зазначивши, що УВКПЛ не має даних про кількість викрадених дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН розслідуватиме справи про вивезення та всиновлення українських дітей в Росії

За даними ЮНІСЕФ, до російського вторгнення 24 лютого загалом у дитячих будинках, інтернатах та інших установах України перебувало понад 91 тисяча дітей.

Відповідно до заяви ЮНІСЕФ, Росія "може змінити чинне законодавство, щоб полегшити прискорене усиновлення" сиріт з України.

На пресконференції в Києві в середу члени комісії Ради з прав людини, що розслідує російські звірства в Україні, заявили, що "на тимчасово окупованих територіях зникла значна кількість дітей, особливо з дитячих установ".

Водночас поки що важко встановити, куди вони були вивезені, зазначила одна з трьох членів комісії Жасмінка Джумхур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Росії в Україні будуть визнані воєнними злочинами, - ООН

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..."Ми стурбовані...
Починаючи з 2014го стурбованість таки посилилась.
показати весь коментар
16.06.2022 00:01 Відповісти
та най хоч щось роблять, аби не мовчали.
показати весь коментар
16.06.2022 02:30 Відповісти
горите вы в аду,****** вонючие,ненавижу ****...Украина истекает кровью,режут по живому -они изучают..ладно русские, с них спрос какой-они орки,но вы то ,господа в костюмах с кембриджским образованием ...куда катится этот ****** мир??!! прошу прощения за свой французский.
показати весь коментар
16.06.2022 00:51 Відповісти
що значить "спрос с них какой, они орки", то що, орком назвався, сказав що я такий як я є і маю всіх в сраці і все, жодного покарання і навіть спитати з них за ті злочини не можна? і пан/пані ще питає. куди цей Світ котиться? Туди, куди його котять.
показати весь коментар
16.06.2022 02:29 Відповісти
ООН може піти за кораблем...курс відомий...
показати весь коментар
16.06.2022 05:16 Відповісти
Дети вырастут, а ООН все будет изучать. Бесполезная для Украины организация в которую мы платим 1,5 ляма.
показати весь коментар
16.06.2022 07:12 Відповісти
Оон самая бесполезная организация.
показати весь коментар
16.06.2022 07:31 Відповісти
та эта оон скок на ся берёт шо сток и не вынесет
показати весь коментар
16.06.2022 07:35 Відповісти
 
 