США з початку війни надали українцям гумдопомоги на $914 мільйонів, - посол Брінк
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З початку повномасштабного вторгнення рф Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 млн доларів на потреби людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх держав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.
"З початку повномасштабного вторгнення росії Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 мільйонів доларів для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх країн. Ми продовжуємо підтримувати владу та народ України", - зазначила вона.
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а як в "велику відбудову", до Перемоги, перестанете закатувать бабло знову? - приблизите Перемогу.
ніколи не думав, що це так складно зрозуміти...