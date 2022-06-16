США з початку війни надали українцям гумдопомоги на $914 мільйонів, - посол Брінк

З початку повномасштабного вторгнення рф Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 млн доларів на потреби людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

"З початку повномасштабного вторгнення росії Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 мільйонів доларів для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх країн. Ми продовжуємо підтримувати владу та народ України", - зазначила вона.

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