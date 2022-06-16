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США з початку війни надали українцям гумдопомоги на $914 мільйонів, - посол Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

баканов,брінк

З початку повномасштабного вторгнення рф Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 млн доларів на потреби людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

"З початку повномасштабного вторгнення росії Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 мільйонів доларів для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх країн. Ми продовжуємо підтримувати владу та народ України", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділяє Україні додаткові 205 млн євро гуманітарної допомоги

Автор: Роман Свиридович
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16.06.2022 00:40 Відповісти
Всі гуртом до перемоги як в «Червона калина»
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16.06.2022 00:52 Відповісти
Не бачив ***** від них, від поляків чехів італійців французів ***** а від них нічог
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16.06.2022 00:55 Відповісти
В Германии официально 800 тыс. украинцев. Каждый в среднем обходится минфину в 1 тыс. евро. Итого: 800 млн. в месяц.
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16.06.2022 01:07 Відповісти
надали і нададуть щє, і по зброї і по гуманітарке.
а як в "велику відбудову", до Перемоги, перестанете закатувать бабло знову? - приблизите Перемогу.
ніколи не думав, що це так складно зрозуміти...
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16.06.2022 01:08 Відповісти
Відсотки сплачуємо кров'ю
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16.06.2022 06:37 Відповісти
 
 