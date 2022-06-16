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Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На ній сторони обговорили необхідність більшого озброєння для боротьби з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері. 

Він підкреслив, що в руках України безпека всього євроатлантичного простору.

"У плані російської агресії проти України повідомлення було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки повинні отримати більше важкої зброї", - заявив міністр.

Нагадаємо, перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Столтенберг заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета НАТО - терміново допомогти Україні, про ПДЧ не йдеться, - Столтенберг

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
броніки вже перевірив, бухгалтер?
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16.06.2022 00:59
+8
от работа, рота витер - рабоче місце убрав.
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16.06.2022 01:00
+7
Добра алегорія.
Але насправді, Карфаген був нормальною державою яка займалась торгівлею. На відміну від тих же Римлян, він не винищував цілі народи, і не руйнував міста і держави
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16.06.2022 01:01
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броніки вже перевірив, бухгалтер?
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16.06.2022 00:59 Відповісти
@три пятнадцать

Вихопили фразу прямо в мене з рота!🤩
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16.06.2022 06:36 Відповісти
Карфаген знищили ,Карл ...
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16.06.2022 01:00 Відповісти
Рамштаин посмотрел, теперь осталось купить костюм с отливом и в Мадрид❗
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16.06.2022 04:51 Відповісти
от работа, рота витер - рабоче місце убрав.
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16.06.2022 01:00 Відповісти
Як же "дістав" цей "торговець язиком"! Замість того, щоб метаться по Україні та налагоджувать виробництво хоча-б одягу для військовослужбовців (про забезпечення зброєю я вже нічого не кажу), ця гнида лише язиком теліпає! "В "Десні" купа жінок сидить без роботи - ще при Кучмі пропонували розвернуть там швейне виробництво для армії Хай знайде виробника, завезуть швейні машини і клепають одяг під охороною військ гарнізону!
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16.06.2022 06:12 Відповісти
Добра алегорія.
Але насправді, Карфаген був нормальною державою яка займалась торгівлею. На відміну від тих же Римлян, він не винищував цілі народи, і не руйнував міста і держави
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16.06.2022 01:01 Відповісти
Да ну? Дітей своїм богам в жертву приносили, винищували те, що бачили. Вторглись до Італії, під Римом стояли, але ті виявились стійкішими та воювали до Перемоги
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16.06.2022 01:16 Відповісти
А це нічого, що всі ті відомості про "принесення в жертву дітей" походять з РИМСЬКИХ джерел? Про Влада Цепеша теж розказували, що він людську кров п"є Але ці казки пішли з уст німецьких купців, яким Цепеш не дозволяв наживаться на своєму народові І про "бандер" жахіття розказували (чекісти) - а насправді набагато більші жахіття самі творили!
Фільм "Ми - из Кронштадта" пам"ятаєш? Коли "білогвардійці" топили в морі "геройских моряков-большевиков"? Я ще пацаном був і все дивувався - звідки у тих місцях кримський "ракушняк"? А вже, будучи дорослим, довідався, що насправді, все навпаки було - коли "білі" були розгромлені і тікали на пароплавах з Криму то частина (в основному офіцери) ще тримали оборону в передгір"ях "Червоні" захопили в заручники їх сім"ї в порту і запропонували офіцерам здаться Ті здалися А їх позв"язували по двоє і перетопили у Євпаторійській бухті
Так що, перед тим, як щось писать - розбирайся, "звідки ноги ростуть" у твоєї інформації!
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16.06.2022 06:25 Відповісти
"був нормальною державою яка займалась торгівлею"
Войны греков с Карфагеном начались в середине VII века до н.э. и продлилось вплоть до Первой Пунической войны. За это время случилось около 20 войн греков с карфагенянами. А потом ещё и с Римом три войны.

не всё так адназначна)))

Тофет (ивр. ‏תופת tōpheth‏‎; греч. Ταφεθ; лат. Topheth) - место на юге Иерусалима, в долине (овраге) сынов Еннома, в Новом Завете: Геенна. Известно из Библии, как место, где впавшие в идолопоклонство жители могли приносить в жертву детей, сжигая их на огне у идолов Молоха и Ваала (2Пар. 33:6; 4Цар. 23:10; Иер. 7:31-32, 19:6-14). В иудейской и христианской теологии Тофет, наряду с Гееной, стал поэтическим символом ада.

У греков карфагенские обычаи вызывали отвращение, и Плутарх сообщает, что древнегреческий тиран Гелон, разгромивший карфагенян в битве при Гимере, специально вписал в мирный договор условие, запрещавшее им впредь приносить своих детей в жертву Кроносу.

Немецкий учёный Я. Зейберт (нем.) на основании свидетельств Валерия Максима и Кассиодора высказывал предположение, что у Гамилькара, отца Ганнибала, был и четвёртый сын, который был принесён в жертву около 240 года до н. э.

Одно из крупнейших жертвоприношений было совершено в 310 до н. э., когда Карфаген был осажден Агафоклом. Свои неудачи пунийцы объясняли отходом от старинного благочестия и тем, что вместо собственных детей уже довольно долгое время богу приносили чужих - купленных и тайно выращенных. Чтобы умилостивить гнев божества в жертву принесли 200 детей из благородных семей, и ещё 300 человек принесли себя в жертву добровольно. Элен Бенишу-Сафар.

"Если собрать вместе все - археологические и литературные свидетельства, а также надписи - они ошеломляют и, по нашему мнению, убеждают: они действительно убивали своих детей и, судя по надписям, приносили их в жертву не только как подношение в ожидании будущего покровительства, но и исполняя ранее данные обещания" - считает Джозефина Куин (Josephine *****) из Университета Оксфорда (Великобритания), которого цитирует Guardian.
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16.06.2022 06:56 Відповісти
То подивіться на карту і скажіть що греки робили в Масалії (марсель) або о.Сіцилія. Греки навіть до Риму встигли поцапатись із галлами у франції і єтруссками- лізли без масла усюди. Тому їх загарбницькі війни з Карфагеном це не дивина.
Про Ганібала в Італії не смішіть- він туди пішов бо Рим вже захоплював усе середземномор'я, треба було знищити голову гадюки.
Жертвоприношення тоді робили всі- галли і германці, римляни, греки, і навіть скіфи. Це все одно що зараз хтось би сказав що українці погана нація і так їм і треба бо все одно вони пиячать, навіть приказок про самогон у них багато...
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16.06.2022 08:11 Відповісти
Трындеть не надо. Карфаген был что-то типа "олигархата" и крайне жестоко эксплуатировал завоеванные земли. Поэтому Карфаген не пользовался поддержков среди покоренных народов от слова "совсем", в отличии от Рима. Рим тоже не мед, но они экспортировали и много хорошего, грамотность например, и самое главное - "образ жизни".
ЗЫ. Сравнение Карфагена с РФ, а Рима с США вполне уместно.
ЗЗЫ. На момент Первой Пунической Войны империи Карфагена и Рима были примерно одинаковы.
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16.06.2022 08:58 Відповісти
Карфаген то ясно, шо там з руснєй?
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16.06.2022 01:06 Відповісти
новина за Карфаген від Міністра оборони.... - от їого і обговорюємо..
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16.06.2022 01:20 Відповісти
*його
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16.06.2022 01:24 Відповісти
що там чути про ***** в FB??? Скоро, чи ні? Чи фейк?
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16.06.2022 01:07 Відповісти
https://mspu.gov.ua/diyalnist/derzhavni-holdingi


Це шедевр!!! В розділі промислова політика цілого міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тільки операції з металобрухтом!!! Рога і копита!!!
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16.06.2022 01:09 Відповісти
Під час війни ця інформація має бути секретною. Напишуть "налагодити роботу на такому-то заводі в Малині", а завтра туди 5 ракет політять, одна з яких і долетить
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16.06.2022 01:18 Відповісти
Україна то готова, а чи готовий Захід пришвидшити перемогу світової демократії, за яку гине зараз народ України.
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16.06.2022 01:14 Відповісти
Не надо умирать за световую демократию. Никто не просит Для начала хотя бы ***** уберите московского агента Ермака из власти.
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16.06.2022 01:53 Відповісти
Знищити цей Ордоген нажаль можливо лише знищівши їх економіку, як радянську свого часу. Бо з серливим недоСципіоном "ми не терористи" Зеленським, будуть скоріше Канни ніж Зама.
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16.06.2022 01:53 Відповісти
уничтожить их экономику не выйдет. как показал пример северной кореи, даже в изоляции можно жить и при этом создавать свое ядерное оружие. а у рашки ресурсов на несколько порядков больше, чем у северной кореи. да и китай с индией их союзники...
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16.06.2022 02:13 Відповісти
Та де б та Північна Корея була б, якщо б не Радянській союз, а потім росія? Невже Ви справді вважаєте, що талановиті північнокорейські вчені самі зробили тяжкі ракети, і ядерну зброю... ще й на Сонце злітали?
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16.06.2022 02:19 Відповісти
Це шо жарт? Як би не кітай, північної Кореї не було б як такової ще з самого початку.

Ядерна зброя 🤣. У них замість військових тягачів ретро трактори на парадах катаються а генерали ордени на штани чіпляють.
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16.06.2022 02:56 Відповісти
Як, коли і чим?
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16.06.2022 05:44 Відповісти
Дайте мне винтовку, один патрон и покажите - где Москва?
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16.06.2022 06:34 Відповісти
Так "будет" или "должен быть " разрушен? И сравнивать Карфаген с Мацквой, а Украину с Римской империей не очень удачно.
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16.06.2022 06:36 Відповісти
Катон хренів.
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16.06.2022 06:53 Відповісти
Дарма він це загнув...
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16.06.2022 06:55 Відповісти
То есть 45 стран уже 2-ой раз (не считая первый, где все же выделено вооружение) дали жалких 18 стволов с довольно слабым ресурсом (очевидно, так как титан очень мягкий материал, дорогой, но зато очень легкий, это десантные гаубицы) и без дальнобойных снарядов и это все? Или 7 систем РСЗО, которые могут уничтожить 5 раз до того, как они доедут на фронт. А за ними будет охота.

Это очевиднейшое предательство. Притом ожидаемое, еще с утра когда пошли новости про поддержку, стало ясно, что будут лгать. Надо не допустить им набирание политического капитала, а прямо заявить в крайне недостаточной поддержке. И отказаться воевать, потому что воюют в первую очередь за них. Это Европу мы защищаем от кацапов. С лопатами за них мы воевать не будем.

Надо прислушаться к их риторике внимательнее. Все они, брызжжа слюной, заявляют о том, что Украина будет воевать достойно и мы ей поможем. Вот на что надо посмотреть. Они все исходят из того, что мы обязательно будем воевать. И поэтому легко нас кидают. А если мы начнем их прямо шантажировать, что не будем воевать за них? А если мы скажем, что предложим Путину объединиться с ним при условии массированного нападения на Берлин и Париж, если прямо в ближайший месяц не будет объявлено о подготовке наших танкистов на абрамсы и наших пилотов на натовские самолеты. То что тогда они будут делать? Бред полный делать такие позорные оптимистичные заявления. 18 гаубиц (минус 10 отнять, так как их обещали раньше) и 0 РСЗО, так как прошлые 4+3 уже обещали сами. Ничего не дали, вообще ноль. На втором раммштайне тоже самое было. И причина, еще раз, заключается в том, что они искренне считают, что мы так и так будем воевать. А вот и нет. Мы можем отозвать все войска из ДНЛР и напасть на Венгрию. Мы может разместить искандеры с ядерной тактической кацапской ракетой или же реанимировать старые (наши же) ракеты очень точные с 3 боеголовками средней дальности, которые при Горбачеве разрезали сотнями штук. Кацапы же получили на хранение боеголовки, вот назад отдадут. И что тогда, как круассаны по утрам кушать, а потом вечерком немецкого пива с голландским сыром кушать будете? Нет оружия - нет защиты от кацапов. Путин с удовольствием разменяет очевидное поражение и политическую смерть на такой коллаборционизм с совместным нападением на всю Европу, включая удары ТЯО по аэродромам и авианосным группам.
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16.06.2022 07:13 Відповісти
Маячня спитого боярою кацапердівського недоноска, висраного мамашкою над сортирною діркою.
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16.06.2022 08:45 Відповісти
Нас, це кого? Офіс ОП із антимайданівців єрмака, татарова,демченка, смірнова, подоляка і абдристовича? Чи їх і в придачу "95 квартал" із "тамбовським вовком", "коляном шніцилем", юзіком, шифірами і їх переляканим водієм і бенею?
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16.06.2022 09:03 Відповісти
 
 