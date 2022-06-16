Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом
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Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На ній сторони обговорили необхідність більшого озброєння для боротьби з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
Він підкреслив, що в руках України безпека всього євроатлантичного простору.
"У плані російської агресії проти України повідомлення було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки повинні отримати більше важкої зброї", - заявив міністр.
Нагадаємо, перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Столтенберг заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.
Будь ласка, зачекайте...
Вихопили фразу прямо в мене з рота!🤩
Але насправді, Карфаген був нормальною державою яка займалась торгівлею. На відміну від тих же Римлян, він не винищував цілі народи, і не руйнував міста і держави
Фільм "Ми - из Кронштадта" пам"ятаєш? Коли "білогвардійці" топили в морі "геройских моряков-большевиков"? Я ще пацаном був і все дивувався - звідки у тих місцях кримський "ракушняк"? А вже, будучи дорослим, довідався, що насправді, все навпаки було - коли "білі" були розгромлені і тікали на пароплавах з Криму то частина (в основному офіцери) ще тримали оборону в передгір"ях "Червоні" захопили в заручники їх сім"ї в порту і запропонували офіцерам здаться Ті здалися А їх позв"язували по двоє і перетопили у Євпаторійській бухті
Так що, перед тим, як щось писать - розбирайся, "звідки ноги ростуть" у твоєї інформації!
Войны греков с Карфагеном начались в середине VII века до н.э. и продлилось вплоть до Первой Пунической войны. За это время случилось около 20 войн греков с карфагенянами. А потом ещё и с Римом три войны.
не всё так адназначна)))
Тофет (ивр. תופת tōpheth; греч. Ταφεθ; лат. Topheth) - место на юге Иерусалима, в долине (овраге) сынов Еннома, в Новом Завете: Геенна. Известно из Библии, как место, где впавшие в идолопоклонство жители могли приносить в жертву детей, сжигая их на огне у идолов Молоха и Ваала (2Пар. 33:6; 4Цар. 23:10; Иер. 7:31-32, 19:6-14). В иудейской и христианской теологии Тофет, наряду с Гееной, стал поэтическим символом ада.
У греков карфагенские обычаи вызывали отвращение, и Плутарх сообщает, что древнегреческий тиран Гелон, разгромивший карфагенян в битве при Гимере, специально вписал в мирный договор условие, запрещавшее им впредь приносить своих детей в жертву Кроносу.
Немецкий учёный Я. Зейберт (нем.) на основании свидетельств Валерия Максима и Кассиодора высказывал предположение, что у Гамилькара, отца Ганнибала, был и четвёртый сын, который был принесён в жертву около 240 года до н. э.
Одно из крупнейших жертвоприношений было совершено в 310 до н. э., когда Карфаген был осажден Агафоклом. Свои неудачи пунийцы объясняли отходом от старинного благочестия и тем, что вместо собственных детей уже довольно долгое время богу приносили чужих - купленных и тайно выращенных. Чтобы умилостивить гнев божества в жертву принесли 200 детей из благородных семей, и ещё 300 человек принесли себя в жертву добровольно. Элен Бенишу-Сафар.
"Если собрать вместе все - археологические и литературные свидетельства, а также надписи - они ошеломляют и, по нашему мнению, убеждают: они действительно убивали своих детей и, судя по надписям, приносили их в жертву не только как подношение в ожидании будущего покровительства, но и исполняя ранее данные обещания" - считает Джозефина Куин (Josephine *****) из Университета Оксфорда (Великобритания), которого цитирует Guardian.
Про Ганібала в Італії не смішіть- він туди пішов бо Рим вже захоплював усе середземномор'я, треба було знищити голову гадюки.
Жертвоприношення тоді робили всі- галли і германці, римляни, греки, і навіть скіфи. Це все одно що зараз хтось би сказав що українці погана нація і так їм і треба бо все одно вони пиячать, навіть приказок про самогон у них багато...
ЗЫ. Сравнение Карфагена с РФ, а Рима с США вполне уместно.
ЗЗЫ. На момент Первой Пунической Войны империи Карфагена и Рима были примерно одинаковы.
Це шедевр!!! В розділі промислова політика цілого міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тільки операції з металобрухтом!!! Рога і копита!!!
Ядерна зброя 🤣. У них замість військових тягачів ретро трактори на парадах катаються а генерали ордени на штани чіпляють.
Это очевиднейшое предательство. Притом ожидаемое, еще с утра когда пошли новости про поддержку, стало ясно, что будут лгать. Надо не допустить им набирание политического капитала, а прямо заявить в крайне недостаточной поддержке. И отказаться воевать, потому что воюют в первую очередь за них. Это Европу мы защищаем от кацапов. С лопатами за них мы воевать не будем.
Надо прислушаться к их риторике внимательнее. Все они, брызжжа слюной, заявляют о том, что Украина будет воевать достойно и мы ей поможем. Вот на что надо посмотреть. Они все исходят из того, что мы обязательно будем воевать. И поэтому легко нас кидают. А если мы начнем их прямо шантажировать, что не будем воевать за них? А если мы скажем, что предложим Путину объединиться с ним при условии массированного нападения на Берлин и Париж, если прямо в ближайший месяц не будет объявлено о подготовке наших танкистов на абрамсы и наших пилотов на натовские самолеты. То что тогда они будут делать? Бред полный делать такие позорные оптимистичные заявления. 18 гаубиц (минус 10 отнять, так как их обещали раньше) и 0 РСЗО, так как прошлые 4+3 уже обещали сами. Ничего не дали, вообще ноль. На втором раммштайне тоже самое было. И причина, еще раз, заключается в том, что они искренне считают, что мы так и так будем воевать. А вот и нет. Мы можем отозвать все войска из ДНЛР и напасть на Венгрию. Мы может разместить искандеры с ядерной тактической кацапской ракетой или же реанимировать старые (наши же) ракеты очень точные с 3 боеголовками средней дальности, которые при Горбачеве разрезали сотнями штук. Кацапы же получили на хранение боеголовки, вот назад отдадут. И что тогда, как круассаны по утрам кушать, а потом вечерком немецкого пива с голландским сыром кушать будете? Нет оружия - нет защиты от кацапов. Путин с удовольствием разменяет очевидное поражение и политическую смерть на такой коллаборционизм с совместным нападением на всю Европу, включая удары ТЯО по аэродромам и авианосным группам.