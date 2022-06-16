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У експрем'єра Криму під час обшуку вилучили археологічних скарбів більше, ніж є в Національному музеї, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

сбу,контрабанда,археология,черная,антиквариат

У колишнього нардепа та прем'єр-міністра Криму Валерія Горбатова вилучено скарбів, які перевищують колекцію Національного музею історії України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Історична правда.

В одному з офісів у центрі Києва правоохоронні органи виявили велику колекцію нелегально добутих археологічних пам'яток та інших цінностей. Обшук триває уже понад добу.

Наразі відомо про 240 акінаків - скіфських мечів, візантійські мечі, яких взагалі нема в українських музеях. Для порівняння - у Національному музеї історії України зберігається лише близько 100 таких предметів. В окремій кімнаті - монети античного періоду.

Найімовірніше, що акінаки та інші артефакти знайдені "чорними копачами" у Криму. Зберігались вони у поганих умовах, а тому потребують детального опису, реставрації та переміщення в нормальні умови зберігання.

Власником колекції є Валерій Горбатов, голова Ради міністрів Автономної республіки Крим у 2001-2002 рр., народний депутат в 1994—2006 рр., член Селянської партії, Народно-демократичної партії, "Трудової України", "Відродження регіонів", "Єдиної України", СДПУ(О), СПУ, "Нашої України" та Партії захисників Вітчизни.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+48
Самое интересное обнаружится при обысках у Кучмы
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16.06.2022 01:26
+44
Товаристчшщ, по ходу, ещё и партбилеты коллекционировал.
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16.06.2022 01:27
+28
а в оповських?
Mожна буде виплатити всі борги країни за останні 3 роки і жодна зелена тварь з них не схудне...
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16.06.2022 01:30
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Самое интересное обнаружится при обысках у Кучмы
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16.06.2022 01:26 Відповісти
а в оповських?
Mожна буде виплатити всі борги країни за останні 3 роки і жодна зелена тварь з них не схудне...
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16.06.2022 01:30 Відповісти
а передав би експрем.єр ці мечі/монети в музей і було б так, як зараз на сході/півдні країни: вже 30 музеїв знищено і вивезено на росію. як каже укрмінкульт...
так що. подякуємо таким експрем,єрам. що вберегли і вивезли до києва ці вироби/прикраси...а передадуть до музеїв і все покрадуть та підмянять копіями
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16.06.2022 05:29 Відповісти
Так і корупціонери кажуть, що як би ми не вкрали то інші отримали, аивонт накопичують народні багатства, іноді гвалтують людей чи знущаються з вагітних жінок, а судді їх такі як Логвіна захишає
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16.06.2022 06:59 Відповісти
Кучма и... Ющенко. При чем, Кучма "просто" посещал винсовхоз "Ольвия" в с. Парутино, которое случайно стоит на руинах той самой Ольвии. А Ющенко, чьи руки "Ничого не кралы" пару сезонов с помощью нанятых водолазов, грабил затопленную часть Ольвии. Но об этом знали только местные и тогдашнее СБУ, которое этот дайвинг крышевало
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16.06.2022 06:20 Відповісти
"Но об этом знали только местные и тогдашнее СБУ" - И тебе по секрету сказали?

Корисні ідіоти хуже орков
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16.06.2022 11:30 Відповісти
І ющенка
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16.06.2022 07:02 Відповісти
Это точно. Особенно, если потрясти хорошенько его замок в Бален-Бадене, который он прикупил за сэкономленные на обедах в буфете денежки.
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16.06.2022 10:28 Відповісти
Товаристчшщ, по ходу, ещё и партбилеты коллекционировал.
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16.06.2022 01:27 Відповісти
Да. Сейчас бы был зелёным.
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16.06.2022 01:29 Відповісти
член
Селянської партії,
Народно-демократичної партії,
"Трудової України",
"Відродження регіонів",
"Єдиної України",
СДПУ(О),
СПУ,
"Нашої України" та
Партії захисників Вітчизни.
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16.06.2022 01:58 Відповісти
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16.06.2022 02:17 Відповісти
'это он не мог определиться
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16.06.2022 04:53 Відповісти
парень нарасхват
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16.06.2022 07:08 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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16.06.2022 07:29 Відповісти
Активно попрацював на "окружні"....
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16.06.2022 07:35 Відповісти
..так це вже многочлен
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16.06.2022 08:42 Відповісти
Чувак з мораллю бродячого кота - де ситніша і халявніша хавка там і "родіна".
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17.06.2022 08:25 Відповісти
У всіх їх одна партія - "Партія колекціонерів грошових знаків"!
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16.06.2022 04:58 Відповісти
людина ******* артіфакти чисто з любові до іскусства - особливо до модерністів 20го сторіччя...
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16.06.2022 01:40 Відповісти
Юща треба було ще перевірити на предмет незаконного володіння предметами Трипільскої культури.
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16.06.2022 01:41 Відповісти
Не тільки трипільської,то знатне падло,там на декілька музеїв вистачить.
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16.06.2022 01:45 Відповісти
не гоніть на нього
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16.06.2022 04:55 Відповісти
Поцілуй його у сраку,цей покидьок привів до влади януковича,своєю бездіяльністю,нахуй іди
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16.06.2022 10:59 Відповісти
Ну вот шо вы гоните на чела? Он, может быть, провидец- знал что Крым окупируют орки, поэтому собрал коллекцию и вывез её на материк. Просто еще не успел сдать куда следует))))
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16.06.2022 01:54 Відповісти
Ну якщо так, то це заслуговує на скорочення терміну позбавлення волі.
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16.06.2022 03:48 Відповісти
От талановита скотиняка!
І накрасти встиг, і побувати в дев'яти партіях!
Зразу видно принципового політика і крєпкого хозяйствєнніка.
А мечі збирав, щоб боронитися від орків.
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16.06.2022 01:58 Відповісти
Политики 90х все бегали по партиям , а вот после 2004 появились «одомашненные политики» только одной партией. А после 2014 появились вообще партии только на одну Раду 🤣( самопомич)
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16.06.2022 02:22 Відповісти
Не смешно..... Лично я уважаю Самопомощь за принципиальность и правду..... По крайней мере она хоть что то пыталась делать.... А не сразу легла под олигархов как др партии.
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16.06.2022 04:32 Відповісти
"партии только на одну Раду"
Бо лох звичайний дивиться лише на обгортку, геть не розтямлюючи суть змісту. В Україні, як і в росії, більшість завжди нехтує гідними та порядними особистостями, весь час обираючи собі найогидніше та найпотворніше з усіх можливих варіантів.
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16.06.2022 06:41 Відповісти
Дебіли, завжди сильну руку або крепких господарників шукають, а отримують член в попу
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16.06.2022 11:38 Відповісти
а в кишені затерта за 8 років "чистуха"...
"іду сдати в сбу кацапнею недоспізджне і доспізджнеє мною."
підпис - Валерій Горбатов.
дата - рік 2014.
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16.06.2022 02:43 Відповісти
Спасибо бро, что вывез это всё из Крыма. Потому что у обычных музейщиков мозгов не хватает спасать экспонаты от войны
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16.06.2022 03:19 Відповісти
В теперь добро пожаловать на нары за мародерство. А "обычные музейщики" присядут рядом за коллаборационизм.
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16.06.2022 03:23 Відповісти
Обычным музейщикам государство платит меньше, чем дворникам
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16.06.2022 11:20 Відповісти
"Захисник вітчизни". Тьфу,*****.
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16.06.2022 03:19 Відповісти
Что охраняешь то имеешь.
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16.06.2022 04:33 Відповісти
Мы из глины, - сказали мне губы кувшина, -
Но в нас билась кровь цветом ярче рубина…
Твой черед впереди. Участь смертных едина.
Все, что живо сейчас - завтра: пепел и глина.

(с) Омар Хайям
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16.06.2022 05:08 Відповісти
... треба на громадьских роботах зробити його горбатим,бо горбатов дуже по кацапські.
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16.06.2022 05:11 Відповісти
Я так розумію - "піар- наше все!" У зелених хлопців "небезпечно задиміло під сракою", тому дали команду - "найти ненужного расхитителя народного достояния", щоб кинуть на жертвений олтар і показать бидлу, які вони "правильні"! Бо щось мені не віриться, що два десятка років СБУ і поліція не знали про ці "оборудки" Таке часто практикують у поліції - коли показники падають за звітний період (особливо у відділі боротьби з наркотою), начальник дає команду і опери в онлайн-режимі "беруть"за сраку" якогось дилера чи наркопритон Беруть в першу чергу того, хто вчасно "не вніс плату за дозвіл", чи дурить з обсягами продаж, чи іншим чином "бикує" І "показники" підняті і решта торгашів "знатимуть рамки"
Тут - те саме : з старого дурня користі ніякої - от і "кинули під танки"!
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16.06.2022 05:12 Відповісти
колись в часи Кучми якійсь Мартинов подарував державі колекцію таких же артифактів (скіфське золото) Говорив, що це за дорученням Кучми. Скорш за все цей чел однієї кампашки збирачів артефактів. Хтось молодий в часи кучми СБУшник подорослішав покрився зеленом мохом і вирішиі підзаробити. Вилучать колекцію, половину продадуть, якщо Горбатов має бабки то і йому, і крохи перейдуть до музею. Памятаєте істолрію, коли в Умані СБУшник взяв з м узею картини для експозициї в приміщенні СБУ, висіли на стінах стільки часу, поки місцевий "Тіціан" автофарбами не намалював копії які хотіли впаяти в музей, але їх не прийняли бо сильно "пахли" ацетоном.
А про колекцію Горбатова через рік забудуть, винесуть,віддадуть,продадуть......

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16.06.2022 06:25 Відповісти
На знімку комплекс прикрас Київської Русі.
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16.06.2022 06:48 Відповісти
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16.06.2022 06:56 Відповісти
Я всегда говорил что нечего бочку катить на любителей поиска с металлоискателями,все крупные кражи идут через запасники музеев.
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16.06.2022 07:00 Відповісти
попандопало
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16.06.2022 07:17 Відповісти
Від бабки у спадок дісталось.
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16.06.2022 09:09 Відповісти
Интересно на каких правовых основаниях при наших дебилоидных кодексах обратят сокровища в доход государства ?
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16.06.2022 11:08 Відповісти
 
 