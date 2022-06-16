У експрем'єра Криму під час обшуку вилучили археологічних скарбів більше, ніж є в Національному музеї, - ЗМІ
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У колишнього нардепа та прем'єр-міністра Криму Валерія Горбатова вилучено скарбів, які перевищують колекцію Національного музею історії України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Історична правда.
В одному з офісів у центрі Києва правоохоронні органи виявили велику колекцію нелегально добутих археологічних пам'яток та інших цінностей. Обшук триває уже понад добу.
Наразі відомо про 240 акінаків - скіфських мечів, візантійські мечі, яких взагалі нема в українських музеях. Для порівняння - у Національному музеї історії України зберігається лише близько 100 таких предметів. В окремій кімнаті - монети античного періоду.
Найімовірніше, що акінаки та інші артефакти знайдені "чорними копачами" у Криму. Зберігались вони у поганих умовах, а тому потребують детального опису, реставрації та переміщення в нормальні умови зберігання.
Власником колекції є Валерій Горбатов, голова Ради міністрів Автономної республіки Крим у 2001-2002 рр., народний депутат в 1994—2006 рр., член Селянської партії, Народно-демократичної партії, "Трудової України", "Відродження регіонів", "Єдиної України", СДПУ(О), СПУ, "Нашої України" та Партії захисників Вітчизни.
Будь ласка, зачекайте...
Mожна буде виплатити всі борги країни за останні 3 роки і жодна зелена тварь з них не схудне...
так що. подякуємо таким експрем,єрам. що вберегли і вивезли до києва ці вироби/прикраси...а передадуть до музеїв і все покрадуть та підмянять копіями
Корисні ідіоти хуже орков
Селянської партії,
Народно-демократичної партії,
"Трудової України",
"Відродження регіонів",
"Єдиної України",
СДПУ(О),
СПУ,
"Нашої України" та
Партії захисників Вітчизни.
І накрасти встиг, і побувати в дев'яти партіях!
Зразу видно принципового політика і крєпкого хозяйствєнніка.
А мечі збирав, щоб боронитися від орків.
Бо лох звичайний дивиться лише на обгортку, геть не розтямлюючи суть змісту. В Україні, як і в росії, більшість завжди нехтує гідними та порядними особистостями, весь час обираючи собі найогидніше та найпотворніше з усіх можливих варіантів.
"іду сдати в сбу кацапнею недоспізджне і доспізджнеє мною."
підпис - Валерій Горбатов.
дата - рік 2014.
Но в нас билась кровь цветом ярче рубина…
Твой черед впереди. Участь смертных едина.
Все, что живо сейчас - завтра: пепел и глина.
(с) Омар Хайям
Тут - те саме : з старого дурня користі ніякої - от і "кинули під танки"!
А про колекцію Горбатова через рік забудуть, винесуть,віддадуть,продадуть......