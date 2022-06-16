У експрем'єра Криму під час обшуку вилучили археологічних скарбів більше, ніж є в Національному музеї, - ЗМІ

У колишнього нардепа та прем'єр-міністра Криму Валерія Горбатова вилучено скарбів, які перевищують колекцію Національного музею історії України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Історична правда.

В одному з офісів у центрі Києва правоохоронні органи виявили велику колекцію нелегально добутих археологічних пам'яток та інших цінностей. Обшук триває уже понад добу.

Наразі відомо про 240 акінаків - скіфських мечів, візантійські мечі, яких взагалі нема в українських музеях. Для порівняння - у Національному музеї історії України зберігається лише близько 100 таких предметів. В окремій кімнаті - монети античного періоду.

Найімовірніше, що акінаки та інші артефакти знайдені "чорними копачами" у Криму. Зберігались вони у поганих умовах, а тому потребують детального опису, реставрації та переміщення в нормальні умови зберігання.

Власником колекції є Валерій Горбатов, голова Ради міністрів Автономної республіки Крим у 2001-2002 рр., народний депутат в 1994—2006 рр., член Селянської партії, Народно-демократичної партії, "Трудової України", "Відродження регіонів", "Єдиної України", СДПУ(О), СПУ, "Нашої України" та Партії захисників Вітчизни.

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