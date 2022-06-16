Грузія, Молдова та Еквадор приєдналися до зустрічі оборонних донорів України у "форматі Рамштайн"
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Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони і голів штабів з понад 45 країн, а також представників НАТО і ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - зазначив Остін.
З початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні.
"Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і це відображає глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Молдова - несподіванно, але приємно.
Еквадор? - це загадка для всіх, але на всяк випадок таки дякую,
но тока не кокс в опу! - вони там і так ******* наглухо...
вони хочь знають - на цю мінуту, сімья не під кацапським обстрілом.
І за це вдячна
не "всі", а ви бубувибрали зі всіма витекшими... - де нема зброї,
а є асфальт і вселеньский вій - "Дайте! (бо ми ******** замовчується)".
як би мова не йшла за Україну? - я б таки, **** дав і разів багато....
зараз бьють Тараса - і якщо зараз Зураб і Мирча не допоможуть Тарасу?
завтра будуть бити Зураба і Мирчу, за ними і Ганса, а Тарас вже не допоможе...
У самих США лише на зберіганні 350 гаубиць M198, 500 САУ М109, 3700 танків Abrams M1A1/M1A2. І яка справа фермеру з Айви до всього цього теж не зрозуміло.
"У самих США лише на зберіганні 350 гаубиць M198, 500 САУ М109, 3700 танків Abrams M1A1/M1A2. "
але перестаньте вимагати шо би Амеріка встряла в пряму конфронтацію з кацапнею...
от тоді вже ******* буде всім - кінобородька поменьше...
А что до Молдовы - то тут либо Майя просит о военной операции ООН по освобождению страны от бандформирований шерифа. И если НАТО испугается, то Украина ей поможет, но только после ряда процедур в ООН, которые обязательны. Тогда она за нас. Либо Майя боится и тогда подождет. Но Молдова конечно наш друг и Майя тоже, в отличие от Грузии и их премьер-министра (не президента).
Грузія краще б Росії не допомагала рятувати бізнес від санкцій.