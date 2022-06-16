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Грузія (1419) Молдова (1294) Еквадор (12) Остін Ллойд (367)

Грузія, Молдова та Еквадор приєдналися до зустрічі оборонних донорів України у "форматі Рамштайн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міллі,остін

Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", яка присвячена наданню військової допомоги Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони і голів штабів з понад 45 країн, а також представників НАТО і ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - зазначив Остін.

З початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні.

"Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і це відображає глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна переживає вирішальний момент на полі бою, - Остін

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
А как по мне все наоборот. Власти Грузии явно прорашисткие.
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16.06.2022 06:26
+8
Невже незрозуміло? Це є світова підтримка України. Чим більше країн приєднається тим краще.
І за це вдячна
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16.06.2022 05:18
+6
Не хочу нікого ображати, но що може дати Молдова? З її оборонним бюджетом в 40 млн долларів і якій самій потрібна велика допомога по армії.
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16.06.2022 02:17
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Розумію чому Грузія.
Молдова - несподіванно, але приємно.
Еквадор? - це загадка для всіх, але на всяк випадок таки дякую,
но тока не кокс в опу! - вони там і так ******* наглухо...
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16.06.2022 02:09 Відповісти
а я от не розумію - їх влада доволі прокремлівсько виглядає в цій війні - взяті т ж питання санкцій
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16.06.2022 02:55 Відповісти
просто Эквадор тоже хочет под эту лавочку получить кандидата в члены ЕС.
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16.06.2022 03:08 Відповісти
Эквадор очень близок к штатам, практически их сателлит в Южной Америке, там даже доллар США нац. валюта. Их просто попросили присоединится за компанию
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16.06.2022 08:25 Відповісти
Если бы китай и Индия подключились было бы существенное укрепление антипутинской коалиции☝ Возможно на следующем рамштайне через месяц мы увидим и такое чудо❗👍 Времена сейчас такие, что и такое возможно☝
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16.06.2022 06:15 Відповісти
А как по мне все наоборот. Власти Грузии явно прорашисткие.
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16.06.2022 06:26 Відповісти
Молдова б зпочатку б розібралась зі своїми окупованими территоріями
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16.06.2022 02:17 Відповісти
а на этих территориях есть крупный склад БК , которого нам сейчас не хватает
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16.06.2022 04:55 Відповісти
Там, на ст. Колбасной, такое старье, шо капец, ему больше 40 лет.
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16.06.2022 07:23 Відповісти
Не хочу нікого ображати, но що може дати Молдова? З її оборонним бюджетом в 40 млн долларів і якій самій потрібна велика допомога по армії.
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16.06.2022 02:17 Відповісти
вона вже дає - приймає жінок і діточок тих чоловиків, хто бьється на сході...
вони хочь знають - на цю мінуту, сімья не під кацапським обстрілом.
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16.06.2022 02:23 Відповісти
там не міністри соцполітики, економіки тощо. Зібрались міністри ОБОРОНИ, вони не займаються гуманітарними питаннями.
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16.06.2022 02:38 Відповісти
А где заканчивается гуманитарка и начинается оборонка?
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16.06.2022 06:28 Відповісти
Невже незрозуміло? Це є світова підтримка України. Чим більше країн приєднається тим краще.
І за це вдячна
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16.06.2022 05:18 Відповісти
Якби не ті чоловіки,що бьються на сході молдови б уже не було,сміття ваша молдова.
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16.06.2022 07:18 Відповісти
Хай склад в колбасній віддасть, а ми його вивеземо, а якщо кацапи в приднестров'ї будуть чинити опір, то по зубам їм дамо.
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16.06.2022 03:40 Відповісти
Румунія - дуже цікава і різнопланова країна. Чорне море На кордоні з Молдовою немає черги
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16.06.2022 04:01 Відповісти
америкоси відновили в Болгарії,Румунії 152 **********, то можна через Молдову возити, але не факт що піцурка погодиться. Ну а грузини захвилювались, їх шанси до ЕС практично нульові, грузини президента не випускають з візитами, якщо це країна з антипутінскіми настроями.
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16.06.2022 06:31 Відповісти
Молдова отказала предоставить территорию
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16.06.2022 10:59 Відповісти
Боевые бананы Эквадора - это вещь.
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16.06.2022 02:24 Відповісти
Это смотря чем их занюхивать...
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16.06.2022 06:54 Відповісти
Цирк це й ваш рамштайн.
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16.06.2022 02:38 Відповісти
Дрюля, ты сегодня не заработал у своего куратора на Лахта 2 фанфурик боярки и Пригожин за это выставит твой тухес в свободный доступ на ленинградке. Запасайся вазелином, петушок.
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16.06.2022 07:28 Відповісти
Ти ще шо за опудало?
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16.06.2022 07:40 Відповісти
Цирк у вашому кремлі.
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16.06.2022 07:39 Відповісти
Новые страны как бы указывают на бессмысленность сего собрания...
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16.06.2022 02:53 Відповісти
перестаємо може гавкати на всіх?
не "всі", а ви бубувибрали зі всіма витекшими... - де нема зброї,
а є асфальт і вселеньский вій - "Дайте! (бо ми ******** замовчується)".
як би мова не йшла за Україну? - я б таки, **** дав і разів багато....
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16.06.2022 02:53 Відповісти
Так тут останній час пригоженців в вишиванках набігло, ще й Зеленського підтримують, бо така влада Путіна влаштовує
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16.06.2022 06:10 Відповісти
Зброю дають не зеленському та його виборцям а тим хто зі зброєю в руках зараз боронить не лише Україну але й кожен дюйм территорії НАТО і тисячі жертв на фронті та окупованих територіях на совісті тих хто обіцяв перевернути небо і землю заради перемоги України а зараз повторює мантри про те що вони не хочуть повалення режиму путена.
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16.06.2022 07:31 Відповісти
А в НАТО не в курсi, що в Грузiï марiонетковий уряд росiйського олiгарха Iванiшвiлi?
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16.06.2022 02:55 Відповісти
неочікувано від вас...
зараз бьють Тараса - і якщо зараз Зураб і Мирча не допоможуть Тарасу?
завтра будуть бити Зураба і Мирчу, за ними і Ганса, а Тарас вже не допоможе...
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16.06.2022 03:10 Відповісти
Фарс, США можуть самі все дати. Що вони мутять не зрозуміло. Якщо вже когось звати то це Південну Корею та Японію. А Молдова це взагалі смішно.
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16.06.2022 03:06 Відповісти
А хтось просить штати воювати з кацапами? Просять зброю, якої в штатах дофіга і трошки, і яку штати сцяться давати, в тій кількості, яка нам потрібна. Такі справи. Хоча нічого іншого від обамівської адміністрації очікувати й не варто було. Достатньо згадати 2009 та 2014 роки.
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16.06.2022 03:28 Відповісти
Дон Кіхот відчайдушно б'ється з вітряками. Хто де писав що США повинні втручатися безпосередньо у війну, не зрозуміло.

У самих США лише на зберіганні 350 гаубиць M198, 500 САУ М109, 3700 танків Abrams M1A1/M1A2. І яка справа фермеру з Айви до всього цього теж не зрозуміло.
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16.06.2022 04:01 Відповісти
ми з тамаром ходим паром
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16.06.2022 04:25 Відповісти
Лена знає я ніхто шо де у США
"У самих США лише на зберіганні 350 гаубиць M198, 500 САУ М109, 3700 танків Abrams M1A1/M1A2. "
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16.06.2022 04:55 Відповісти
Дрюля, как там твой тухес после ленинградки? Ты своими высерами у Пригожина только на боярку и заработаешь. Иди на свое старое место, на ленинградку, там больше насосешь. Главное, вазелином запасись, а то порвут опять тебе тухес.
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16.06.2022 07:33 Відповісти
Так багато "кого не було на їх кордонах", але ніщо їм не мішало влізати в війни за тисячі кілометрів від Айови. А, "національна безпека і стратегічні інтереси"... Значить Україна не підпадає під ці категорії. А Сербія свого часу "підпадала"... і Афганістан "підпадав"...і Іран... Так то "велика політика чи просто сцикунство перед карликом з ядерною "дубинкою? Скоріше друге...
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16.06.2022 05:12 Відповісти
зрозуміте мене правильно, США вже в цієїй війні по самісіньки чімідори і будуть там до кінця...
але перестаньте вимагати шо би Амеріка встряла в пряму конфронтацію з кацапнею...
от тоді вже ******* буде всім - кінобородька поменьше...
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16.06.2022 03:32 Відповісти
Шпионы кремля?
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16.06.2022 04:34 Відповісти
Эквадор еще тот экспортер
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16.06.2022 06:27 Відповісти
Бананами поможет, если что.
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16.06.2022 08:14 Відповісти
И не только
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16.06.2022 08:33 Відповісти
В полк тех кто хочет обменять свой советский металлолом на новую технику прибыло
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16.06.2022 06:42 Відповісти
дивно бачити грузин і молдаван там....
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16.06.2022 06:53 Відповісти
А Еквадор не дивно?
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16.06.2022 07:04 Відповісти
через грузин кацапи будуть знати все про що говорилось в рамштайні
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16.06.2022 08:22 Відповісти
Типа мы не знаем? В том то и проблема что там только говорят.
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16.06.2022 11:33 Відповісти
А молдаване что тут забыли? Они какое то время назад пытались продать свои 6 неисправных миг29 но их никто не купил, с началом войны мы предложили продать их нам, но они отказали. Но вобщем то приняли наших беженцев и за это им спасибо.
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16.06.2022 06:58 Відповісти
Санду с началом войны наложила полные труселя. А вот Грузия удивила, я не ожидал, что их хозяин Иванишвили окажется такой ********** подстилкой. А теперь, когда они увидели, что ВСУ бъют кацапов и у нас такая огромная поддержка, и сами сами пристроились. В общем трусливые шакалы. Санду кое-как, с трудом, можна еще поверить, я категорически не верю грузинам (я имею ввиду только их руководство, а не народ ).
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16.06.2022 07:41 Відповісти
За то что приняли наших беженцев им деньги дал евросоюз
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16.06.2022 10:57 Відповісти
Грузия - это даже хуже Венгрии. Вы что, сдурели? Это же ПРЯМОЙ ШПИОН КАЦАПОВ, наш враг. Они Миху в тюрьме держат. Там премьер-министр хуже Орбана. И на Грузию нет влияния такого, как это можем сделать мы, просто перерубив им за счет геопозиции их страны на карте мира. КАТЕГОРИЧЕСКИ полное прекращение сотрудничества с Грузией, пока Саакашвили не освободят и не сделают премьер-министром. Другое просто исключено.

А что до Молдовы - то тут либо Майя просит о военной операции ООН по освобождению страны от бандформирований шерифа. И если НАТО испугается, то Украина ей поможет, но только после ряда процедур в ООН, которые обязательны. Тогда она за нас. Либо Майя боится и тогда подождет. Но Молдова конечно наш друг и Майя тоже, в отличие от Грузии и их премьер-министра (не президента).
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16.06.2022 07:44 Відповісти
Такое ощущение , чем больше коалиция , тем меньше реальная помощь .
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16.06.2022 08:09 Відповісти
ні, це формується антикасапська, антифашиська, антирашиська коаліція в ході третьої світової. Зрозуміло, що в Молдови і Грузії свої інтереси - по територіальним проблемам. Якщо розпочнеться звільнення Донбасу і Криму від окупанта - обов'язково постане питання Осетії, Абхазії і Придністров'я.
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16.06.2022 08:20 Відповісти
Главное с Колумбии помощь не принимайте
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16.06.2022 08:18 Відповісти
Грузія та Молдова імітують діяльність, щоб причепитися до України у членстаі в ЄС.

Грузія краще б Росії не допомагала рятувати бізнес від санкцій.
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16.06.2022 08:22 Відповісти
Грузия засланый казачек.😁кацапами.
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16.06.2022 09:30 Відповісти
Грузия собиралась поставлять, а может и поставляет через свою территорию контрабанду комплектующих для изготовления ракет. А Молдова не дала свою территорию для транзита оружия для Украины
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16.06.2022 10:55 Відповісти
В общем понятно, весь этот распиренный Рамштайн, превращаешься в очередной клуб озабоченных. Лучше бы там был десяток стран но с толковой системной помощью. Очередная говорильня( Все на что сподобился западный мир.
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16.06.2022 11:32 Відповісти
 
 