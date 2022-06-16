Український опір на окупованих територіях зриває плани РФ, - американський Інститут дослідження війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аналітики припускають, що проукраїнські дії на тимчасово окупованих територіях стають на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут дослідження війни (ISW).
Згідно із зібраними даними, Інститут припускає, що проукраїнські дії, ймовірно, "продовжуватимуть зривати зусилля Росії щодо консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями та планів анексії".
Президент США Джо Байден пообіцяв надати військову допомогу на суму 1 мільярд доларів, зокреммв озброєння берегової оборони, передові ракетні системи, артилерію та боєприпаси для підтримки українських операцій.
Члени НАТО оголосили, що додатково продовжуватимуть надавати Україні важке озброєння та системи великої дальності.
На думку експертів ISW, "цей раунд військової допомоги буде неоціненним для підтримки українських операцій проти російських військ на сході України, хоча Україна потребуватиме подальшої постійної підтримки".
Водночас аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки "під фальшивим прапором" навколо Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.
Ці потенційні атаки під чужим прапором можуть бути відповіддю на заяви західних чиновників 15 червня про збільшення військової допомоги Україні.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Російські війська розпочали наземний штурм Сєверодонецька та населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не взяли повний контроль над містом.
- Загарбники ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв’язку до Лисичанська.
- Окупанти продовжили просування трасою Е40 до Слов’янська та на південний схід від Ізюма.
- Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.
- Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення російської присутності в Чорному морі.
- Кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексію на окупованих територіях.
Крім того, за повідомленням ISW, російські війська, ймовірно, намагаються посилити свою присутність у північно-західній частині Чорного моря. Супутникові знімки від 14 червня показують збільшення укріплень і військового обладнання на острові Зміїний.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас нужно уже отправлять людей на обучение. Чёткий сигнал дать, что Украина будет иметь мощные ВВС и бронетанковые войска, что с ней стоит считаться, иначе можно потерять свой дворец под Сочи и Чечню за компанию.
Ничего иного в принципе не поможет выиграть войну. Если в самое ближайшее время не будет чётко организовано обучение наших будущих вояк, то стоит перейти в иной режим ведения войны, понимая, что нас просто предали и американцы просто развлекаются, подбадривают (вот этими заявления в том числе). И надо принять меры. Пока что факты против них: США закупают российскую нефть, Германия открытый спонсор противника (как бы казус белли между прочим по международным законам, так много денег отдавать это прямое участие в войне на стороне России).
Срочно нужны видео с тренировок, где сотни наших танкистов хорошо стреляют из Абрамсов. Это нулевой риск для США и прочих трусов из Европы. Ничего не надо даже поставлять, просто дайте подготовленную танковую армию, которой можно в любой момент прислать 6 груженных кораблей с танками и они за 2 суток уже на фронте будут. Сейчас это невозможно, так как нет операторов танков. И они манипулируют этим фактом, отказывая в поставках. Ну так отправьте на обучение, деньги на это есть даже у нас.
Може, для стандартної підготовки американського пілота з нуля й треба рік.
Але для нас, в умовах війни, треба набагато менше. Набагато. Особливо, щодо пілотів з досвідом.
Відповідно й для танків.
Плюс, в тих же таки США, тисячі літаків на консервації. Було б тільки одне - бажання надавати нам допомогу. А не розмови про "новий фінансовий рік "із жовтня". Руки в Адміністрації Президента США розв`язані повністю. Є і закон про "ленд-ліз", є і закон про фінансування на десятки мільярдів.