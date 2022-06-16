Джонсон сподівається, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні експорту зерна з України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні експорту українського зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PA Media.

У розмові із Зеленським Джонсон наголосив на "незламній підтримці" Україні в боротьбі з Росією і відзначив "силу героїчного спротиву українців в останні дні й тижні" та запевнив у підтримці Великої Британії до перемоги Києва.

Серед іншого, Джонсон і Зеленський обговорили блокаду Росією експорту зерна з України, і британський прем’єр "висловив сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу з цього питання".

Читайте: У Польщі заявили, що на будівництво елеваторів біля українського кордону піде до чотирьох місяців