Джонсон сподівається, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні експорту зерна з України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні експорту українського зерна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PA Media.
У розмові із Зеленським Джонсон наголосив на "незламній підтримці" Україні в боротьбі з Росією і відзначив "силу героїчного спротиву українців в останні дні й тижні" та запевнив у підтримці Великої Британії до перемоги Києва.
Серед іншого, Джонсон і Зеленський обговорили блокаду Росією експорту зерна з України, і британський прем’єр "висловив сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу з цього питання".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Уже знаю, как кацапы будут играть: поставки зерна только из Бердянска с оплатой нам в долларах и евро, жд транспорт обеспечивает Украина с мирным коридором (который сразу займут кацапы, будут вести там разведку и логистику такую сделают, что там внаглую будет стоять склад с боеприпасами мобильными и им это удобно будет при штурме Запорожья). На обратном пути вагоны прикрепят трекеры gps, камеры какие-то, чтобы разведку собрать. Все зерно будет маркировано как кацапское. Ну и еще десяток гнили разнообразной. И все это вывалят на слабых импотентов из Европеских политиков. Они не умеют вести переговоры с гопником с позиции силы. Они получат сотни аргументов на голову и будут пытаться анализировать этот понос. Они испугались даже такого позорного надводного флота у кацапов, чтобы силой выгнать их из фарватера на 200км по всем направлениям.
И еще будут активные мероприятия у кацапов. Нанесут 2 удара по пунктам переобувания колесных пар. Никаких проблем нету. Кацапам надо 15 минут времени на размышления по полезному им действию. А Европа 3 дня сопли жует на каждое такое событие. Когда решение проблемы кроме как силового не существует. Силовое дешевле всего, в десятки раз дешевле. Оружие и только оружие, а санкции можете не вводить. Ноль санкций. Отменить все в обмен на сотни тысяч ракет, а именно столько нам и нужно. У ЕС и США ВПК в 20 раз сильнее кацапского по производству. В отличие от экономики. Уже обрушили рубль до 200. Забывают почему-то, что население кацапов живет в 15 раз беднее ихнего.
Справа не в зерні.