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Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над Сєверодонецьком, бої тривають, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські загарбники не припиняють спроб захопити Сєверодонецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 16 червня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто тринадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках перевірки бойової готовності, в одній з механізованих бригад Республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов’язаних.

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бої у Сєверодонецьку тривають, штурм окупантами Тошківки відбито, – Генштаб

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

Також читайте: Ворог зосереджує зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ, - Генштаб ЗСУ

На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Автор: Наталя Джума
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Сподіваюся хлопців з Азоту виведуть, давно вже пора.
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16.06.2022 07:50 Відповісти
Если у нас больше людей и меньше техники (сложно считать, надо считать износ каждой гаубицы, ресурс вообще говоря очень разный, у натовских отдача конечно сильная и пороха больше класть надо, это все влияет и нарезки стираются), то надо расширять фронт. Либо через Беларусь, либо из Сум куда-то прорваться. И зайти в город бронетехникой за 2 часа, сразу прикрыться жилыми домами от авиации. Остальное же вообще бесполезно. На Херсон без наших самолетов не нападешь, в Донецке укрепления, в Луганской области кацапы сами все отлично держат. Нужен именно танковый блицкриг с последующим прорывом колонны на пару десятков километров с пехотой, занятие городов, захват административных зданий, получения сотен тысяч заложников на обмен и живой щит. Перед этим нужны диверсии на открытых аэродромах у кацапов. Неужели до сих пор не получилось хотя бы 1 РПГ закинуть, чтобы хорошо под ветер выстрелить в самолет и спалить штук 10 соседних? Или на фуре с 2т взрывчатки прорваться к стоянке самолетов, зарядить взрыватель на 2 минуты и попробовать убежать живым на электровелосипеде в кабине лежащим, не всегда живым уйдешь, но взрыв будет и самолеты сгорят, герои на это дело есть. Все наступления портят сотни кацапских самолетов, но они не в ангарах прикрытых колючей проволокой, а буквально недалеко от гражданских объектов и максимум с блок-постом на дороге. Сожгли самолеты на 10 аэродромах у кацапов и на паре в Беларуси, то сразу становится возможным блицкриг с прорывом и захватом городов. Не на укрепления и мины лезть, а там, где не ждут.
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16.06.2022 07:54 Відповісти
замунуйте місто і отходьте поки зброї нормальної не буде
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16.06.2022 08:39 Відповісти
Журналіст і воєнний кореспондент Ю.Бутусов у своєму короткому репортажі з Сіверодонецька нічого не писав про необхідність виведення українськтх бійців з промки хімкомбінату Азот. Натомість було прохання до військового командування почати врешті знищувати ворожі БПЛА, які постійно парять над переправами через річку, та підсилити контрбатарейну дуель.
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16.06.2022 08:43 Відповісти
А як ви думаєте,чому наше командування цього не робить?Мабуть знов хочуть "евакуювати" наших захисників до мордору.
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16.06.2022 09:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2022 10:12 Відповісти
 
 