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Партнери й надалі підтримуватимуть Україну, - Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков,рамштайн

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Резніков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;

  • Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;
  • НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;
  • Україна переможе", - написав він.

Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "приєдналися до клубу".

За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.

Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.

А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.

"… і ще дещо", - додав Резніков.

Також читайте: Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом

Автор: Наталя Джума
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Висновок із цього Рамшайну дуже простий - влада терміново повинна впроваджувати у життя ідею військового союзу УПА (Україна, Польща, "Англія").
На іншу Європу не має сенсу сподіватися, а у США позиція завжди хитається.
І це має наслідки. Подивіться на Ху.ла на 9 травня, яке воно зашугане сиділо на трибуні та виправдовувалося, а через місяць вже порівнює себе із Петром 1. Після цього Рамштайну Ху.ло ким себе проголосить? Чингісханом???
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16.06.2022 09:22 Відповісти
В обмін на 200 ******** танків від Німеччини Греція передала Україні зброю із старих запасів
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16.06.2022 09:24 Відповісти
за цими зустрічами міністру не вистачає часу забезпечити передову бронєжилєтами...
такий насичений графік
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16.06.2022 09:54 Відповісти
 
 