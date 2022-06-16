Партнери й надалі підтримуватимуть Україну, - Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн"
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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".
Про це Резніков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;
- Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;
- НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;
- Україна переможе", - написав він.
Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "приєдналися до клубу".
За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.
Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.
А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.
"… і ще дещо", - додав Резніков.
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На іншу Європу не має сенсу сподіватися, а у США позиція завжди хитається.
І це має наслідки. Подивіться на Ху.ла на 9 травня, яке воно зашугане сиділо на трибуні та виправдовувалося, а через місяць вже порівнює себе із Петром 1. Після цього Рамштайну Ху.ло ким себе проголосить? Чингісханом???
такий насичений графік