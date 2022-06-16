Ворог завдав ракетних авіаударів по Сумщині. Відомо про 4-х загиблих та 6-х поранених, - Живицький
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Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог завдав ракетного авіаудару.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумського ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.
Інформація про руйнування і пошкодження наразі не повідомляється.
"І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", - додає Живицький.
Також повідомляється, що близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни завдали ракетного авіаудару.
"Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens", - додає очільник регіону.
Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.
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Надо думать как таких ,,друзей ,, послать за кораблем
Зелє в будь-якому випадку доведеться приймати рішення по цьому питанню. Краще було б вже вчора. Але як завжди до нього все довго доходить. Три роки до нього доходило, що формула "надо просто перестать стрелять" з рашкою не працює. Очевидно, ще три роки до нього буде доходити, що треба стріляти за порєбрік у відповідь.
Все б нічого, але руйнуються наші прикордонні містечка та села, гинуть наші люди...
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
Непокаране зло завжди повертається.
Вже не кажучи за те що рф там має полігони, які використала для того щоб швидко зайти на територію України, і які вона у разі миру використає ще раз коли накопичить війська та техніку.
На 100 км в глиб рф мінімум має бути попелище.