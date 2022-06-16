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Ворог завдав ракетних авіаударів по Сумщині. Відомо про 4-х загиблих та 6-х поранених, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог завдав ракетного авіаудару.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумського ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

Інформація про руйнування і пошкодження наразі не повідомляється.

"І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", - додає Живицький.

Також повідомляється, що близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни завдали ракетного авіаудару.

"Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens", - додає очільник регіону.

Читайте також: Російські вертольоти ракетами обстріляли Глухів на Сумщині. 1 людина загинула, 6 поранені, - Живицький

Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.

Автор: Ірина Дашківська
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Це не ворог . По ворогу зазвичай стріляють у відовідь , або на упередження . Або ворог не тільки за кордоном .
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16.06.2022 08:56 Відповісти
це ворог, авіаудари. ППО охороняє бари та ресторани Києва і Львова.
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16.06.2022 09:28 Відповісти
Наши отвечают (Сумская область). Сам видел, как самолеты наши летели парой, пускали ракеты в сторону параши.
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16.06.2022 14:40 Відповісти
Бажаю кожному кацапу такої долі. Хоча ні, в десять разів гіршої долі, від немовляти до пенсіонера, щоб кожен кацап не жив, а мучився 24/7, і проклинав той час, коли вони вирішили вбивати українців.
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16.06.2022 08:57 Відповісти
Это называется ----,,, дружба народов,,
Надо думать как таких ,,друзей ,, послать за кораблем
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16.06.2022 09:43 Відповісти
Здається такі публікації вже нема сенсу коментувати. Якщо ми не будемо давати відповідь (будь-чим, що є в наявності, по будь-яких об'єктах інфраструктури за порєбріком), то це триватиме безкінечно. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 2014 року, це триватиме далі.
Зелє в будь-якому випадку доведеться приймати рішення по цьому питанню. Краще було б вже вчора. Але як завжди до нього все довго доходить. Три роки до нього доходило, що формула "надо просто перестать стрелять" з рашкою не працює. Очевидно, ще три роки до нього буде доходити, що треба стріляти за порєбрік у відповідь.
Все б нічого, але руйнуються наші прикордонні містечка та села, гинуть наші люди...
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16.06.2022 09:54 Відповісти
Скільки за це було спалено сараїв параші та вбито гоблінів? 100? 1000? Жодного? А отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.

Непокаране зло завжди повертається.
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16.06.2022 10:49 Відповісти
Раше пох.. на спаленые сараи, они и сами свои же спалят для картинки и чтоб на нас свалить. Палить надо не сараи, а минометные расчеты, которые по нам стреляют, причем как только, так сразу. Проблема в том, что сумская область имеет самую протяженную границу с кацапами, ну и поскольку это как сказал наш харант - депрессивный регион, то и защита тут всегда была так себе. Все на добровольцах и волонтерах.
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16.06.2022 14:45 Відповісти
Ми вимушені у відповідь випалити прикордонну території на росії вглибину мінімум 100 км щоб створити ДМЗ інакше обстріли з параші будуть продовжуватись.

Вже не кажучи за те що рф там має полігони, які використала для того щоб швидко зайти на територію України, і які вона у разі миру використає ще раз коли накопичить війська та техніку.
На 100 км в глиб рф мінімум має бути попелище.
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16.06.2022 10:52 Відповісти
ти вже випалюєш? чи ще за клавіатурою досі на дивані сидиш, випалювач?
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16.06.2022 11:02 Відповісти
Такими темпами скоро и Ураганы подтянут, начнут лупить по жилым кварталам в Сумах. Вся надежда на то, что наши керивныки усвоили урок 24.02.22. Что маловажных городов не бывает, когда речь идет об казламордой оккупации. И на ВСУ вся надежда.
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16.06.2022 14:48 Відповісти
 
 