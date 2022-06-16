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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 950 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1449 танків та 3545 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1449 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,
артилерійських систем - 729 (+7) од,
РСЗВ  - 233 (+3) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+0) од,
гелікоптерів- 179 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
крилаті ракети  - 129 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,
спеціальна техніка  - 55 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 950 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1449 танків та 3545 броньованих машин 01

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - додають у Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Он смотрит русские брифинги и читает русских блоггеров. Короче, война четвертый месяц, а полстраны до сих пор жрут русское говно и транслируют его.
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16.06.2022 09:48
+7
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16.06.2022 09:39
+6
Думаю особового під сорок тиків вже. Але все ж таки мало. Давайте хлопці ЩЕ, будемо вам щиро вдячні.
Тільки самі зоставайтесь в строю бойовому. Вірю в ЗСУ! Ви кращі!!!
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16.06.2022 09:22
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а про наші нам Арахмія розкаже , а вже в 11:00 скабєєва покаже
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16.06.2022 09:19 Відповісти
а про наші нам Арахмія розкаже , а вже в 11:00 скабєєва покаже
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16.06.2022 09:21 Відповісти
Думаю особового під сорок тиків вже. Але все ж таки мало. Давайте хлопці ЩЕ, будемо вам щиро вдячні.
Тільки самі зоставайтесь в строю бойовому. Вірю в ЗСУ! Ви кращі!!!
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16.06.2022 09:22 Відповісти
це ви як порахували?
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16.06.2022 09:28 Відповісти
Он смотрит русские брифинги и читает русских блоггеров. Короче, война четвертый месяц, а полстраны до сих пор жрут русское говно и транслируют его.
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16.06.2022 09:48 Відповісти
Якщо наша влада не дає інформації по наших втратах (вона чомусь засекре-чена, бо це може деморалізувати наше суспільство!!!), то це змушує людей шукати інфу в інших джерелах.
Інші джерела, це природньо - російськомовні змі рашкостану. Зрозуміло, що кацапи всіляко завищують наші втрати. І в нашого суспільства від того ефект деморалізації є набагато більшим.

При владі в нас сидять дєбіли, які не мають логічного мислення, не розуміють, як працюють причинно-наслідкові зв'язки.
Але, що вибираємо, то й заслуговуємо...
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16.06.2022 10:06 Відповісти
Дело не в деморализации, а в том что Россия будет знать что здесь происходит и корректировать свои действия. Так что решение нашего Генштаба разумное. Информация наш козырь, так как мы воюем с опасным противником. Об этом наши говорят уже который месяц. Ваша прозрачность приводит к потерям и срывам операций.

- І в нашого суспільства від того ефект деморалізації є набагато більшим.
Цель армии воевать, а не гладить по головке слишком обеспокоенных, которые читают русских ботов. Так что не перекладывай с больной головы на здоровую. Просто люди привыкли читать русню и не верят своим. Они ментально подчинились России. И месяцы войны этого не изменили, что я и отметил.
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16.06.2022 13:01 Відповісти
Любой кто читает русские источники - раб Москвы. Потому что вся информация которая идет от России имеют одну цель - держать в подчинении. Так что вы, конечно, можете читать. Но лучше быть деморализованным свободным человеком, чем радостным рабом.
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16.06.2022 13:02 Відповісти
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16.06.2022 09:39 Відповісти
Рашиські втрати, за такою статистикою кожен день десь +200. Наші втрати, як кажуть 200-500 і аж до 1000(за словами Арахамії) (( При тому вони(рф) наступають, та не зважають на свої втрати, та як кажуть, закидають м'ясом поле бою. А як тоді можна назвати нашу "тактику" за такого співвідношення втрат ?
І ще не зрозуміло - Їх на початку війни було до 180 000. При співідношенні втрат до поранених як 1 до 3 іх мало стати менше -до 80 000. Відновили за рухунок ще менш боєздатних, а наші втрати на добу стали ще більше ((
До того ж на початку війни наші казали, що наше військо це не менше 200 000 (точно не пам'ятаю) і це без нац.гвардії (>400 000)...
Я чув, що співвідношення втрат атакуючих до наступаючих десь 5 до 1
В мене щось з математикою, чи та статистика бреше, або я чогось не розумію?...
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16.06.2022 09:59 Відповісти
Я не можу сказати щодо абсолютних втрат, але оці всі співвідношення втрат наступаючих до оборонців. Які будуть втрати у ворога, якщо він в певних місцях засипає годинами без перерв артою, рсзо, авіабомбами та навіть місцями ракетами? Самі хлопці на передовій наголошують, що в нас занадто мало арти для відповіді. Тому оці всі співвідношення це все для якихось ідеальних умов. Нам треба більше техніки, тоді можуть бути співвідношення і 1:5 а може і більше.
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16.06.2022 10:07 Відповісти
Я міг би пояснити, чому наші втрати зрівнялись із втратами орків, і що таке позиційна війна зразка 1914 року, яку нам нав'язали кацапи (коли "хлопці сидять в окопах, а їх цілодобово поливає арта" - це і є позиційна війна зразка Першої Світової), і що для ведення такої позиційної війни в кацапстані в рази більше ресурсів, ніж в нас.
Але в коментаторах на цензор.нет багато адептів секти "непогрішності рішень ГШ'. То я помовчу...
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16.06.2022 10:22 Відповісти
О, предвоенный казачек. Офис Предателей нормалек повоевал, сдавая всё и всех. А ГШ и ЗСУ сидят и в потолок плюют в блиндажах под артой. Адепт секты зелёношоблы говницо накидывает. Сразу видно - ОПэшный наёмничек
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16.06.2022 12:25 Відповісти
Борислав Береза:
"В AXIOS вышла статья, в которой Арахамия озвучил, что ежедневно на Донбассе, на востоке Украины, гибнет или получают ранения до 1000 украинских солдат, в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых. По мнению Арахамии мы теряем батальон убитых в день. Это ложь. Кристально чистая ложь. Сейчас у нас 30-50 убитых и до 200 раненых в день по всему фронту, а не на Донбассе. Но дебил ляпнул и уверен, что многие потащат эту информацию по соцсетям и СМИ.

Все, как в детском стишке - что не делает дурак, все он делает не так. Похоже, что "гении коммуникации" из ОП решили, что озвучивание таких огромных цифр будет мощным способом внешнего информационного давления на западные страны. Дебилы подумали, что если озвучат очень высокий уровень потерь, то это будет очень мощный аргумент для ускорения поставок вооружений. Чем думали дебилы уже понятно. Не головой. Теперь российские пропагандоны потащат очередную брехню Арахамии по СМИ и соцсетям, чтоб деморализовать украинцев. Интересно, а кто эту хрень придумал?"
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16.06.2022 10:33 Відповісти
Вони, швидше, розраховують, що це підірве бойовий дух нашого суспільства й спонукатиме його до "договориться где-то посредине". Так що, про дураків - не клеїться, тим більше, з огляду на співвідношення фінансових можливостей і статусу Ваших і Арахамії. Вони успішно пошили у дурні більшість населення України, причому, вже двічи - на виборах президента й на виборах до ВР. Й, можливо, не востаннє.
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16.06.2022 11:14 Відповісти
скабеева не потянет в эфир - о потерях Украины - ибо руские поймут, что ихние потери такие же.
Все правильно сказал и Арахамия и Береза.
На информационном фронте бороться с шестерками путлера нужно ихним же оружием.
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16.06.2022 11:37 Відповісти
Я прочитал что это может быть неуклюжая попытка Арахмии накинуть на Генштаб, который там теряет людей. Или что-то такое. Но как бы у нас даже это не поняли. Ну не знаю.
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16.06.2022 13:14 Відповісти
А АЛЕКСАНДР АНДРОСОВ ГДЕ !!!???
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16.06.2022 21:53 Відповісти
А КАК ДЛЯ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ВЫРАЖЕНИЯ !!! ПО КОРАБЛЯМ ПРОСТО НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ !!!
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16.06.2022 22:00 Відповісти
 
 