Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 950 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1449 танків та 3545 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 750 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1449 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3545 (+17) од,
артилерійських систем - 729 (+7) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+0) од,
гелікоптерів- 179 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
крилаті ракети - 129 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2494 (+9) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - додають у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки самі зоставайтесь в строю бойовому. Вірю в ЗСУ! Ви кращі!!!
Інші джерела, це природньо - російськомовні змі рашкостану. Зрозуміло, що кацапи всіляко завищують наші втрати. І в нашого суспільства від того ефект деморалізації є набагато більшим.
При владі в нас сидять дєбіли, які не мають логічного мислення, не розуміють, як працюють причинно-наслідкові зв'язки.
Але, що вибираємо, то й заслуговуємо...
- І в нашого суспільства від того ефект деморалізації є набагато більшим.
Цель армии воевать, а не гладить по головке слишком обеспокоенных, которые читают русских ботов. Так что не перекладывай с больной головы на здоровую. Просто люди привыкли читать русню и не верят своим. Они ментально подчинились России. И месяцы войны этого не изменили, что я и отметил.
І ще не зрозуміло - Їх на початку війни було до 180 000. При співідношенні втрат до поранених як 1 до 3 іх мало стати менше -до 80 000. Відновили за рухунок ще менш боєздатних, а наші втрати на добу стали ще більше ((
До того ж на початку війни наші казали, що наше військо це не менше 200 000 (точно не пам'ятаю) і це без нац.гвардії (>400 000)...
Я чув, що співвідношення втрат атакуючих до наступаючих десь 5 до 1
В мене щось з математикою, чи та статистика бреше, або я чогось не розумію?...
Але в коментаторах на цензор.нет багато адептів секти "непогрішності рішень ГШ'. То я помовчу...
"В AXIOS вышла статья, в которой Арахамия озвучил, что ежедневно на Донбассе, на востоке Украины, гибнет или получают ранения до 1000 украинских солдат, в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых. По мнению Арахамии мы теряем батальон убитых в день. Это ложь. Кристально чистая ложь. Сейчас у нас 30-50 убитых и до 200 раненых в день по всему фронту, а не на Донбассе. Но дебил ляпнул и уверен, что многие потащат эту информацию по соцсетям и СМИ.
Все, как в детском стишке - что не делает дурак, все он делает не так. Похоже, что "гении коммуникации" из ОП решили, что озвучивание таких огромных цифр будет мощным способом внешнего информационного давления на западные страны. Дебилы подумали, что если озвучат очень высокий уровень потерь, то это будет очень мощный аргумент для ускорения поставок вооружений. Чем думали дебилы уже понятно. Не головой. Теперь российские пропагандоны потащат очередную брехню Арахамии по СМИ и соцсетям, чтоб деморализовать украинцев. Интересно, а кто эту хрень придумал?"
Все правильно сказал и Арахамия и Береза.
На информационном фронте бороться с шестерками путлера нужно ихним же оружием.