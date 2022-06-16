У районі Ізюма війська РФ продовжують спроби вести наступ у напрямку Слов'янська, - Синєгубов
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Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харкіської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі ворог завдав удару із РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Жертв та постраждалих немає.
"В області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів", - інформує очільник регіону.
Також повідомляється, що у с. Леб'яже, Чугуївського району, через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від потрапляння російських боєприприпасів сталися займання в Золочеві, також пошкоджені господарчі споруди, автомобілі.
Загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі 1 людина зазнала поранення, в Ізюмському - поранено 5 мирних мешканців.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов'янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці", - резюмує Синєгубов.
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Декілька днів росіяни заявляли про те, що останні два дні вони «перегруповувалися, а потім атакували» - і це майже по всій лінії фронту. Що маємо насправді:
Ізюм.
Немає жодних новин у сенсі наступів чи розворотів, але є повідомлення про удари української авіації.
Святогірськ-Слов'янськ.
Після чотириденних запеклих штурмів росіяни захопили Богородичне. Потім виявилося, що вони втратили все, чого досягли в Долині, і тому тепер атакують те саме з трьох напрямків. Село з населенням близько 1000 осіб, атаковане трьома російськими БТГ… на мою думку, сказано достатньо.
Сєвєродонецьк.
Поки росіяни гадають, «оточили» вони 500 чи 2000 українських військовослужбовців на заводі «Азот», українці ввели частини 112-ї бригади ТрО та здійснили локальну контратаку на північ.
Попасна дуга.
Не зумівши досягти (дороги) Т1302 або, принаймні, захопити Золоте та Тошківку, росіяни втратили Нагірне та Білогорівку та, схоже, перебувають на шляху до втрати Василівки та Ниркового. Вони стверджують, що захопили Врубівку та половину Комишувахи, атакували Берестове (де, за словами українців, цей напад був швидко відбитий), а за кілька кілометрів на південь досягли Вершини на шосе М-03 на Бахмут. Якщо це правда, то не дуже гарна новина для українських військ, які утримують лінію фронту південніше, у районі між Миронівкою та Семигір'ям, бо їхній основний канал постачання був би перерізаний.
Авдіївка.
Думаю, що скарги росіян на те, що це місце тримають «15 000 фанатичних укронацистів», говорять самі за себе. До речі, причини для скарг у тому, що саме «з цього загального напрямку» українці обстрілюють Донецьку залізницю в останні кілька днів.
Південь.
Українці продовжують просуватися у напрямку Херсона, як і раніше, широким фронтом - для кращого розсіювання, необхідного через перевагу російської артилерії - і тому все ще повільно. Причина низької швидкості: майже все робить піхота, і насамперед у вигляді нічних атак, на які армія рф не знаходить ефективної відповіді. Росіяни не навчені воювати вночі і не ******* такі бої.
Нинішніми українськими цілями є Снігурівка, Велика Олександрівка, Старосілля, Киселівка (перебуває в процесі зачистки, але за даними РУМІНТу, вони насправді перебувають південно-східніше) і Миколаївка. Можливо, вони звільнили Олександрівку та Станіслав на півдні, а наступ на Томину Балку вже триває. Крім того, учора у Херсонській області був збитий Ка-52. Учора ж підірвали російське депо у Новій Каховці.
* Олег Шарп