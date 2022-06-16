Ситуація в Сєверодонецьку залишається вкрай складною для українських сил та мирних жителів, - британська розвідка
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Усі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують Сєверодонецьк із територією, контрольованою Україною, найімовірніше, зруйновані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
"Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх бойових частин, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських сил та мирних жителів, які залишилися на схід від річки", - йдеться в повідомленні.
Оскільки мости, найімовірніше, зруйновані, Росії тепер доведеться або зробити переправу через річку, або наступати через фланги, щоб перетворити тактичну вигоду на оперативну перевагу.
"Бойові сили Росії на Донбасі, найімовірніше, діють у складі дедалі більше розрізнених і недоукомплектованих груп. За твердженням української влади, деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які зазвичай складаються із 600–800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів", - наголошується в повідомленні.
Також повідомляється, що для обох сторін, що воюють в містах на передовій, бої, ймовірно, дедалі частіше переходять до невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.
"Деякі із сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними у цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Декілька днів росіяни заявляли про те, що останні два дні вони «перегруповувалися, а потім атакували» - і це майже по всій лінії фронту. Що маємо насправді:
Ізюм.
Немає жодних новин у сенсі наступів чи розворотів, але є повідомлення про удари української авіації.
Святогірськ-Слов'янськ.
Після чотириденних запеклих штурмів росіяни захопили Богородичне. Потім виявилося, що вони втратили все, чого досягли в Долині, і тому тепер атакують те саме з трьох напрямків. Село з населенням близько 1000 осіб, атаковане трьома російськими БТГ… на мою думку, сказано достатньо.
Сєвєродонецьк.
Поки росіяни гадають, «оточили» вони 500 чи 2000 українських військовослужбовців на заводі «Азот», українці ввели частини 112-ї бригади ТрО та здійснили локальну контратаку на північ.
Попасна дуга.
Не зумівши досягти (дороги) Т1302 або, принаймні, захопити Золоте та Тошківку, росіяни втратили Нагірне та Білогорівку та, схоже, перебувають на шляху до втрати Василівки та Ниркового. Вони стверджують, що захопили Врубівку та половину Комишувахи, атакували Берестове (де, за словами українців, цей напад був швидко відбитий), а за кілька кілометрів на південь досягли Вершини на шосе М-03 на Бахмут. Якщо це правда, то не дуже гарна новина для українських військ, які утримують лінію фронту південніше, у районі між Миронівкою та Семигір'ям, бо їхній основний канал постачання був би перерізаний.
Авдіївка.
Думаю, що скарги росіян на те, що це місце тримають «15 000 фанатичних укронацистів», говорять самі за себе. До речі, причини для скарг у тому, що саме «з цього загального напрямку» українці обстрілюють Донецьку залізницю в останні кілька днів.
Південь.
Українці продовжують просуватися у напрямку Херсона, як і раніше, широким фронтом - для кращого розсіювання, необхідного через перевагу російської артилерії - і тому все ще повільно. Причина низької швидкості: майже все робить піхота, і насамперед у вигляді нічних атак, на які армія рф не знаходить ефективної відповіді. Росіяни не навчені воювати вночі і не ******* такі бої.
Нинішніми українськими цілями є Снігурівка, Велика Олександрівка, Старосілля, Киселівка (перебуває в процесі зачистки, але за даними РУМІНТу, вони насправді перебувають південно-східніше) і Миколаївка. Можливо, вони звільнили Олександрівку та Станіслав на півдні, а наступ на Томину Балку вже триває. Крім того, учора у Херсонській області був збитий Ка-52. Учора ж підірвали російське депо у Новій Каховці.
* Олег Шарп
и где те люди, кто их видел?
"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.".
Джерело:
#тримаємо_Сєвєр
https://www.facebook.com/100068564836091/posts/pfbid02yZk7VmEjKfPFRY1uShtRWhGsQ7Q5TURs1shtW26FBkABsjMnANFBFwaC9KwLep4Xl/?sfnsn=mo