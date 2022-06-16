Від початку бойових дій на Чернігівщині загинули 478 цивільних осіб і майже 700 зазнали поранень, - облпрокуратура

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на території Чернігівської області загинули 478 цивільних осіб і майже 700 дістали поранення.

Такі цифри навела у фейсбуці Чернігівська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та з початку бойових дій на території Чернігівської області загинуло 478 цивільних осіб, з них: чоловіки – 334, жінки – 122, неповнолітні – 22. Ще 692 особи дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільше людей загинуло внаслідок артобстрілів та авіаударів по населених пунктах. Також мали місце факти обстрілу автомобілів та розстрілу мирного населення.

За цими та іншими фактами вчинення злочинів військовослужбовцями країни-агресора розпочато 1263 кримінальні провадження. Зокрема, 866 проваджень - за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни), 349 за ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"У всіх кримінальних провадженнях проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів злочинної діяльності Російської Федерації. Окрім того, наразі вже повідомлено про підозру 22 військовослужбовцям РФ, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів на території Чернігівської області. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 1 військовослужбовця", - додали в прокуратурі.

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