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Делегації України та РФ раз-два на тиждень говорять телефоном. Офіційних перемовин поки не буде, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіційний переговорний процес між Україною та Російською Федерацією наразі заморожений.
Про це сказав голова української переговорної делегації Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.
За його словами, обидві сторони чітко розуміють, що зараз "немає місця для переговорів".
"Наша переговорна позиція досить слабка. Ми не хочемо сидіти за столом перемовин, допоки перебуваємо в такому положенні. Нам потрібно якось його змінити", - додав Арахамія, наголосивши на необхідності відновити контроль над тимчасово окупованою територією України.
Топ коментарі
+43 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар16.06.2022 10:24
+26 Mykola Trofimenko
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+18 Вася Шевченко f77d76ba
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О чому вони говорять: о бабах, о горілке, о футболі?
Чи гадаєш за ради війни вони свої відпустки відмінять?
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На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.
На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
У "росатома" За 40% відкату. Зі скаженими збитками для українськиї АЕС. На 8 році війни Будучи попередженими що кацапи попруть на Україну і з території Білорусі.
зелені мавпи сумують що невзмозі отримати достатньо грошей за зраду.....
В зелених зараз трошки інший порядок денний, бо тепер підтягуються для переговорів інші російські олігархи, а значить можна буде "прибарахлитися".
https://twitter.com/antiputler_news/status/1537329234888347649
наша разведка имеет доступ к этим звонкам?
Может так ЗЕтвари здают наши позиции?
Нахрена ставати в слабку переговорну позицію?