УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9539 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 920 55
війна (56389) Росія (47203) Арахамія (1000) переговори з Росією (551)

Делегації України та РФ раз-два на тиждень говорять телефоном. Офіційних перемовин поки не буде, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Офіційний переговорний процес між Україною та Російською Федерацією наразі заморожений.

Про це сказав голова української переговорної делегації Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Axios.

За його словами, обидві сторони чітко розуміють, що зараз "немає місця для переговорів".

"Наша переговорна позиція досить слабка. Ми не хочемо сидіти за столом перемовин, допоки перебуваємо в такому положенні. Нам потрібно якось його змінити", - додав Арахамія, наголосивши на необхідності відновити контроль над тимчасово окупованою територією України.

Читайте: До 1000 захисників України гинуть на фронті щодня, в середньому - 200-500, - Арахамія

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+43
Заберіть у бабуїна абхазького мікрохвон !!!)))
показати весь коментар
16.06.2022 10:24
+26
Та закрий ти вже свого рота, переговорник мля
показати весь коментар
16.06.2022 10:26
+18
и снова о погоде)))
//
На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.



На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
показати весь коментар
16.06.2022 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заберіть у бабуїна абхазького мікрохвон !!!)))
показати весь коментар
16.06.2022 10:24 Відповісти
Та закрий ти вже свого рота, переговорник мля
показати весь коментар
16.06.2022 10:26 Відповісти
Перемовини лише на кордонах 1991 р.!!!))
показати весь коментар
16.06.2022 10:26 Відповісти
А навіщо дзвонити, якщо перемовин нема? Хібп що.... 😲
показати весь коментар
16.06.2022 10:27 Відповісти
Цікаво.
О чому вони говорять: о бабах, о горілке, о футболі?
показати весь коментар
16.06.2022 10:28 Відповісти
Где пропадало это у-бище? Наверняка медвежью болезнь "лечил"
показати весь коментар
16.06.2022 10:29 Відповісти
воює на колчаківських фронтах
показати весь коментар
16.06.2022 11:50 Відповісти
У Європі відпочивав.
Чи гадаєш за ради війни вони свої відпустки відмінять?
показати весь коментар
16.06.2022 13:10 Відповісти
Ці перемовники-мироточці задовбали вселякими формулами та італійськими програмами за рахунок українських земель!!!)))
показати весь коментар
16.06.2022 10:30 Відповісти
и снова о погоде)))
//
На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.



На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
показати весь коментар
16.06.2022 10:30 Відповісти
Ну і як горить? -- Хорошо горит!!))
показати весь коментар
16.06.2022 10:35 Відповісти
Коли ця мавпа буде висіти?
показати весь коментар
16.06.2022 10:31 Відповісти
Яке воно тупе
показати весь коментар
16.06.2022 10:32 Відповісти
Як сказати? Тупі ті, хто цю вражину вибрали і терплять.
У "росатома" За 40% відкату. Зі скаженими збитками для українськиї АЕС. На 8 році війни Будучи попередженими що кацапи попруть на Україну і з території Білорусі.
показати весь коментар
16.06.2022 10:53 Відповісти
Полномтью согласен с вами, это на сколько человек тупой, что верит всему что пишут желтые сми без подтверждений и источников. Как такие люди вообще выживают.. понятно теперь почему так много людей до сих пор ведутся на всякие лохотроны, ммм, «службы бещопасности банка» и прочее.. если для них надпись на заборе - уже авторитетный источник, если забор американски
показати весь коментар
16.06.2022 11:13 Відповісти
Переговорником з тварюками призначили примата. Результат таких перемовин природа зафіксувала наперед на його пиці.
показати весь коментар
16.06.2022 10:33 Відповісти
Blin , vi tam nemozhete atstrelatj etih dalbajobov po adnamu ? Ih tam ochen ahranajet ? Panimaju chto vaina , no astavlaja v zhivih , mozhet paluchitsa nisamij pravilnij variant !
показати весь коментар
16.06.2022 10:34 Відповісти
Більшість людей їх підтримує,бо відсутні причинно-наслідкові зв'язки, тільки телевізор.
показати весь коментар
16.06.2022 11:03 Відповісти
Це треш. Вколіть йому галоперідолу😧
показати весь коментар
16.06.2022 10:35 Відповісти
Терапія безсила,лише жорстка ізоляція !!))
показати весь коментар
16.06.2022 10:37 Відповісти
У вас есть подтверждение слов этих аксиос, откуда они взяли инфу для своей статьи и сегодня ее везде раскручивают? Почему вы обосрали человека ппосто потому шо левый блогер написал «арахамия сказал»?
показати весь коментар
16.06.2022 11:15 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2022 13:30 Відповісти
Угрохімия як ти попав на Україну який стебе переговоиник
показати весь коментар
16.06.2022 10:37 Відповісти
Та завали ты уже табло, кто тебя спрашивает тварь.
показати весь коментар
16.06.2022 10:42 Відповісти
Наша переговорная позиция достаточно слабая. Мы не хотим сидеть за столом переговоров, пока находимся в таком положении ....

зелені мавпи сумують що невзмозі отримати достатньо грошей за зраду.....
показати весь коментар
16.06.2022 10:43 Відповісти
начиная с чеченских войн "переговоры" орки затевают чтобы избежать полного погрома своих орд. если кто встретит "ара-хама" и прочих "уставших от войны" - пристрелите. иначе эта война затянется на десятки лет.
показати весь коментар
16.06.2022 10:58 Відповісти
начиная с чеченских войн "переговоры" они затевают когда слабы, чтобы избежать полного погрома своих орд. если кто увидит арахама и прочих "уставших от войны" - пристрелите. иначе эта война затянется на десятки лет.
показати весь коментар
16.06.2022 10:59 Відповісти
щось його забагато за два дні ....
показати весь коментар
16.06.2022 11:08 Відповісти
Схоже ніби Берлаґу запустили.
показати весь коментар
16.06.2022 11:50 Відповісти
На мою думку, цій людині вже потрібно тікати від війни в Україні до Абхазії.
показати весь коментар
16.06.2022 11:09 Відповісти
Те що "немає місця для переговорів"., ну то таке. Важливіше щоб, що зусилля Зеленського (прохання зняти персональні санкції з Абрамовича) і Арахамії (лист в англійський суд на захист Абрамовича-миротворця) не пройшли даремно (авансові платежі прийдеться повертати).
В зелених зараз трошки інший порядок денний, бо тепер підтягуються для переговорів інші російські олігархи, а значить можна буде "прибарахлитися".
показати весь коментар
16.06.2022 11:12 Відповісти
И о чем же вы сучьи морды переговариваетесь ? Втихаря неофициально и 2 раза в неделю, пока козломордые лаптеноги убивают людей. Может как пуйлу лицо сохранить никак не придумаете?
показати весь коментар
16.06.2022 11:16 Відповісти
парадокс - у власти в Украине не те... после распада союза многие украинцы хотели и пытались вернуться в Украину, чтобы помочь ей... но "проходчик, мать его, промеж крапелек" ногомопед кравчук принял закон, по которому гражданами Украины становились те, что проживал на момент объявления независимости на территории Украины... таким образом многие украинцы уперлись в приобретение гражданства страны, в том числе те, кто был послан служить за ее пределы, работать и т.д. и гражданство получило чурководство и всякая шлобедрень... и тархамонии, и найемы и прочее неукраинское... через 30 лет Украины пожинает плоды ленинского курса на раздрай кравчукчи, кучмо, юща... а вот сейчас на передний край выскочил агент (предположим) фсб трахамония... в его действиях постоянно присутствуют элементы отрабатывания задания страны-террориста - то одно скажет, то количество потерь озвучит (за такую публичную информацию его надо садить в тюрьму... правда, первым сказал зеленьський, потом резников, сейчас - трахамония)...в болтовне каждого из трех абсолютно четко прослеживается указание вражеской стороны внести сумятицу в ряды ВСУ... так кто вы - зеленьський и резников? а ты, амёба однояйцевое, чье? быканов спит... так пусть булданов что-то скажет...
показати весь коментар
16.06.2022 11:17 Відповісти
Зрозуміло , що на перемовини з істотами символічно призначити істоту . Але ж йде війна , навіщо ці жарти ? Ну хоча б рота не роззявляло .
показати весь коментар
16.06.2022 11:38 Відповісти
..а-аА.., так от як воно отримує інструкції з "Центру"?.. Штірліц нєрвно куріт в сторонкЄ: а чЬо, так можно било?
показати весь коментар
16.06.2022 11:50 Відповісти
1000 солдат помирає в день ..Цікаво хто до кого перший набирає ...Я знаю
показати весь коментар
16.06.2022 11:56 Відповісти
модер Цензора виложіть це відео будьласка ..Царство небесне Героям

https://twitter.com/antiputler_news/status/1537329234888347649
показати весь коментар
16.06.2022 12:10 Відповісти
"раз-два на тиждень" скидають інформацію...
показати весь коментар
16.06.2022 12:23 Відповісти
може питають чи х!йло вже здох?
показати весь коментар
16.06.2022 12:45 Відповісти
а че созваниваются?
наша разведка имеет доступ к этим звонкам?
показати весь коментар
16.06.2022 12:57 Відповісти
О чем говорить?
Может так ЗЕтвари здают наши позиции?
показати весь коментар
16.06.2022 13:32 Відповісти
Зелені сцуть відкрито здавати Україну, але намагаються шось там комбінувати по-тихому. Треба припинити ці балачки, будьяке спілкування з ворогом не на нашу користь. Навіть якщо про погоду там розмовляють.
показати весь коментар
16.06.2022 13:41 Відповісти
Отнапуя пистіти "Наша переговорна позиція досить слабка. Ми не хочемо сидіти за столом перемовин, допоки перебуваємо в такому положенні"???

Нахрена ставати в слабку переговорну позицію?
показати весь коментар
16.06.2022 17:14 Відповісти
 
 